新冠疫苗接种了——然后呢？

（德国之声中文网）虽然还不能由此制定出具体规定，但来自哥本哈根的消息却已让某些人大为乐观。本周三（月日），丹麦政府宣布实施数字新冠疫苗接种护照制，使用一种智能手机应用，能证明当事人已接种疫苗。尽管细节尚未公布，但有一点已经肯定，这一数字护照应使重新开放变得容易，使商务人士得以再度旅行。该国财政大臣博德斯科夫（Morten Bodskov）表示，“对于我们，这极其重要，使重新开放丹麦社会、企业重新工作变得可能。很多丹麦企业全球都有业务。”丹麦商会总裁称，对众多企业来说，它是隧道尽头的一束亮光。

邻国瑞典制定类似计划，周四也宣布将实施接种数字护照制。该国数字化大臣于格曼（Anders Ygeman）强调，有了数字接种护照，就能快速、方便提供接种疫苗证明。

不过，对接种护照到底有何好处，目前仍存在疑问。

因染疫数字高企，以及出现病毒变种，迄今，多数欧盟成员国更倾向于进一步收紧限制措施，不仅涉及公共的和个人的生活，也涉及旅行。例如，丹麦就要求当事人必须说明是为公务出差，或看望家人，同时，必须能出示时效不超过24小时的检测证明，否则不准入境。而鉴于从丹麦输出大量英国新冠变种感染病例，瑞典目前几乎不准任何外人入境。在该国，暂时也还看不到数字接种护照带来的用处和恢复公民某些权利的前景。

爱沙尼亚给予接种者更多权利

爱沙尼亚则有所不同。欧盟范围拖沓的接种战役启动数星期后，塔林政府便出台了涉及接种者的首批特别规定和放宽措施。从本周起，来自欧盟和其它第三国的旅行者，只要能证明在过去6个月内接种过，便无须隔离、接受新冠检测。相关规定也适用于过去半年里从新冠疾病中痊愈者。现在，接种者也已经容易入境波兰和罗马尼亚。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）同样希望放宽旅行限制。在上月中旬的欧盟国家和政府领导人视频峰会上，他将与欧盟范围实施接种护照相关的议题列入了议程。旅游业占希腊经济总量的12%。据国际会计师事务所安永（Ernst and Young）的一项研究报告，去年头三季度，希腊旅游业收入遽降79%，就业岗位取消、薪水缩减。安永表示，对希腊、西班牙和意大利等度假目标国的餐馆、旅店和文化设施来说，措施的有控宽松或对接种者在将要到来的旅游季给予特殊权利，事关旅游业的存亡。

全民接种义务继续被排除

除权利问题外，但凡涉及接种义务，相关讨论便十分谨慎。在谈到联邦德国政府的接种战略是，总理默克尔就有意使用了“接种提供”这一说法。虽然，例如在法国和荷兰等一些国家，很多人对接种持狐疑态度，但到目前为止，还没有任何一个欧盟成员国宣布要实施全民接种义务。不过，在接种战役开始前，奥地利的若干州至少考虑过对护理界或教育界等领域从业者实施义务制。

眼下，不论是对义务还是对接种者是否应能率先被允许旅行、去咖啡馆或上剧院，都有激烈争论，科学的和政治的观点各呈。迄今尚不清楚的是，接种能在多大程度上防止他人染疫、保护效力到底能维持多久。还有一个问题是，如何能保障至今无法获得接种机会的那些人的权益。在接受德国电视一台采访时，默克尔总理表示，她预期，会有接种者为自身权利而起诉；也有人会拒绝接种。她认为，“那样的话，就得承认有这样的区别，就得说：好吧，谁若不愿接种，那谁或许也就不能做某些事情啦。”

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