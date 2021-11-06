 新冠疫苗成功 BioNTech财源滚滚来  | 德国新闻 | DW | 10.11.2021

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德国新闻

新冠疫苗成功 BioNTech财源滚滚来 

今年第三季度，德国新冠疫苗研制商生物新技术公司（BioNTech ）盈利约达 32 亿欧元。这也让该公司总部所在的莱普州（ Rheinland-Pfalz）首府美因茨（Mainz）的财务主管大为满意。 

Coronavirus Impfstoff Symbolbid

BioNTech地址：美因茨市金矿12号

（德国之声中文网） 德国新冠疫苗研制商生物新技术公司第三季度净利润约达 32 亿欧元。总部位于美因茨金矿12号的这家公司日前（11月9日）公布，今年头9个月，利润增至 71 亿欧元。消息传出，证券市场上，该公司股票大幅上涨。一年前，该公司尚有约 2.1 亿至 3.52 亿欧元亏损。 

根据所公布的数据，主要因与美国合作伙伴辉瑞（Pfizer）联合研制新冠疫苗的成功， 7 月至 9 月，销售额增至近 61 亿欧元，去年同期是 6750 万欧元之后； 1 月至 9 月销售额累计为 134.4 亿欧元，去年同期尚不到1.4 亿欧元。 

继合作伙伴辉瑞之后，生物新技术公司亦提高了对新冠疫苗销售的预测： 2021 年，疫苗收入将是 160 至 170 亿欧元，而不是此前预测的 159 亿欧元。新预测数值基于已签署的今年最高为 25亿剂（以前约为 22 亿剂）疫苗的供应合同。BioNTech 和辉瑞的总目标是，至年底生产多达 30 亿剂，并在数年内将生产能力扩大至 40 亿剂。 

新生物技术公司首席执行官沙欣（ Ugur Sahin ）表示，将继续努力，尽量满足全球疫苗需求。他指出，该疫苗现也可用于其他年龄组。 他强调，迄今为止，没有数据显示需要一种新款疫苗对抗高传染性的 Delta 等变体，但新生物技术公司和辉瑞已在开发专门应对变异毒株的疫苗。 

州首府将一举偿清所有财务 

新生物技术公司的成功为美因茨市带来意外巨额进账，及由此出现的难以想象的发展机会。绿党籍财务局长贝克（Günter Beck ）周二在这个莱茵兰-普法尔茨州首府宣布，美因茨有可能在年底实现 10.9 亿欧元盈余，而非预期的 3600 万欧元亏损，“这一发展实在了不起”。他称， 2022 年，该市预期将出现 4.908 亿欧元的盈利，这样，将有财力偿还约 6.34 亿欧元的贷款，并在明年年底前一举成为无债城市。  

（德新社，路透社） 

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