新冠病毒：三个变种影响世界疫情

(德国之声中文网) 目前世界各国正努力让更多人接种新冠疫苗，其中一个原因是，大量未接种疫苗的人会让病毒有更多机会传播和变成新的变种病毒。

许多专家指出，如果国际社会无法有效分配疫苗，病毒就会在很少有人接种的贫穷国家的人口中不受控制地变种。

与此同时，虽然目前的疫苗可以防止严重的疾病和死亡，但并不能阻止感染。接种疫苗与否，病毒仍然能够在鼻腔内被复制，透过微小的气溶胶飞沫传播疾病。

在新的疫苗出现之前，世界仍然会继续受到新冠状病毒变种的影响，以下是目前三个主要的变种：

1.目前主导疫情的病毒：Delta

首次在印度发现的Delta病毒是现在世界上最主要的新冠病毒变种，也是目前在许多国家攻击未接种疫苗的人群的病毒种类。世界卫生组织已经证实，Delta比起之前的病毒能感染更多的接种者，导致更严重的疾病或减少疫苗和治疗的效用。

圣地亚哥拉霍亚免疫学研究所的病毒学家克拉提(Shane Crotty)告诉路透社，Delta的「超能力」就是它的传播性。中国研究人员则发现，与原始版本的新冠状病毒相比，感染Delta病毒的人在他们的鼻子里携带的病毒要多1260倍。而美国的一些研究表明，接种疫苗的人在感染Delta病毒后的病毒量与未接种疫苗的人相当，但还需要更多的研究来证明。

最初的新冠病毒需要长达7天的时间来引发症状，而Delta病毒时间更多，使免疫系统不够时间来作出反应和进行防御。

2.正在减弱的病毒:Lambda

2020年12月在秘鲁首次发现的Lambda病毒一开始引起各界关注，病例在今年7月份不断增加。不过这个变种似乎正在消退，根据GISAID这个追踪新冠变种病毒的数据库，过去4周全球关于Lambda的病例数一直在下降。

世卫组织将Lambda归类为关注的变种之一，担心传播性的改变或引起更严重的疾病，但相关研究仍在进行之中。目前实验室研究显示，Lambda能抵抗疫苗诱导的抗体。

Lambda变种病毒一度在7、8月扩散，不过进来病例数已经大幅减少。

3.最新受关注变种:MU

Mu，以前被称为B.1.621的变种，2021年1月在哥伦比亚首次被发现。8月30日，世卫组织将其指定为一个令人关注的变体，并正式命名为Mu。

Mu携带关键突变，包括E484K、N501Y和D614G，这些突变与传播性增加和免疫保护减少有关联。

根据世卫上周发布的公报，Mu已经在南美和欧洲引起了一些较大的疫情爆发。世卫报告指出，虽然全球范围内被确认为Mu的基因序列数量已经下降到0.1%以下，但Mu占哥伦比亚测序变体的39%，占厄瓜多尔的13%，这些地方的流行率 「持续上升」。

世卫强调会继续监测Mu在南美洲的变化，特别是在它与Delta变种共同流通的地区。世卫组织新兴疾病部门负责人玛丽亚·范·科霍夫(Maria van Kerkhove)说，MU在全球范围内正在减少，但需要密切观察。在上周的一次新闻发布会上，白宫首席医疗顾问福奇（Anthony Fauci）说，美国官员正在关注Mu，但到目前为止认为它还不是一个直接的威胁。

（路透社）

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