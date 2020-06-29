新冠病毒与堕胎：非自愿怀孕女性之殇 

（德国之声中文网）女权组织"womenonweb"的发言人阿塔伊（Hazal Atay）指出，自爆发新冠大流行瘟疫，全球范围内，女性难以得到安全打胎的机会。该网络组织成立于2006年，总部设在加拿大，向非自愿怀孕的妇女提供网上咨询，寄送堕胎药物。阿塔伊在接受德国之声采访时表示，在很多国家，医护人员和医院眼下正穷于应对新冠危机，堕胎设施不是关闭就是限制运作。

据谷歌Analytics提供的数据，全球范围每月平均有200万女性点击使用22种语言的womenonweb.org网页。点击最多的20个国家中，巴西、墨西哥、泰国、印尼、波兰、美国分列前六名。

西班牙封网

新近，womenonweb.org网页也在西班牙遭封。该国卫生部在回答德国之声的相关提问时解释说，网上寄送需医生开方的药物，在西班牙属于违法行为："西班牙药品和医疗产品局（Aemps）不能为那些来源不明、在西班牙未获许可、无医嘱的药品承担责任。"



该部称，womenonweb.org提供的服务在女性无法经由合法途径中止怀孕的国家有"很大价值"，但西班牙情况不同，只要怀孕未超过３个月，打胎合法。

安全打胎药物？

所涉及的打胎药片含化学品Mifepriston（中译名：米非斯酮）和Misoprostol（中译名：米索前列醇）。世卫组织2018颁布的医学中止妊娠条例规定，"怀孕不超过12星期的女性可自行使用这两种物质的混合药物结束妊娠" 。

英国支持堕胎网络组织Abortion Support Network的创建者克拉克（Mara Clarke）强调指出，相关药物列在世卫组织制定的"不可缺少的药物"名单上。该网络组织向欧洲禁止堕胎的那些国家--例如，马耳他和波兰--的女性提供帮助，使她们能够进入有自由立法的国家。

来自马耳他的求救呼声

她在接受德国新闻周刊《明镜》的采访时指出，抗疫限制措施加大了意外怀孕妇女们的恐惧感，自封关以来，来自马耳他的月度求救电话数量增加了一倍，很多女性忧虑收不到堕胎药包裹。

在德国，似乎也有意外怀孕的女性利用这一可能性，在家里采取药物打胎。无论如何，"womenonweb.org" 网页点击量增加显示了这一点。在点击量排名表上，德国居第17位。

妇女担心被标签化

womenonweb发言人阿塔伊表示，对该组织网页在德国如此受人喜爱的原因，人们只能猜测："或许，是因为有关堕胎的信息缺乏；或许是因为害怕被标签化；也可能是由于没有医保，或没有居留许可。"

联邦家庭部称，该部与womenonweb之间没有合作关系或协调关系。该部一名发言人回答德国之声的询问时明确指出，持医生所开方子到药店取来、在远程医疗咨询下，在家中自行服用，这在德国不允许，但堕胎本身，若符合某些先决条件，在德国不受惩罚。

曲线帮助

有了15年经验的女权组织womenonweb采取务实态度。为能在被封网的情况下仍能使女性当事人从网上获得有关堕胎议题的信息，该组织接受了友邻非政府女权运动组织Womanonwaves的帮助。

该组织由荷兰女医生贡珀茨1999年创立，并因在国际水域使用租赁船只实施堕胎手术引起轰动。在该组织网页上现在列出了众多遭封网站的新链接。