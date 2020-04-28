新冠病亡人数超过越战 各界仍盼生活回归正常

(德国之声中文网) 在美国周一新冠确诊数突破百万後，周二 (4月29日) 美国的新冠疫情再创一项纪录。美国约翰霍普金斯大学的统计显示，美国目前的累计病亡人数已达到59225，超越当年越战的美国伤亡人数。根据美国国家档案和记录管理局的统计，当年有58220美国人在越战中丧命。

根据目前美国各地的新冠疫情分布，全国约有三分之一的病亡案例出现在纽约州，而其馀几个病亡数较高的州分别是新泽西州丶麻州丶加州与宾州。然而，部分的州已开始逐步解除封锁，但专家也警告，太快解除封锁可能导致疫情再次升高。

美国考虑上机进行新冠检测

同一天，美国总统特朗普在例行记者会上表示，美国在考虑针对从新冠疫情严重地区飞来的旅客，进行机上病毒检测。他说，美国政府正与各家航空公司拟定计画，很可能在不久的将来便会实行。

特朗普说，巴西是其中一个他考虑登机检测病毒的国家。此前，来自中国的旅客在美国机场落地後，都必须接受病毒检测。不过根据路透社报导，只有部分旅客在检测後被要求进行隔离。特朗普强调：「我对中国跟欧洲都实行了类似的措施，而这些工作得耗费非常多的资源。像佛罗里达州这样与南美洲有密切往来的地区，要实行这样的措施会耗费很多资源。」

美国何时回归正常？

过去一周，许多美国人民心中的疑问都是生活到底何时回归正常。随着不少州开始逐步解封，许多美国人都期盼他们可以逐渐回到以往的生活步调。然而，根据一些州所推出的解封计画，完全回归到以往的生活模式可能还需要很长一段时间。

除了白宫专家表示，保持社交距离的措施将持续整个夏天外，美国路易斯安那州的州长也说在疫苗问世前，该州将继续维持一种不同於以往的生活模式，而这可能延续至明年。纽约州州长古默 (Andrew Cuomo) 则説：「美国已无法回到昔日的生活模式。」

美国乔治亚州是目前全国最大胆推动解封的州。该州的理发店与健身房都将在周五重新营业，而下周一，乔治亚州境内也将开放电影院与让人民到餐厅内用餐。然而，专家却警告，如果乔治亚州没有让人民广泛接受病毒检测的话，该州的疫情恐再次升高。

在北方的阿拉斯加州，餐厅要求所有的顾客留下姓名及电话，方便他们在必须追踪可能染病的人时，可以迅速联系到这些顾客。美国疾管局正在制定的解封守则，则是很明显的显示「回归正常」恐怕不在现行的计画中。目前的执行草案中，疾管局不建议公司让员工在会议室内开会，也不建议学童进行户外教学。另外，学童必须在教室内用餐，而教堂礼拜时，人与人之间要保持1.8公尺的距离。

加拿大英属哥伦比亚大学的心理学教授泰勒 (Steven Taylor) 向美联社表示，当美国人看到其他人在互相拥抱丶握手与搭乘拥挤的电梯後仍保持健康後，才会慢慢的开始相信生活逐渐回归正常。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)