新冠疫苗竞赛：德国生技公司成焦点

（德国之声中文网）"金矿路12号"--位于德国美因茨的生物科技公司BioNTech所在街道的名称听上去就是个风水宝地。迄今为止，该公司主要专注开发针对癌症的生物药物。现在，如果BioNTech的工作人员能够研发出应对新冠病毒（COVID-19）的疫苗，那么该公司也许很快真的就可以坐拥金矿了。

BioNTech刚刚从中国制药公司复星医药获得最新的科研资金，总共1.2亿欧元，其中4400万欧元是复星对BioNTech的股权投资。BioNTech于本周一（3月16日）宣布了这一消息。三天之后，该公司又表示，将扩大与美国制药公司辉瑞（Pfizer）的伙伴关系，旨在共同推动新冠病毒疫苗的研发进程。

中国人并不是唯一一个嗅到钱味的人。通过融资回合、与医药公司合作以及去年10月在美国科技综指纳斯达克上市，BioNTech在过去几个月内已成功获得超过14亿美元的融资。

特朗普欲从德国挖墙脚？

企业间的跨国合作不足为奇。医药研究生产商联合会（vfa）的特洛姆（Siegfried Throm）表示："目前全球有许多公司、财团和科学组织都在竞相研发新冠病毒疫苗，尤其也在美国和中国。"特洛姆补充道，这样其实挺好，因为越多公司出力，尽快研发出疫苗的可能性就越大。

据医药研究生产商联合会统计，目前已有至少39个疫苗项目已启动。其中多个项目受到流行病防范创新联盟（CEPI）的资助，例如德国公司CureVac、美国制药公司Inovio、Moderna、Novavax以及澳大利亚昆士兰大学和英国牛津大学的研发新冠病毒疫苗项目。还有一些不分国界的研究项目。

但是如果一个国家希望获得专属疫苗，那就不受待见了。据报道，美国特朗普已经盯上了德国实验室的疫苗。上周日有媒体指出，特朗普政府曾与位于德国图宾根的CureVac接触，不惜重金让该公司科研人员专门为美国研制疫苗。次日，CureVac的一名发言人否认了相关报道，称并未收到美国政府的报价。该公司最大股东霍普（Dietmar Hopp）就此表示："但愿我们很快能研发出有效的新冠病毒疫苗，届时这一疫苗应该用于保护和帮助全世界的人，而不是仅限于这一地区。"

CureVac之后又在推特上发文明确表示：在白宫冠状病毒特别工作组会议之前、期间和之后（编注：该公司前首席执行官Daniel Menichella曾出席会议），皆未收到美国政府或相关部门的报价。

尽管如此，欧盟委员会周一仍然作出了反应，决定向 CureVac提供至多8000万欧元的贷款，以推动其新冠病毒疫苗的研发和生产进程。

德国生技产业在欧洲较为领先

2018年的数据显示，德国医疗生技产业总共拥有约400个企业、5万员工。

BioNTech和CureVac是该产业两座闪亮的灯塔。然而，个别灯塔却无法代表整个行业的现状，商业咨询和财务分析公司安永会计师事务所（Ernst＆Young）的生技专家比亚洛扬（Siegfried Bialojan）如是说。生技产业注重科研，潜力"巨大"，但是总体而言，该产业的发展仍较为落后。

医药研究生产商联合会的特洛姆介绍道，虽然德国的生技产业在欧洲较为领先，但是相比处于主导地位的美国，德国则明显要低调一些。特洛姆分析认为："主要在于创业精神的区别。"美国的创业精神从来就更为强烈。相比欧洲，美国对潜在的失败也更加宽容。

缺乏风险资金

此外，美国企业更容易获得风险资金。在德国，雇主要和员工分摊后者的养老保险，美国的员工则需要个人储蓄养老金。因此，美国养老金资金规模巨大，部分也被用作资助生技产业的风险资金。

安永会计师事务所有关2018年德国生技产业现状的研究也显示，该产业缺乏风险资金。该研究指出，相比之下，德国新成立的生物制药公司明显较少，从这一事实不难看出，德国的生技公司难以获得资金，因为生物制药的研发成本尤高。

CureVac参与新冠病毒研发的工作人员

一款新药的研发平均需要13年，有时甚至长达20年，为此需要10到15亿美元的预算。而且，失败的风险极大。生技公司约90%的项目都以失败告终，获准上市的产品少之又少。

资金流入少数公司

安永的研究还显示，德国生技公司2018年前所未有地获得了大量资金，但是大部分资金流入少数公司。该研究的作者、安永德国生命科学中心的负责人比亚洛扬总结称：德国缺乏一个可行的"融资生态系统"。

他认为，面临高风险的生技公司的前期大量时间和经费的投入只能依靠自有资金，而非银行贷款。比亚洛扬指出，德国却有一种浓厚的外来资本文化，也缺乏敢于冒险和实力雄厚的风险投资基金。

医药研究生产商联合会的特洛姆表示，现在推崇的一个主意是使保险公司有可能将其约1%的资本投入到高风险公司。其他国家的例子已证明这是可行的。中国、以色列和瑞士的风险资金也部分来源于国家基金。德国则尝试结合国家和个人资金设立高科技创业风险基金，为此，自2005年以来已有三个分别拥有约3亿欧元的基金成立，旨在资助初创企业。

CureVac得益于德国大型IT企业SAP的联合创始人霍普的入股。霍普在生技领域总共投资15亿欧元，其中包括在CureVac的股份。但是他尚未挖到金矿。BioNTech的主要投资人则是大型药业公司赫克萨尔（Hexal）的创始人施特容曼（Strüngmann）兄弟。

疫苗研发取得进展

然而，研发新冠病毒疫苗不会耗时多年。特洛姆表示："因为前期工作已经做得很好了， 所以专家预计，如果一切检测顺利，也许我们在12至18个月内就有（应对新冠病毒的）疫苗了。"

美国国立卫生研究院 （NIH）3月16日称，生物科技公司Moderna针对新冠病毒的试验性疫苗已开始首次人体测试，将有约45人参与这项研究。

BioNTech和Inovio 则宣布计划于4月开始进行人体临床试验。CureVac则希望于7月启动临床测试。