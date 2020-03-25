新冠病亡人数破两万 G7外长会议声明难产

(德国之声中文网) 全球新冠病亡人数周三 (3月26日) 突破2万人，多国的疫情仍未出现缓和迹象。美国周三的确诊人数再度破万，总共新增了10796起确诊案例与151起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至65652与931。美国财政部长姆努钦 (Steve Mnuchin) 周三表示，参议院可望于美国时间周三晚间通过总额2万亿美元的振兴经济方案，美国人民预计在三周内收到刺激消费的消费金。

该法案规定，年收入在10万美元以下的美国人可收到价值1200美元的消费金，而这笔钱将直接进到大部分人的帐户。另一方面，美国总统特朗普周三重申他希望在4月12日复活节解除全国封锁，他强调美国有些人坚持该国应继续实行封锁。特朗普批评这些人只是想藉此来削弱他的政治影响力。

他在推特上发文表示：「有些人希望美国不要这么快解除全国封锁，而他们认为只要能因此打击我的民调，那他们便达到目的了。我不会做出任何仓促的决定，我绝不会这么做。」

同一天，G7工业国的外交部长透过视讯展开会议，主要讨论是否宣布中国是新冠疫情的始作俑者。7国外交部长同意，各国应该联手找出有效抑制新冠疫情的方法。然而，欧盟国家的外交部长无法针对美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 所提出的病毒命名建议达成共识。蓬佩奥称新冠病毒应该被命名为「武汉病毒」，但各国外交部长无法针对这个提议达成共识。

也因此，G7工业国的外交部长并未发布联合声明。但美方代表坚称，7国的财政部长已一同发布联合声明，而各国外交部长从未想过要单独发布联合声明。然而，蓬佩奥在单独召开的记者会上再度强调，与会各国的代表都深知中国针对新冠疫情所散播的假讯息，并说中国为了藉此来混淆视听。

欧盟疫情持续攀升

与此同时，欧洲各国的新冠疫情仍未出现缓和迹象。西班牙除了累计病亡人数已超越中国外，该国周三也新增了7457起确诊案例，将累计的确诊案例数提升至49515。意大利周三新增了5210起确诊案例与683起病亡案例，这也将累计的确诊与病亡案例数提升至74386与7503。现在全球将近三分之一的病亡人数都出现在意大利。

瑞士则是成为最新一个新冠确诊人数破万的国家。该国周三新增了1020起确诊案例与31起病亡案例，将累计的确诊与病亡案例提升至10897与153。英国的新冠确诊人数周三也超越韩国，成为全球新冠确诊总数第九多的国家。英国周三增加了1452起确诊案例与43起病亡案例，将累计的确诊与病亡人数提升至9529与465。

欧盟委员会主席冯.德莱恩 (Ursula von der Leyen) 周三呼吁，因应新冠疫情的影响，欧盟成员国要小心审核外来投资者，并表示欧盟会重整其相关准则。她表示：「目前尚未有审核外来投资者机制的欧盟成员国应该立即建立相关机制。所有成员国也该竭尽所能避免欧洲公司被外国投资者收购，或是避免欧洲公司因受外部势力影响而对欧盟的安全与公共秩序造成威胁。」

法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 周三也宣布，法国将为公共医疗系统注入大量投资。他说：「新冠疫情告一段落后，我们将替提升法国的公共医疗系统提出一个投资方案，并升级公共医疗系统的职涯升迁结构。」

欧盟委员会主席冯.德莱恩 (Ursula von der Leyen) 周三呼吁，因应新冠疫情的影响，欧盟成员国要小心审核外来投资者，并表示欧盟会重整其相关准则。

此外，英国国会周三也宣布为了减缓新冠病毒的传播，他们将提前在复活节前一周休会。英国下议院透过推特发文表示：「英国下议院已同意提前开始复活节假期，并于4月21日重起会期。很明显的，国会应该为全国抗疫做好榜样。」

泰国进入紧急状态

泰国周三深夜也宣布该国将进入紧急状态，禁止泰国境内的陆海空各种旅游方式，主要城市的夜店、公共游乐设施与体育场馆也被迫无限期关闭。泰国的紧急状态将持续至4月30日。

另外，中国周四上午公布的最新数据显示，中国新增了67起确诊案例与6起新的病亡案例，将累计的确诊与病亡案例提升至81285与3287。中国国家卫健委表示，67起全是境外移入案例，以上海、内蒙古与广东的境外输入案例最多。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)