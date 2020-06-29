 新冠病毒与堕胎：非自愿怀孕女性之殇  | 文化经纬 | DW | 11.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

新冠病毒与堕胎：非自愿怀孕女性之殇 

边界封闭、医院关门、网页屏蔽：新冠疫情在全球导致女性难以得到安全堕胎机会，欧洲亦不例外。女权组织拉响了警报。

USA Abtreibung-Befürworter protestieren vor dem Obersten Gerichtshof (picture-alliance/ZUMAPRESS/S. Dorman)

流产是个争议话题

（德国之声中文网）女权组织"womenonweb"的发言人阿塔伊（Hazal Atay）指出，自爆发新冠大流行瘟疫，全球范围内，女性难以得到安全打胎的机会。该网络组织成立于2006年，总部设在加拿大，向非自愿怀孕的妇女提供网上咨询，寄送堕胎药物。阿塔伊在接受德国之声采访时表示，在很多国家，医护人员和医院眼下正穷于应对新冠危机，堕胎设施不是关闭就是限制运作。      

据谷歌Analytics提供的数据，全球范围每月平均有200万女性点击使用22种语言的womenonweb.org网页。点击最多的20个国家中，巴西、墨西哥、泰国、印尼、波兰、美国分列前六名。

西班牙封网

新近，womenonweb.org网页也在西班牙遭封。该国卫生部在回答德国之声的相关提问时解释说，网上寄送需医生开方的药物，在西班牙属于违法行为："西班牙药品和医疗产品局（Aemps）不能为那些来源不明、在西班牙未获许可、无医嘱的药品承担责任。"
  
该部称，womenonweb.org提供的服务在女性无法经由合法途径中止怀孕的国家有"很大价值"，但西班牙情况不同，只要怀孕未超过３个月，打胎合法。

Polen Gesetzesvorhaben im Parlament - Abtreibungsdebatte spaltet (Getty Images/AFP/W. Radwanski)

今年４月，一些波兰女性在华沙示威，抗议当局强化堕胎法

安全打胎药物？

所涉及的打胎药片含化学品Mifepriston（中译名：米非斯酮）和Misoprostol（中译名：米索前列醇）。世卫组织2018颁布的医学中止妊娠条例规定，"怀孕不超过12星期的女性可自行使用这两种物质的混合药物结束妊娠" 。

英国支持堕胎网络组织Abortion Support Network的创建者克拉克（Mara Clarke）强调指出，相关药物列在世卫组织制定的"不可缺少的药物"名单上。该网络组织向欧洲禁止堕胎的那些国家--例如，马耳他和波兰--的女性提供帮助，使她们能够进入有自由立法的国家。

来自马耳他的求救呼声

她在接受德国新闻周刊《明镜》的采访时指出，抗疫限制措施加大了意外怀孕妇女们的恐惧感，自封关以来，来自马耳他的月度求救电话数量增加了一倍，很多女性忧虑收不到堕胎药包裹。

Rebecca Gomperts (dapd)

"womenonweb.org"负责人和堕胎组织"womanonwaves"创办者贡珀茨（Rebecca Gomperts）在摩洛哥受到反对堕胎者的质问

在德国，似乎也有意外怀孕的女性利用这一可能性，在家里采取药物打胎。无论如何，"womenonweb.org" 网页点击量增加显示了这一点。在点击量排名表上，德国居第17位。

妇女担心被标签化

womenonweb发言人阿塔伊表示，对该组织网页在德国如此受人喜爱的原因，人们只能猜测："或许，是因为有关堕胎的信息缺乏；或许是因为害怕被标签化；也可能是由于没有医保，或没有居留许可。"

联邦家庭部称，该部与womenonweb之间没有合作关系或协调关系。该部一名发言人回答德国之声的询问时明确指出，持医生所开方子到药店取来、在远程医疗咨询下，在家中自行服用，这在德国不允许，但堕胎本身，若符合某些先决条件，在德国不受惩罚。

曲线帮助

有了15年经验的女权组织womenonweb采取务实态度。为能在被封网的情况下仍能使女性当事人从网上获得有关堕胎议题的信息，该组织接受了友邻非政府女权运动组织Womanonwaves的帮助。

该组织由荷兰女医生贡珀茨1999年创立，并因在国际水域使用租赁船只实施堕胎手术引起轰动。在该组织网页上现在列出了众多遭封网站的新链接。

  • Zu sehen ist der Rücken von Camilla, die sich nach einem Schwangerschaftsabbruch “Libertad” (Freiheit) in den Nacken tätowiert hat. Aufnahmeort: Buenos Aires, Argentinien Aufnahmedatum: August 2013 Copyright: Amnesty International Argentinien Angeliefert von Anne Herrberg am 3.10.2013

    镜头下的禁忌：堕胎

    为了自由

    “我的身体属于我自己”——该自由宣言并非放之四海皆准，至少不在阿根廷。在这个国度，堕胎被明令禁止，同时也受人唾弃。尽管如此，每年仍有50万阿根廷女性选择堕胎，比如图中27岁的卡米拉：“自由”——她用背颈的纹身来表达自己的态度。

