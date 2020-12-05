新冠疫苗接种在俄罗斯：我的第二次接种体验

（德国之声中文网）12月初，德国之声记者萨塔诺夫斯基申请成为俄罗斯新冠疫苗"卫星五号"的受试者。首次接种是在莫斯科的加马列亚（Gamaleja）瘟疫研究所。他为德国之声报道了那次经历。现在，他第二次接种。

首次接种21天后，第二次给我注射了卫星五号疫苗。此后不久，俄罗斯宣布将大规模接种，目前，多个西方国家也作了相关宣布。在俄罗斯，从12月21日起，传媒工作人员也可以报名接种了。我的很多同事收到了莫斯科市政厅发来的SMS，得知，只要出示雇主开的证明，就可以被安排接种。

60岁以上群体何时轮上？

不过，医护人员告诉说，不少60岁以上的人踊跃参加疫苗测试。我在莫斯科沙德凯维奇（Schadkewitsch）医院接种。我问主任大夫米亚斯尼科夫（Alexander Mjasnikow），为什么会在疫苗的临床试验尚未结束的同时就大规模接种。

我没有从他那里得到明确的回答。他只说，上了年纪的人、孕妇以及有前期病史的人，例如糖尿病患者，要在第三期临床试验结束后才接种。不过，这些群体中完全一些志愿者现在就受试。67岁的米亚斯尼科夫9月份时就接种了，自己就属于这一群体。

在首次接种后，我按照医院所要求的那样，在"Check Covid-19"应用上仔细写日记。我无法确定，这样的日记是否有什么人监视。尽管参加测试合同上强调，可能会有查验，却没有哪位医生通过电话问过我的感觉。

无明显副作用

在沙德科维奇医院的第二次接种卫星五号疫苗过程和3周前的首次情况没有两样。当时，在医院接种后，我曾遇到5名妇女，她们都在医家幼儿园工作。她们手写了一份声明，拒绝接种。我和主任大夫米亚斯尼科夫谈到了这件事情。他说，目前，有很多这样的"拒绝者"，虽申请了卫星五号疫苗测试，但后来得知，可能会被编入注射安慰剂组别。

我也不清楚，我属于哪个组别。申请第二次接种后，电脑给了我一个特殊号码， 该号码则与疫苗凝藏冰柜里的某个小瓶子相连。我问他，"要是在第一次接种时注射的是疫苗，在第二次接种时，我得到的也是疫苗，不是安慰剂吧？"他简短回答说："理论上讲是这样的"。

首次接种后的萨塔诺夫斯基

接种前，我接受了聚合酶链式反应测试，--从鼻孔和嘴里取样。第二天，我得到一个SMS，得知我身上没有新冠病毒。这一次，在我的另一个肩膀上注射。第二次接种后，我也得在休息室待半小时。在这半小时里，我的感觉没有变化。血压也正常。之后，护士递给我一份证明，确认我两次注射了疫苗。或者，那只是安慰剂。

首次接种7小时后，我的体温升至38.6摄氏度。在其成员数量3周内从1800人升至4000人的在线群体"接种结果"上，很多受试者写道，两次注射后，有不适感。因此，我也心理上也作了第二次接种后会有不适感的准备。不过，什么都没发生。

于是，在应用"Check Covid-19"的日记上，我照实写了：无任何副作用。3星期后，我将被检测体内是否有了COVID-19新冠抗体。根据疫苗研发者的说法，在接种42天后，人体对疫苗的反应达到最高点。

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