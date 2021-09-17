新冠疫苗：美FDA专家委员会不建议普遍接种加强针 

美国食品药物监管局咨询委员会投票否决了普遍施打新冠疫苗加强针建议，而只同意对 65 岁以人群和高风险人群施打。 此前，美国卫生官员宣布，计划从9月20日开始向所有美国人提供加强针。
（德国之声中文网）与政府的一项计划不同，当地时间本周五（9月17日），美国食品药物监管局（FDA）专家咨询委员会在一项表决中，以多数票否决对16 岁以上所有公民施打加强针。
8月中旬， 拜登行政当局主要卫生官员表示，自9月20日起，应向所有美国公民提供加强疫苗接种。此一宣布引发对相关举措的疑虑。一些专家呼吁加强接种，另一些专家则认为时机尚不成熟。
施打第三针疫苗的赞同者认为，此举有助于增加防止感染新冠病毒的效力，鉴于 delta 变异毒株传播、前两针疫苗保护作用随着时间的推移而减弱，因此有必要这么做。
反对者则指出，施打两剂辉瑞或莫德纳疫苗已足以提供保护，眼下重点应该放在未接种者上，——无论是在美国，还是在疫苗短缺的发展中国家，均该如此。
美国食品药物监管局一文件指出，数据显示，现有疫苗足以提供针对新冠 Covid-19的免疫保护，避免发生严重病程或死亡。该机构两名官员还在国际著名医学期刊《柳叶刀》（The Lancet）本周刊登的一封信上签了名。该信指出，“在大流行瘟疫现阶段，普遍施打加强针是不合适的。”
上月，该机构已许可对免疫系统较弱者施打加强针。本周五，该机构咨询委员会建议，若可能，可扩大施打者范围，除老年人和可能会有特别严重病程的人外，医护人员等专业群体也应享有加强接种权利。
该委员会的建议虽无约束力，但美国食品药物监管局通常会遵循该委员会的建议。美国食品药物监管局作出最终决定后，再由国家疾病控制与预防中心（CDC） 确定，从何时开始向哪些群体提供第三次疫苗接种。
拜登政府目前正全力应对疫情重新严峻局面。白宫最近颁布行政令，规定联邦政府雇员必须接种，并规定员工100以上的与政府有业务往来的企业的雇员有接种或测试义务。相关措施受到共和党在野阵营的强烈抵制。
在德国，某些群体已开始接种加强疫苗：若最后一次接种疫苗已过了6个月，那么，高风险群体——如疗养院居民或医务人员——有权施打加强针。
（德新社，路透社）
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德国联邦和州卫生部长们建议为青少年接种疫苗，尽管该建议与德国疫苗接种常设委员会(STIKO)的意见发生冲突。此外，德国政府还批准为高危人群和老年人注射新冠疫苗第三剂加强针，但世卫主张9月底后再打加强针。