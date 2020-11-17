 新冠疫苗有效率高 欧盟有望12月下旬批准上市 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2020

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时政风云

新冠疫苗有效率高 欧盟有望12月下旬批准上市

周四新冠病毒有两个大消息：好消息是德美药厂合作研发的疫苗有望在今年内问世，坏消息是美国的新冠死亡病例已经超越25万人。在疫情再度恶化的这个冬天，要挽救更多人命，每分每秒都是挑战。

Corona Impfstoff l Pfizer und BioNTech - Biotechnologie

最早传出试验成功的BioNTech-辉瑞合作疫苗，有望成为第一支被批准贩售的疫苗

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金砖国家集团由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成。在最新的峰会中，五国领导人虽然都表示要继续合作，不过在疫苗和反恐等议题上，大家各有盘算。

美国又有药厂开发出有效疫苗，为控制疫情、恢复经济带来希望。虽然世界卫生组织和美国政府都乐见此消息，但是在疫苗上市之前要如何缓和确诊病例增加的速度，才是更大的挑战。

美国药企Moderna宣布，其新冠疫苗三期试验有效性达到94.5%。福奇预计，针对高危人群的接种工作12月就能展开。与此同时，特朗普总统则强调，Moderna有望战胜“中国瘟疫”应归功于他的监督。

(德国之声中文网) 周四，德国药厂BioNTech表示，其与美国药厂辉瑞(Pfizer)合作研发的新冠疫苗注射剂，最快可以在今年12月获得美国和欧盟的批准，甚至有可能在12月当月问世。

欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)对此消息表示欢迎，也表示除了BioNTech-辉瑞合作的疫苗之外，也有望批准Moderna研发的疫苗。她说，如果没有问题的话，欧盟药品管理局预计将在今年十二月下旬给予这两支疫苗授权贩售。虽然欧盟药品管理局在批准前，还需要对所有的实验数据研读一番，但是冯德莱恩对结果抱持谨慎乐观态度。

目前欧盟已经预订了数百万支不同厂商的疫苗，包括BioNTech、Purevac，阿斯利康(AstraZeneca)、赛诺菲(Sanofi)等。由BioNTech-辉瑞研发的疫苗临床有9成有效率，随后公布试验数据的Moderna则有95%的有效率。至于阿斯利康与英国牛津大学共同研发的疫苗，阿斯利康公司周四表示，目前在健康老年人之中的临床免疫反应良好，施打在年轻人身上的副作用也较少。

美国新冠死亡人数攀新高

新冠疫苗很快就要问世，但美国有很多人却再也看不到那天。美国死于新冠病毒的病例数已经超过25万人。新冠死亡病例第二高的巴西有167,455名死亡病例，印度、墨西哥、英国紧追在后，分别有超过13万、9.9万和5万个死亡病例。

全世界疫情最严重的美国近日再度实施防疫管制，要求人民待在家中，并且关闭室内用餐场所。纽约市周四宣布关闭学校，但是允许健身房和酒吧继续营业，这个与欧盟完全相反的政策影响到110万名学生。下周就是对美国人而言很重要的家庭节日－感恩节，美国卫生部门强烈建议民众在疫情如此严重时尽量不要出远门。

张慈/杨威廉 (法新社)

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