 新冠疫苗 古巴制造 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2020

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时政风云

新冠疫苗 古巴制造

古巴拥有丰富的疫苗制造经验。该国正致力开发对抗新冠病毒的疫苗。俄罗斯也正考虑将开发出的新冠疫苗交给古巴生产。

Kuba | Coronavirus | Menschen mit Gesichtsmaske in Havanna (pictrure-alliance/AP Photo/I. Francisco)

古巴拥有强大的生物科技部门以及实验室，疫苗生物技术的丰富经验有利于新冠疫苗的开发

（德国之声中文网）古巴的防疫工作直到不久前都颇有成效。但自数日前开始，这个加勒比岛国的新冠感染人数再次回升。古巴政府上周初宣布哈瓦那进入新一轮"封锁"。餐厅和酒吧被迫又一次关闭，公共交通停驶，海滩遭到封闭。如今古巴正寄希望于有效的新冠疫苗。古巴卫生部流行病学主任杜南（Francisco Durán）周二透露，该国正在研制一种新冠疫苗。古巴生物科技企业BioCubaFarma负责人马丁内斯（Eduardo Martínez）则在推特上表示："我国全体医疗和研发系统将研发抗新冠疫苗视为首要任务。今天我们看到芬莱研究所（Finlay-Institute）在这个项目中取得了实质及快速的进展。"

Kuba Corona-Pandemie | Havanna (Imago Images/Agencia EFE/Y. Zamora)

古巴民众佩戴口罩防疫

经验丰富的古巴

位于哈瓦那的芬莱研究所是古巴的国家级科研中心，致力于研究和生产疫苗。据古巴媒体报道，该研究所的基因工程和生物技术中心（CIGB）正在研究四种可行的疫苗，其中一支疫苗在测试阶段中已有显著进。BioCumaFarma的科学与创新总监裴瑞茨（Rolando Pérez ）进一步表示："新冠疫情当前，我们有两大优先事项：快速及大规模的测试，从而进行流行病学监测；开发特定疫苗，以协助我国进行抗疫工作。"但他并未提供进一步细节。

GCIB中心生物医学研究部主任吉伦（Gerardo Guillén）六月底对媒体表示，古巴的研究专注于"具有强化并激活免疫系统优势的病毒样颗粒疫苗"，这是古巴疫苗研究的强项，鼻疫苗便是一例。他以古巴开发的慢性乙型肝炎治疗疫苗为例称，这是全球第一支通过鼻腔途径治疗慢性疾病的疫苗。"如今面对呼吸系统疾病（编按：指新冠肺炎），我们相信，通过粘膜的免疫平台，理论上在对抗病毒的有效程度上能起更大的作用。"

DW.COM

德国主管疫苗审批的联邦机构——保罗·埃尔利希研究所相信，2021初就能对首批民众接种新冠疫苗。在欧洲历史上，这将是推出疫苗速度最快的一次。

俄罗斯总统普京宣布，该国已经注册了全球首款新冠疫苗。他的一个女儿已经接种了疫苗。

不同于其他开发中国家，古巴拥有强大的生物科技部门以及实验室。古巴的疫苗生物技术经验有利于新冠疫苗的开发。这也使古巴成为对研究项目具有吸引力的合作对象。泛美卫生组织（PAHO ）古巴事务负责人莫亚（José Moya）指出："在古巴国家免疫项目中所使用的疫苗，高达近80%是由古巴自己生产。这就是古巴制造疫苗的实力。古巴有芬莱研究所，也拥有庞大的创新技术领域。"

"我们必须实事求是"

根据媒体报道，古巴可能参与生产俄罗斯所开发的"卫星-V"（Sputnik V）新冠疫苗。俄罗斯上周宣布开发出新冠疫苗后引起国际关注。由于该疫苗并未进行第三阶段临床实验，遭到许多质疑及批评。不过古巴应不会跳过审批程序，因为古巴政府一般会严格遵守世界卫生组织的准则。

资助疫苗开发的俄罗斯直接投资基金（RDIF）总裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在一次视频会议中表示："古巴具有生产疫苗的出色实力。我们正与多家古巴讨论展开生产，相信古巴将能成为制造疫苗的重要中心"。米特里耶夫指出，"若我们与古巴政府和企业的合作顺利"，预计11月就能在古巴生产疫苗。目前双方还必须商量细节。

尽管俄罗斯宣布开发出疫苗，各地疫苗研究也出现进展，但古巴首席流行病学家杜南警告，短期内不会出现能大规模的有效疫苗。"我们必须实事求是。"他指出，目前唯一有效的预防措施是"戴口罩、遵守卫生规定并保持距离"。

 

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