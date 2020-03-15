新冠病毒一旦在非洲扩散 后果不堪设想

（德国之声中文网）德国医疗救助组织action medeor的主席伯恩斯曼（Christoph Bonsmann）在接受新教新闻通讯社采访时表示，该组织无力为所有人提供医疗帮助。他说，非洲大陆很多国家都缺少止疼药、抗生素和静脉注射用品。另外，目前也无法向非洲大陆提供运输口罩、医用手套、防护服等防护用品。

伯恩斯曼说，新冠病毒造成的危机直接导致药品紧缺。他表示："目前还无法预测，是否会出现药品短缺导致病人死亡的情况。"

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新冠病毒带来的危机造成中国大量工厂停工停产，导致很多药品原材料供应短缺。伯恩斯曼说，肯尼亚目前就遇到这种情况，该国无法获得足够的用于生产药品的原料。与此同时，印度宣布禁止药品出口。而该国原本是药品出口的主要国家之一。

另外，新冠病毒危机也为非洲的货物运输带来极大的负面作用。由于运输成本大幅提升，肯尼亚蒙巴萨港和乌干达首都坎帕拉之间的运输线路已经停滞。中国停工造成的产量降低，这导致非洲境内运输量减少，而单位运输成本就随之增加。德国医疗救助组织action medeor表示，目前在非洲运输物资的价格比以前高出两倍还多。

洪沙/雨涵 （新教新闻通讯社）