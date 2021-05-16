 “新冠疫苗2.0”就要来了？ | 科技环境 | DW | 17.05.2021

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科技环境

“新冠疫苗2.0”就要来了？

全球大部分人还在等待接种第一针新冠疫苗。不过，药企们早已开始着手研发新一代疫苗，以便更好对抗变种病毒。

Symbolbild Corona-Virus Impfstoff

（德国之声中文网）我们暂且称之为"新冠疫苗2.0"，这里指的是专门针对新冠病毒的英国变种、南非变种、亚马逊变种、印度变种……的疫苗。研究人员担心，随着病毒继续传播和不断变异，现有的疫苗可能会失效。因此，疫苗研发者们正紧锣密鼓地研究针对变种病毒的新一代疫苗。

德国"每日新闻"网站5月17日的一篇报道对"新冠疫苗2.0"的研究进行了盘点。报道指出，目前尚未拿出第一代疫苗的德国CureVac公司，目前已经开始着手准备第二代疫苗。在疫苗2.0的研发中，CureVac与英国制药巨头葛兰素史克（GSK）合作。新一代疫苗的临床试验有望在今年的第三季度开始。在动物试验阶段，新一代疫苗对丹麦变种、英国变种和南非变种格外有效。

另外，美国莫德纳公司（Moderna）也在进行疫苗2.0的研发，正测试三种不同的疫苗加强剂。其欧洲负责人史塔纳（Dan Staner）对德国《商报》表示，三种中的其中一种是针对最初出现在中国武汉的病毒；另一种是针对南非变种；还有一种则测试不同的mRNA链，让其既对武汉出现的病毒有效，也对英国、南非的变种有效。如果一切顺利，该疫苗可能在10月获批，并在今年第四季度投放市场。

Coronavirus Symbolbild Impfstoff

几大疫苗研发者都已经展开对“新冠疫苗2.0”的研究

此外，德国公司BioNTech和英国的阿斯利康等也都致力于新冠疫苗2.0的研发。"每日新闻"的报道指出，BioNTech/辉瑞很可能在新冠疫苗2.0领域保持市场领导地位。这和欧盟的巨额订单密不可分。欧盟在5月已经延长了与BioNTech/辉瑞的合同，并提前预定了9亿剂的第二代疫苗，这将在2023年前交付，还可选择再增订9亿剂。美国、英国等这些最先拿到第一代疫苗的国家，也已经展开相关谈判。

DW.COM

全球施打的各种新冠疫苗中，以美国辉瑞和莫德纳、英国阿斯利康、俄罗斯卫星V以及中国的国药和科兴疫苗为主。德国之声访问两位生医专家了解其中的差异。

有德国专家提醒，接种新冠疫苗后的免疫力将持续半年左右。此外，意大利的一项大规模研究表明，接种第一剂疫苗5周后便可大幅降低感染风险。

當有足夠的新冠疫苗供給時，歐盟仍有一部分成年人不願接種，對疫苗猶豫不決的程度似乎與他們使用社交媒體的習慣有關。

鉴于新冠疫苗目前仍处于供不应求状态，世界卫生组织呼吁富国先向贫困国家捐赠疫苗，而不是现在就忙于给本国儿童接种。

据美媒报道，截至5月16日，美国已经有超过59%的成年人至少接种了一针疫苗，超过37%的人口完成了全部接种。总统拜登的目标是，在7月4日美国国庆之时接种70%的成年人。目前美国每日平均接种198万剂疫苗，与此前相比接种速度有所回落。作为对比，德国目前有37%的人口接种了至少一针疫苗，完成全部接种的占11.2%。近日，德国疫情有所好转， 7天感染率（每10万人7天内新增确诊病例数）目前降至83.1。

"富国要让出更多疫苗给穷国"

在西方国家已经开始着眼"疫苗2.0"之时，联合国方面指出，不能忽视那些贫穷国家的接种寻求。世卫组织总干事谭德赛周五（5月14日）发出呼吁，希望富裕国家先向Covax（新冠疫苗获取机制）提供疫苗，而不是先为本国风险较低的儿童和青少年进行接种。

此外，一项新研究表明，富裕国家可以在不危及本国接种计划的情况下，通过联合国Covax机制捐出超过1.5亿剂疫苗，缩小全球的疫苗接种差距。

这份发布在联合国儿童基金会的英国研究公司Airfinity的报告指出，G7国家以及欧盟有能力在今夏捐出其疫苗的两成给穷国。目前Covax有大约1.9亿剂的疫苗缺口。按计划，七国集团峰会将于6月在英国举行。

观看视频 00:59

全球疫苗共享计划首批配送抵达加纳

（每日新闻，法新社，美联社等）

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