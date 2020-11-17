新冠疫苗有效率高 欧盟有望12月下旬批准上市

(德国之声中文网) 周四，德国药厂BioNTech表示，其与美国药厂辉瑞(Pfizer)合作研发的新冠疫苗注射剂，最快可以在今年12月获得美国和欧盟的批准，甚至有可能在12月当月问世。

欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)对此消息表示欢迎，也表示除了BioNTech-辉瑞合作的疫苗之外，也有望批准Moderna研发的疫苗。她说，如果没有问题的话，欧盟药品管理局预计将在今年十二月下旬给予这两支疫苗授权贩售。虽然欧盟药品管理局在批准前，还需要对所有的实验数据研读一番，但是冯德莱恩对结果抱持谨慎乐观态度。

目前欧盟已经预订了数百万支不同厂商的疫苗，包括BioNTech、Purevac，阿斯利康(AstraZeneca)、赛诺菲(Sanofi)等。由BioNTech-辉瑞研发的疫苗临床有9成有效率，随后公布试验数据的Moderna则有95%的有效率。至于阿斯利康与英国牛津大学共同研发的疫苗，阿斯利康公司周四表示，目前在健康老年人之中的临床免疫反应良好，施打在年轻人身上的副作用也较少。

美国新冠死亡人数攀新高

新冠疫苗很快就要问世，但美国有很多人却再也看不到那天。美国死于新冠病毒的病例数已经超过25万人。新冠死亡病例第二高的巴西有167,455名死亡病例，印度、墨西哥、英国紧追在后，分别有超过13万、9.9万和5万个死亡病例。

全世界疫情最严重的美国近日再度实施防疫管制，要求人民待在家中，并且关闭室内用餐场所。纽约市周四宣布关闭学校，但是允许健身房和酒吧继续营业，这个与欧盟完全相反的政策影响到110万名学生。下周就是对美国人而言很重要的家庭节日－感恩节，美国卫生部门强烈建议民众在疫情如此严重时尽量不要出远门。

张慈/杨威廉 (法新社)

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