新冠疫苗：混合接种不单是权宜之计？

（德国之声中文网）欧洲药品管理局（EMA）于2021年1月批准阿斯利康（AstraZeneca）的新冠疫苗后，最初对这种疫苗的接种没有设限。然而研究人员随后发现，在极个别情况下，尤其是在年轻女性中，接种阿斯利康疫苗后导致脑静脉血栓风险增加。因此，4月1日，德国常设疫苗接种委员会（Stiko）建议，只有60岁以上的人应该接种阿斯利康的新冠疫苗。 这意味着大量接种完第一剂阿斯利康疫苗的人需接种辉瑞（Pfizer）/BioNTech（又称BNT）疫苗或莫德納（Moderna）疫苗作为第二剂疫苗。现在，德国的所有成年人都可以接种两剂阿斯利康疫苗，前提是他们从医生那里了解过相关风险。

然而最新的研究表明，混合接种疫苗可能不仅仅是权宜之计。

英国研究：混合接种比仅接种阿斯利康疫苗好

英国牛津大学的研究人员发现，先接种一剂阿斯利康疫苗，四周后再接种一剂BioNTech/辉瑞疫苗的人比接种两剂阿斯利康疫苗的人产生了更多的抗体。即使混合接种疫苗的顺序相反，仍然比接种两剂阿斯利康疫苗的效果更好。而两剂都接种BioNTech/辉瑞疫苗的研究参与者产生的抗体最多。

以上是混合疫苗（Com-COV）研究的结果。这项研究中，830名50岁以上的志愿者混合接种了疫苗。每个人两剂疫苗的相隔时间大约为四周。

该研究的主要作者斯内普（Matthew Snape）教授介绍，接种两剂阿斯利康疫苗在抗击新冠病毒方面仍有意义：“我们已经知道，标准的疫苗接种方案对于重症和需入院治疗的情况都非常有效，对抵抗德尔塔（Delta）变种也有效果。”

在英国，两剂新冠疫苗接种的间隔时间通常为8至12周，而不是像Com-COV研究中的4周。斯内普告诉英国广播公司（BBC），他的团队将在本月发表间隔12周的混合接种疫苗的结果。

德国研究：混合接种比两次接种同一疫苗更有效

德国萨尔大学的研究人员发现，先接种阿斯利康公司的疫苗，然后再接种BioNTech/辉瑞疫苗的人比接种两剂相同疫苗的人产生更强的免疫反应。

那么，现在是时候全面推广所谓的混合接种疫苗方案了吗？还不是。

初步结果

截至目前，Com-COV的研究结果提供的只是预印本，这意味着尚未经过独立研究人员的审查（所谓的同行评审过程）。萨尔大学的研究结果也是初步的，他们尚未对所有数据进行评估，该大学在其相关的新闻稿中也强调了这一点。在科学杂志上发表其研究结果之前，这些研究人员还将研究病人的性别和年龄所产生的影响，以及不同疫苗接种方案的副作用等等。

虽然数据尚不完整，但研究人员对如此明了的结果感到惊讶。萨尔大学的免疫学教授瑟斯特尔（Martina Sester）在该大学的新闻稿中坦言：“这也是我们在进行科学审查之前就想与公众分享研究结果的原因。”

“多出十倍的抗体”

超过200人参加了位于洪堡的萨尔大学医院的研究。有些人接种了两剂阿斯利康疫苗，还有些人接种了两剂BioNTech/辉瑞疫苗。在第三组中，参与者接种的第一剂是阿斯利康疫苗，第二剂是BioNTech/辉瑞疫苗。

研究人员在参与者完全接种疫苗两周后比较了他们的免疫反应。“我们不仅观察了接种者对新冠病毒产生了多少抗体，而且还确定了所谓的中和抗体的效力”，瑟斯特尔解释道：“我们由此得知抗体阻止病毒进入细胞的效果如何“。

对抗体的分析表明，无论是BioNTech疫苗的双重接种还是与阿斯利康疫苗的混合接种，都远比阿斯利康疫苗的双重接种有效。接种前两种疫苗方案之一的参与者比接种两剂阿斯利康疫苗的参与者多出约10倍的抗体。瑟斯特尔说：“对于中和抗体，混合接种疫苗甚至显示出比接种两剂Biontech疫苗稍好的结果”。到目前为止，接种同一种疫苗是普遍的情况。

抗体“显著”增加

在西班牙一项名为CombivacS研究中，马德里卡洛斯三世健康研究所对663名参与者进行研究后得出类似结论。《自然》杂志对初步结果进行了报道。与萨尔大学的研究一样，西班牙这项研究的最终结果尚未出炉。

在CombivacS研究中，三分之二的参与者接种了一剂阿斯利康疫苗，之后又接种了一剂BioNTech/辉瑞疫苗。在《自然》杂志发表时，还有三分之一的参与者未接种第二剂疫苗。

巴塞罗那瓦尔德西布伦大学医院（Vall d'Hebron Hospital）参与CombivacS研究的研究人员之一坎平斯（Magdalena Campins）表示，混合接种疫苗的参与者在第二次接种后产生了明显更多的抗体，而且这些抗体能够在实验室测试中识别SARS-CoV-2病毒并使其失去活性。

然而，CombivacS的研究尚未得出最终结果，也没有经过其他独立科学家的审查，除此之外，这项研究还有一个问题：它是在没有对照组的情况下进行的，在对照组中，参与者会接种两剂相同的疫苗。因此，无法进行直接的比较。

西班牙只有不到四分之一的人完全接种了疫苗

到目前为止，西班牙只有不到四分之一的人完全接种了疫苗。



混合接种疫苗会被批准吗？

虽然这些研究的初步结果令人鼓舞，但世界卫生组织（WHO）迄今仍建议不要进行这种混合疫苗接种。世卫组织女发言人（Marga­ret Harris）解释，目前还没有足够的数据来进行后续评估。

在德国，混合接种和接种同种疫苗一样被认可。联邦卫生部遵循的是保罗·埃尔利希研究所（Paul-Ehrlich-Institut, 简称PEI）的指导方针。

混合接种疫苗是否被认可为完全的疫苗保护取决于各自国家的决定。例如，加拿大已经批准混合接种新冠疫苗，而美国的研究仍在进行中。在欧盟，随着数字疫苗护照的引入也将澄清是否承认混合接种疫苗。

对混合疫苗接种尚需更多研究

如果初步结果得到证实，阿斯利康和BioNTech/辉瑞疫苗的组合将是保护人体免受新冠病毒伤害的一种有效方式。然而，这两种疫苗在本质上是不同的。

阿斯利康疫苗是一种传统的载体疫苗。这种疫苗使用另一种病毒（非新冠病毒）的无害版本来指导我们的细胞学习产生针对新冠病毒的抗体。

BioNTech/辉瑞疫苗是一种新型的mRNA（信使核糖核酸）疫苗。mRNA疫苗教我们的细胞自己制造一种蛋白质，触发免疫反应和抗体的产生。

研究人员还没有足够的信息来确定为什么将这两种类型的疫苗结合起来可以产生更强的免疫力。因此，瑟斯特尔希望看到对混合接种疫苗的进一步研究：“我们认为，如果更多的研究团队得出类似的结论，我们应该认真考虑将载体和mRNA疫苗结合起来。”

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