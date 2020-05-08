新冠病患精液含病毒 各界探讨性行为传播可能性

(德国之声中文网) 自从新冠疫情爆发以来，全球的病毒学专家便不断试图找出新冠病毒究竟是透过哪些途径传染。而一个中国团队的最新研究发现，新冠病毒可能存在於精液中，不过该研究并未证明病毒是否会透过性行为传播。

河南省商丘市立医院研究人员针对38名15至50岁新冠肺炎男性病患进行研究，结果显示，16%病患中的精液含有新冠病毒。六名病人中，四人处於传播高峰期，两人处於康复期。

不过该研究团队的人员表示，由於研究的样本数少，且研究结果为初步发现，所以他们仍需要更多的研究样本来证实新冠病毒是否会透过性行为传染，并藉此了解性行为在新冠疫情中扮演什麽样的角色。

这项研究周四 (5月7日) 在医学期刊《美国医学会杂志·网路开放》(JAMA Network Open) 上发表，团队在期刊中写道：「我们需要更进一步研究病毒脱落丶存活时间及精液中的浓度。如果能证明新冠病毒透过性行为传播的话，这个新发现可能成为预防疫情扩散的关键。尤其考量到研究结果显示，复原中的病患的精液中也含有病毒。」

其他专家认为这项研究的结果很有趣，但是必须更谨慎地检视。目前其他小型研究都并未在病患的精液中发现新冠病毒的踪迹。英国雪菲尔大学的专家佩西 (Allan Pacey) 表示，这项研究结果不该被视为结论，因为在测试精液中的病毒量时，通常会遇到一些困难，而且精液中的新冠病毒并未被证实具有传染力。

他说：「然而，我们也不该对於在精液中测出新冠病毒感到意外，因为过去其他研究，也在感染埃博拉病毒(Ebolavirus)与兹卡病毒的男性患者的精液中，找到这两种病毒的踪迹。」

北爱尔兰贝尔法斯特女王大学的生殖医学教授露依丝 (Sheena Lewis) 也表示，这是个规模很小的研究，所以他的研究结果与其他小型研究的结果一样，证实了在男性病患的精液中，有小量的新冠病毒存在。她说：「然而，目前我们还无从得知新冠病毒对於男性生殖能力的长期影响为何。」

杨威廉/张慈 (路透社)