新冠疫苗：美FDA专家委员会不建议普遍接种加强针 

（德国之声中文网）与政府的一项计划不同，当地时间本周五（9月17日），美国食品药物监管局（FDA）专家咨询委员会在一项表决中，以多数票否决对16 岁以上所有公民施打加强针。

8月中旬， 拜登行政当局主要卫生官员表示，自9月20日起，应向所有美国公民提供加强疫苗接种。此一宣布引发对相关举措的疑虑。一些专家呼吁加强接种，另一些专家则认为时机尚不成熟。

施打第三针疫苗的赞同者认为，此举有助于增加防止感染新冠病毒的效力，鉴于 delta 变异毒株传播、前两针疫苗保护作用随着时间的推移而减弱，因此有必要这么做。

反对者则指出，施打两剂辉瑞或莫德纳疫苗已足以提供保护，眼下重点应该放在未接种者上，——无论是在美国，还是在疫苗短缺的发展中国家，均该如此。

美国食品药物监管局一文件指出，数据显示，现有疫苗足以提供针对新冠 Covid-19的免疫保护，避免发生严重病程或死亡。该机构两名官员还在国际著名医学期刊《柳叶刀》（The Lancet）本周刊登的一封信上签了名。该信指出，“在大流行瘟疫现阶段，普遍施打加强针是不合适的。”

上月，该机构已许可对免疫系统较弱者施打加强针。本周五，该机构咨询委员会建议，若可能，可扩大施打者范围，除老年人和可能会有特别严重病程的人外，医护人员等专业群体也应享有加强接种权利。

该委员会的建议虽无约束力，但美国食品药物监管局通常会遵循该委员会的建议。美国食品药物监管局作出最终决定后，再由国家疾病控制与预防中心（CDC） 确定，从何时开始向哪些群体提供第三次疫苗接种。

拜登政府目前正全力应对疫情重新严峻局面。白宫最近颁布行政令，规定联邦政府雇员必须接种，并规定员工100以上的与政府有业务往来的企业的雇员有接种或测试义务。相关措施受到共和党在野阵营的强烈抵制。

在德国，某些群体已开始接种加强疫苗：若最后一次接种疫苗已过了6个月，那么，高风险群体——如疗养院居民或医务人员——有权施打加强针。

（德新社，路透社）

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