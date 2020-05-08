 新冠病患精液含病毒 各界探讨性行为传播可能性 | 科技环境 | DW | 08.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

新冠病患精液含病毒 各界探讨性行为传播可能性

过去几个月，全球的病毒学家都忙着了解新冠病毒的确切传染途径，而中国河南省一个团队的小型研究发现，新冠病毒可能存在於男性病患的精液中。不过其他专家认为，目前还无从得知新冠病毒是否能透过性行为传播。

Coronavirus in China Forschung zu Impfung Symbolbild (picture-alliance/dpa/Hao Yuan)

(德国之声中文网) 自从新冠疫情爆发以来，全球的病毒学专家便不断试图找出新冠病毒究竟是透过哪些途径传染。而一个中国团队的最新研究发现，新冠病毒可能存在於精液中，不过该研究并未证明病毒是否会透过性行为传播。

河南省商丘市立医院研究人员针对38名15至50岁新冠肺炎男性病患进行研究，结果显示，16%病患中的精液含有新冠病毒。六名病人中，四人处於传播高峰期，两人处於康复期。

不过该研究团队的人员表示，由於研究的样本数少，且研究结果为初步发现，所以他们仍需要更多的研究样本来证实新冠病毒是否会透过性行为传染，并藉此了解性行为在新冠疫情中扮演什麽样的角色。

这项研究周四 (5月7日) 在医学期刊《美国医学会杂志·网路开放》(JAMA Network Open) 上发表，团队在期刊中写道：「我们需要更进一步研究病毒脱落丶存活时间及精液中的浓度。如果能证明新冠病毒透过性行为传播的话，这个新发现可能成为预防疫情扩散的关键。尤其考量到研究结果显示，复原中的病患的精液中也含有病毒。」

其他专家认为这项研究的结果很有趣，但是必须更谨慎地检视。目前其他小型研究都并未在病患的精液中发现新冠病毒的踪迹。英国雪菲尔大学的专家佩西 (Allan Pacey) 表示，这项研究结果不该被视为结论，因为在测试精液中的病毒量时，通常会遇到一些困难，而且精液中的新冠病毒并未被证实具有传染力。

Coronavirus in China Forschung zu Impfung Symbolbild (picture-alliance/dpa/Hao Yuan)

其他专家认为这项研究的结果很有趣，但是必须更谨慎地检视。目前其他小型研究都并未在病患的精液中发现新冠病毒的踪迹。

他说：「然而，我们也不该对於在精液中测出新冠病毒感到意外，因为过去其他研究，也在感染埃博拉病毒(Ebolavirus)与兹卡病毒的男性患者的精液中，找到这两种病毒的踪迹。」

北爱尔兰贝尔法斯特女王大学的生殖医学教授露依丝 (Sheena Lewis) 也表示，这是个规模很小的研究，所以他的研究结果与其他小型研究的结果一样，证实了在男性病患的精液中，有小量的新冠病毒存在。她说：「然而，目前我们还无从得知新冠病毒对於男性生殖能力的长期影响为何。」

杨威廉/张慈 (路透社)

DW.COM

吸烟能预防新冠病毒感染？

法国的一项研究显示，吸烟者更不容易感染新冠病毒，因为香烟里的尼古丁能阻止该病毒进入人体细胞。不过，美国一项研究的结论恰恰相反。 (02.05.2020)  

研究：新冠病毒或存在母婴传播

随着新生儿确诊病例的增加，新冠病毒能否通过母婴垂直传播的问题越来越受关注。德国之声中文网为您梳理最新的重要研究结果。 (10.04.2020)  

新冠病毒在门把手上能存活多久？

新冠病毒在物体表面能存活多久？要是在超市推过购物车，或在办公室抓过门把手，是否就会传上新冠病毒？自新冠病毒大瘟疫爆发以来，很多人提出这样的问题。 (02.04.2020)  

相关内容

USA Präsident Trump

特朗普随扈确诊新冠 美多州未达联邦标准便解封 08.05.2020

美国白宫昨天传出新冠疫情爆发以来，第二名职员确诊。此次确诊的是美国总统特朗普身边的一名贴身随扈。白宫内部将因此把每周一次的新冠检测调整为每天一次。

USA Baltimore, Wahl | Coronavirus

美媒: 数据显示美国疫情持续恶化 06.05.2020

虽然过去几周美国整体的疫情似乎出现减缓的迹象，但美联社周二发布了一项分析报道却指出，当去除掉纽约都会区的数据时，美国其他地区的数据显示，整体疫情仍持续恶化。

USA Coronavirus Donald Trump

特朗普:疫情伤害超越珍珠港和911 07.05.2020

特朗普本来决定要让白宫应对疫情的专家小组在完成阶段性任务后解散，但不到一天他又改口说不解散，只是改变目标。而在多次抨击世卫后，美国共和党议员也提案要全面检视美国参与国际组织的状况。

广告

经济纵横

Joerg Wuttke Peking China (picture-alliance/dpa/H.W. Young)

专访: 中美之间 欧洲不必选边站

在新冠危机中受重创的欧洲驻华企业，如今已经快慢不一的进入了恢复的过程。但疫情中高涨的民族主义和对外企雇员及家属的管制，是如今欧洲企业面临的一大难题。欧盟驻华商会会长伍德克表示，中国当局的许多做法，实际上极大削弱了自身的软实力。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  