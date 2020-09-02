新冠疫苗大选前出炉？美传染病专家不乐观

（德国之声中文网）白宫新闻秘书麦克纳尼（Kayleigh McEnany）周四表示，尽管对特朗普来说，与拜登的对决利害攸关，但美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration，简称FDA)并没有要迅速批准疫苗的政治压力，她在新闻发布会上说："没有人向FDA施加任何压力。"

特朗普承诺投入数十亿资金全速开发新冠疫苗，美国死亡病例已达到18.5万，成为全球新冠死亡人数最高的国家。批评人士说，特朗普处理疫情不力是造成这个后果的一个主要原因。

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专家们担心，面临着连任的压力，特朗普可能会敦促在11月3日大选前，在测试证明疫苗有效和安全之前通过该方案。

辉瑞和Moderna两家生产商在7月27日开始了最后阶段，即第三期临床试验。辉瑞公司的疫苗需要间隔21天注射两次，Moderna的疫苗需要间隔28天内注射两次。两种疫苗都是基于mRNA(信使核糖核酸)的新技术。

美国食品药品监督管理局会对测试数据进行审查，并且可以发布紧急使用授权，以便尽早发放给公众。

法新社报道，大多数专家预计，第三阶段测试将在今年年底前完成是合理的。美国国家过敏和传染病研究所所长福西（Anthony Fauci) 本星期四表示，初步结果可能会在"11月或12月"公布。

但显而易见，白宫的目标是更早。特朗普上周就对支持者宣布，"将在今年年底前，甚至可能更快地推出疫苗。" 之后，美国疾病预防控制中心 (Centers for Disease Control and Prevention)要求各州"紧急"建立疫苗配送系统，以便"在2020年11月1日之前"投入运行。

美国白宫新冠疫苗计划首席顾问斯劳依（Moncef Slaoui）周四表示，10月底之前研制出疫苗的可能性"极低，但并非没有"。他接受媒体采访时说，疾病预防控制中心建议各州在10月末就为疫苗做出准备"是正确的做法。"他表示，如果疫苗到时真的问世，如果没有做好准备，是不负责任的。

美国《外交政策》 (Foreign Policy)周四发表的一篇评论指出，假设疫苗在10月末上市，那么现在距离这个日期仅有50几天，而11月3日即将举行大选。作者Laurie Garrett写道："时间点当然不是巧合，各州必须赶在10月1日前将他们的疫苗配送计划提交疾病预防控制中心CDC批准。"她认为，后勤、招募工作人员、公众教育普及等等都要到位，所需速度之快，超过历史上任何一种药物或疫苗的推出。尽管官员们坚称不会走捷径，但对于疫苗的全面安全分析来说，时间表实在是太仓促了。

传染学家福西也认为，要在10月份，美国大选之前做好准备将会很困难。他并不指望很快就能研制出疫苗。接受CNN 采访时他被问及瑞辉疫苗，他表示大多数专家预测疫苗将在11月或12月准备就绪。"有可能在10月份就能出来，但我认为这不太可能。"

外界担忧美国对于紧急使用疫苗的批准，在判定疫苗是否安全有效上，门槛会低于正常疫苗的批准。

FDA疫苗咨询委员会的奧菲特（Paul Offit）表示，数据和安全监测小组的独立专家对试验进行监督并审查结果。专家们必须确定三个阶段的数据是否足够清晰，可以表明疫苗是安全和有效的。

福西认为，独立专家在这一过程中的作用确保了美国食品药品监督管理局不会基于政治做出决定："我们可以对该机构的说法有一些信心。"

美国疾病预防控制中心的文件显示，该机构正在为最快于10月底获得数量有限的一到两种新冠疫苗做准备。这些疫苗将首先免费提供给高危人群，包括医护人员、国家安全人员、养老院等等。

文木 / 苗子（路透社，法新社等）

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