  • Bildbeschreibung: Mara (Foto 2012 in Provinz Buenos Aires / Ballester aufgenommen): Maras Geschichte erzählt von ihrem Schwangerschaftsabbruch den sie mit 21 Jahren, am 31 Dezember 2002, in einer illegalen Klinik durchführen lies. Das Foto zeigt Mara mit dem Rücken zum Betrachter stehend, am Pool im Garten der Familie. Die Familie ihres Freundes, der ebenfalls gegen die Abtreibung war, drohte damit, sie zu denunzieren. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    除夕夜的人流手术

    玛丽娅在21岁时怀孕了，男友家庭威胁她：“如果你敢堕胎，我们就举报你。”时间一分钟一分钟地流逝，男友离她而去。过了近12周后，她终于鼓起勇气将真相告诉了母亲，并于2002年除夕夜在一家非法医院进行了堕胎。

  • Bildbeschreibung: Pedro (Foto 2012 in Buenos Aires aufgenommen): Die Rolle des Mannes ist ein wichtiger Teil der Thematik. Die Fotografinnen erzählen die Geschichte des 24-jährigen Pedros, der sich 2012 für die Begleitung seiner Freundin bei ihrem Schwangerschaftsabbruch mit Misoprostol entschloss. Für Pedro war es ein einschlagendes Erlebnis. Das Foto zeigt sein Portrait mit geschossenen Augen und die Hand vor dem Mund. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    受折磨的不仅仅是女性

    女摄影师弗朗兹（Lisa Franz）和她的同事希望用照片传达出这个信息：堕胎不仅仅是女人的事。当女友2012年作出堕胎决定时，24岁的佩德罗（Pedro）一直陪伴她、支持她。然而他没法和朋友们谈论此事，“我们觉得自己像是罪犯”。

  • Bildbeschreibung: Kleiderbügel (Foto 2012 in Buenos Aires aufgenommen): Das Foto zeigt einen Kleiderbügel aus Draht auf einem weißen Laken. Der Kleiderbügel ist eines von vielen Elementen, das Frauen bei selbst gemachten Abtreibungen anwenden, in dem sie sich die Instrumente in die Vagina und bis in den Uterus einführen. Dies kann durch Verblutung oder Infektion bis zum Tod führen. Nach den Zahlen des argentinischen Gesundheitsministeriums werden jährlich 460.000-600.000 Schwangerschaftsabbrüche illegal in Argentinien durchgeführt. 100 dieser Frauen sterben jährlich durch eine prekär durchgeführte Abtreibung. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    在家自行解决

    衣架、棒针、用力击打腹部——由于缺乏相关信息、教育普及或者走投无路，总有女性自己动手结束妊娠——时常伴随着不幸的后果。

  • Bildbeschreibung: Krankenhaus (Foto 2012 in der Provinz von Buenos Aires aufgenommen): Dieses Foto zeigt den „Shock Room“ eines Provinzkrankenhauses von Buenos Aires. Bei tausenden von Schwangerschaftsabbrüchen, kommt es aufgrund von schlecht durchgeführten Praktiken zu Komplikationen kommt Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    上百人因非法堕胎死亡

    根据阿根廷卫生部数据，每年有6万-8万女性因堕胎导致急性并发症和大出血，被送进医院休克病房。每年约100名妇女死于堕胎受伤和手术不当。在贫穷的省份中，这些状况尤为常见。

  • Bildbeschreibung: German Cardoso (Foto 2013 in Buenos Aires auf der Plaza Congreso, aufgenommen): Das Foto des Chirurgs Dr. German Cardoso zeigt den Arzt vor dem Kongressgebäude in Buenos Aires. Er hält sich den Zeigefinger vor den Mund. Dr. German Cardoso ist Mitglied der argentinischen Ärzte Vereinigung „Por el derecho a decidir de la mujer en situación de un embarazo no deseado“. Die Vereinigung setzt sich für die Legalisierung der Abtreibung ein und der Arzt selber führt Schwangerschaftsabbrüche in seiner Privatpraxis durch, aufgrund dessen er immer wieder Diskriminierung erfährt. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    1500欧元的人流手术

    在阿根廷，非法堕胎行业生意很好。德国的外科医生卡多佐批评道，这里的医生开价至1万比索（折合1500欧元）。卡多佐是一家阿根廷医学协会的成员，该协会主张堕胎合法化。他本人也进行堕胎手术，手术费用依据患者收入而定。

  • Bildbeschreibung: La Revuelta, Feministisches Kollektiv (Foto 2013 in Neuquén aufgenommen): Die feministische Gruppierung La Revuelta betreibt in Neuquén den Telefonservice Socorro Rosa. Hier finden Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchten, Beratung und persönliche Begleitung durch die Aktivistinnen selbst. Das Foto zeigt die Feministinnen portraitiert, während einer politischen Intervention in den Strassen von Neuquén. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    “姐妹们”的支持

    “把你们的十字架念珠从我们的卵巢中拿出去！”——妇女团体“起义”（La Revuelta）这样要求道。该团体是这个天主教国家中致力于堕胎合法化的非政府组织之一。在内乌肯省，她们为那些打算用药物堕胎的女性提供咨询和帮助。

