新冠病毒：为什么康复患者会“阴转阳”

（德国之声中文网）日本一位约40岁的女性患者在被医生确定康复后，新冠病毒（SARS-CoV-2）检测又被测出阳性。她首次被确诊是在1月29日。

这位患者是一名导游，曾带团去过疫情爆发的源头武汉。尽管仍有咳嗽症状，2月6日她在病毒检测结果为阴性后，被宣布康复出院。一周后她的症状完全消失。2月21日她因嗓子痛和腹痛再次就医。26日再次病毒检测的结果为阳性，而且已经再度出现明显症状。

在中国也出现了多起原本被视为康复的病人再次病毒检测结果呈阳性的例子。对一名感染者做出康复诊断，需要满足几项条件，包括3天以上不发烧、无呼吸道症状，此外肺部CT影像显示明显好转。为保险起见，会进行病毒核酸测试，如连续两日测试结果为阴性，才可视为康复。

在中国，有4名患者在符合上述所有条件的情况下继续隔离了5天，期间多次接受核酸检测。结果是，在做出康复诊断后的5到13天里，他们的体内再次检测出新冠病毒。医生特地使用了不同生产厂家的检测试剂，均显示阳性。武汉的医生在专业期刊《美国医学会杂志》（JAMA）上发文描述了这些病例。

病程多阶段？

一个可能的解释是，这一疾病的病程或许会持续多个阶段。其它由病毒引起的疾病，如麻疹，也会发生这样的情况。但与日本的例子不同，中国出现的4个病例在再次测试时已无症状。不过他们本来症状就不严重，其中两人症状为中度，一人甚至全无症状。

阴转阳的可能性不大

柏林夏里特医院病毒研究所所长德罗斯滕（Christian Drosten）表示，来自中国的检测结果完全不能让他信服。"唯一的标准是核酸检测结果。在有症状的第一周过去之后，检测结果会出现不稳定，时阴时阳，而即使症状已不明显，此时肺部可能仍满是病毒。"

误测、不准？

对"阴转阳"还有一个可能性更大的解释是，在检测过程中，即在鼻、咽拭子取样时或测试当中出现失误。日内瓦大学附属医院的病毒学家埃克尔勒（ Isabella Eckerle）说，将这类所谓康复病人测试转阳的现象解释为二次感染，必须"十分谨慎"，对其它能引起呼吸道疾病的病毒，例如流感病毒，人们是知道这一情况的。

一方面，人们使用的检测试剂十分敏感。由于康复的患者身上仍有可能携带病毒基因，这些已不具备传染性的患者的检测结果有可能呈现阳性。但《美国医学会杂志》刊登的文章并没有对病毒数量作说明。因此专家认为外界无法确认所测出的"是残留的病毒，还是仍有活跃的感染"。

此外，检测取样操作有误，也可能导致测试结果不准。埃克尔勒说，作鼻咽拭子对病人来说不是一件舒服的事，经验不足的工作人员可能过于缩手缩脚，取样不到位。这可能造成测试结果错误地呈阴性。"如果拭子取样操作正确了，结果就可能是阳性"。

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怎样预防新冠病毒？ 保持距离！ 世卫组织另外一项推荐，未必人人都能做到，那就是远离发烧和咳嗽的人！如果你必须要照顾感染者，千万记住要采取保护措施。

怎样预防新冠病毒？ 发烧了？去看医生，而不是去看风景！ 如果你发烧、咳嗽并且呼吸困难，请尽快就医。别去公共场所，以免感染他人。还要告诉医生，最近你都去过什么地方。

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怎样预防新冠病毒？ 煮熟点，别生吃！ 把肉煮熟。生或者半生不熟的美味暂且放下。也要避免把生肉、牛奶、动物内脏和其他食物放在一起，那样会发生交叉感染。大家都养成这些好习惯，病毒传播的机会就会少很多。 作者: Fabian Schmidt



不必惊慌

迄今为止的看法是，已康复的病人因体内已形成抗体，会暂时对新冠病毒产生免疫力。纽约西奈山伊坎医学院的疫苗学教授克拉默（Florian Krammer）表示，这一点，此次疫情最初的研究报告已经可以证明。即便"不像一些其它病毒性疾病那样是终身免疫，也可以抵御一段时间"。

克拉默教授指出，日本的病例也值得注意，原则上讲康复病人也应该继续跟踪，以便对这一疾病的长期后果有更全面的认识。不过人们还是可以相信，如果一个病人核酸检测连续多日呈阴性，就说明已经康复。

鉴于来自中国和日本的"阴转阳"病例数量很少，所公布的细节记录、数据也不够详尽，专家们认为，据此对迄今普遍认可的因果关系作颠覆性的拷问，并不是恰当的做法。