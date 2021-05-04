新冠疫苗接種率低 為何港人欠缺「強心針」？

（德國之聲中文網）香港開始新冠疫苗接種計劃至今兩個多月，截至5月3日的統計顯示，近99萬人接種了第一劑疫苗，佔總人口15%。已完成接種兩劑疫苗的僅佔總人口8.7%，即大約57萬人。官員和專家都表示接種數字未如理想。

最近，社區出現外藉家傭感染變毒新冠病毒的個案，部分源頭不明。目前有多達37萬外傭在香港打工，大部分來自菲律賓和印尼，許多本地家庭都依賴外傭照顧小孩和長者，他們在假日亦習慣進行群體聚會。當局以此為由，強制數十萬外傭在九天內進行檢測，並稱正研究把接種疫苗列為續約或申請簽證的條件。勞工及福利局局長羅致光甚至稱，若外傭認為是苛求，「可以選擇不在香港工作」。

不過這個構思激起多方批評，更一度升級為小型外交風波。菲律賓外長洛欽在推特轉載駐港總領事的訪問，稱即使打疫苗是好事，但仍然帶有歧視的痕跡。他也質疑，若這是特惠措施將會對其他國藉人士構成不公。菲方又不滿港府事前沒有諮詢他們，認為當局不應強迫其國民打針。

外傭團體直斥是帶有歧視的不平等政策，在剛剛的週末到檢測站附近抗議；本地的醫護員工組織也聲援，批評港府以生計作要脅，剝奪外傭的自由。

面對批評聲音，香港特首林鄭月娥這次很快就讓步。事隔四天，她在5月4日表示明白各界的關注，已經要求相關部門重新檢視政策和徵詢使領館意見。

以疫苗換取自由？

強制或「利誘」接種疫苗的措施引起爭議，外傭並不是第一個目標群組。香港和新加坡即將在5月26日啟動的「旅遊氣泡」，港府把接種疫苗列為港人的登機條件之一。4月底，港府推出「疫苗氣泡」，宣佈放寬酒吧、夜店、卡拉OK等場地的社交距離限制，讓其有限度復業。已關閉數個月的娛樂場所如果要開店，員工和顧客都必須接種第一針疫苗，以及使用政府的手機追蹤程序「安心出行」，但店內仍然有人數限制。若員工因健康原因無法打針，需要提交醫生證明書和每隔七天進行檢測。

餐廳的職員和食客如果接種了疫苗，也獲准在店內劃出特定區域，增加每桌人數和延長營業時間至半夜。為此，部分餐廳老闆以獎金鼓勵員工打針，更甚者有中菜集團要求僱員在指定限期前打針，否則會被勒令停工，引起熱議。

政府高官身先士卒，又希望透過各式各樣的政策誘因，推動更多人接種疫苗，可是成效不如預期。「疫苗氣泡」實施後許多酒吧仍然門可羅雀，有些店開門數小時客人還是屈指可數。曠日持久的「限聚令」讓不少民眾已經習慣疫情下的新常態，例如轉到餐廳喝酒、以家中聚會代替外出聚餐。要讓大部分市民接種疫苗，似乎還需要更強的理由。

民調：副作用及保護率成關稅因素

香港的接種計劃由二月底開始，港府採購了三款疫苗，包括德國BioNTech、中國科興和英國阿斯利康，總共買入2250萬劑，數量足夠全港750萬人口使用有餘。港人可以到政府設立的社區接種中心或診所免費打BioNTech和科興疫苗，包括持工作簽證的非永久居民。最初只限於長者接種，因為反應未及預期和存貨充足，後來很快就擴展至30歲或以上人士。到最近，BioNTech疫苗的接種門檻更降至16歲。

至於英國阿斯利康疫苗仍未運抵香港，當局因應它在海外的血栓個案和其他反應報告，決定通知供應商不需在今年內供貨到港。他們並探討能否取得對變種病毒具更強保護力的疫苗，以配合下一輪接種計劃。

在香港，德國BioNTech比中國科興疫苗受歡迎，年輕一輩大多傾向接種前者，後者則吸引年長人士為主。但不同調查都顯示，不少港人對打新冠疫苗普遍仍然存有懷疑態度，其中大部分人主要擔心出現副作用和疫苗保護力不足。兩個多月以來，一共有28名注射過新冠疫苗的人死亡，當中22人是打中國科興疫苗。所有異常反應個案都會呈交專家委員會審視，但是到目前為止，所有死亡案例都被判定與注射疫苗沒有直接關係。加上科興疫苗的保護率偏低，亦未獲得世衛認證，這些因素也令部分民眾卻步。

香港在經歷四波疫情後，目前已轉趨緩和，社區感染案例也受到控制，在這個氣氛下民眾對打疫苗不感迫切。話雖如此，政府著急的不單止是達至群體免疫的速度，還有疫苗過期的問題。以BioNTech疫苗為例，貯存期限只有3至4個月，當局稱首批疫苗將於9月過期，屆時或要棄置。因此近日甚至有醫學專家建議政府邀請當紅偶像打疫苗，為抗疫作推廣之餘，更希望為大眾打一枝「強心針」。

(綜合報導)

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