  • Bildbeschreibung: Eluney (Foto 2013 in Neuquén aufgenommen): Eluney entschied sich 2012, mit 21 Jahren, für eine Abtreibung mit Misoprostol. Sie wurde von dem Kollektiv La Revuelta begleitet. Das Foto zeigt ihr Portrait, sie lacht, im Hintergrund ist eine Pflanze zu sehen. Eluney sagt im Interview mit den Fotografinnen, dass Schweigen keine Lösung für sie ist. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    没有说明书

    来自内乌肯21岁的伊露娜在堕胎时接受了“起义”妇女团体的咨询帮助。她说：“我希望自己决定何时成为一名母亲。”如果药物流产不正确，存在很大风险。因而医生在出售药物时往往不附信息说明。

  • Bildbeschreibung: Sonia Sánchez (Foto 2013 in Buenos Aires aufgenommen): Das Fotoprojekt „11 Wochen, 23 Stunden , 59 Minuten – Illegale Abtreibung in Argentinien“ erzählt auch die Geschichte von Sonia Sánchez, die mehrmals wegen Prostitution verhaftet wurde und die fünf Mal im Gefängnis abtrieb. Das Foto zeigt ihr Portrait, in dem der entschieden wirkende Blick und ihre großen braunen Augen dominieren. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    在监狱里堕胎

    曾经被迫为娼的索尼娅总共堕胎5次，次次都是在监狱中进行的——她总因为“非法卖淫”被捕。而皮条客们要求她不戴避孕套。“我不想把这个‘东西'留在我的身体里”，她说。索尼娅现在是一名妇女权利活动家。自2012年起，阿根廷允许被强奸后怀孕的妇女堕胎，也允许孕妇在危及生命的情况下堕胎。

  • Bildbeschreibung: Monica (2012, in Buenos Aires aufgenommen) Bildbeschreibung: Monikas Hand ruht auf ihrem Bauch: Es war mein Körper. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    “这是我的身体”

    莫尼卡说：“这是我的身体”。三名女摄影师丽莎·弗朗兹，瓜达卢佩·威尔第（Guadalupe Gómez Verdi）和利拉·莫里斯（Léa Meurice）希望用此次摄影展打破阿根廷对这一禁忌话题的沉默。这个名为“11周，23小时，59分钟——阿根廷的非法堕胎”的展览在阿根廷数个省份巡展。

    作者: Anne Herrberg/万方


DW.COM

堕胎、艾滋：中国性启蒙的盲点

在中国，人们几乎从不公开谈论性问题，无论是在学校、大学或者家中都是如此。因此，中国青少年的性启蒙严重缺失，给男女青年带来严重后果。 (04.12.2016)  

公开提供堕胎服务，德国医生遭罚款

德国黑森州的一名医生因为在其网站表明提供堕胎服务而遭到6000欧元的罚款。 这名医生被判有罪后，有政治家表示声援，但也有人对宣判结果表示赞许。 (27.11.2017)  

阿拉巴马州长签署全美最严“禁止堕胎法”

美国阿拉巴马州州长凯·伊弗签署了一项全美最苛刻的禁止堕胎法。该法案几乎全面禁止堕胎。 (16.05.2019)  

相关内容

Indien Coronavirus-Ausbruch

新冠疫情在印度："就好像都是麻风病人" 29.06.2020

印度新冠病毒感染人数已逾50万，数量还在增加。虽建起了急救站，但缺少医护人员。而且，谁若没钱，谁就得等。

Italien, Brenner: Einstellung des Bahnverkehrs

新冠病毒让各国神经紧张 柏林: 疫情已抵达欧洲 24.02.2020

一辆来自意大利的火车上发现2起新冠肺炎疑似病例，这让数百名被困在意大利与奥地利接壤的边境地带的乘客如坐针毡。意大利已有7人死于新冠肺炎，引起欧洲各地的警觉。德国卫生部长在新闻会上表示，形势发生变化，疫情已抵达欧洲。

Coronavirus in Frankreich Paris Eiffelturm

人权观察：防疫不该牺牲基本人权 20.03.2020

新冠病毒流窜全球至今已超过两个月，各国政府为了防疫，也陆续提升防疫机制的强度。然而，国际组织人权观察却担忧，人民的基本权利在政府全面顾及防疫的同时可能受到侵害。

广告
BG Farbige Komponisten | Samuel Coleridge-Taylor (picture-alliance/Photo12/Ann Ronan Picture Librar)

应该知道的八位黑人作曲家

有些音乐家早已成名，有些人却被忽略。 Black Lives Matter运动使得黑人音乐家的成就也越来越受到关注。  

USA Abtreibung-Befürworter protestieren vor dem Obersten Gerichtshof (picture-alliance/ZUMAPRESS/S. Dorman)

新冠病毒与堕胎：非自愿怀孕女性之殇 

边界封闭、医院关门、网页屏蔽：新冠疫情在全球导致女性难以得到安全堕胎机会，欧洲亦不例外。女权组织拉响了警报。  