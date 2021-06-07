新冠疫苗：台湾特权优先 恐拖慢疫情结束时间

（德国之声中文网）台湾新冠肺炎疫情持续严峻，至今已有349人染疫死亡。台湾社会仍笼罩在疫情焦虑下，人们都期待疫苗能缓解疫情，然而当地因为疫苗尚未足够，在医护人员尚未完全打完疫苗下，有地方官员丶名人和企业高层未按照优先顺序，靠特权插队接种疫苗。

台湾地方官员包括隶属执政党的民进党云林县议员邱世文丶蔡岳儒及在野时代力量的廖郁贤皆坦承打疫苗并道歉。另外，根据台媒报导，国民党前立法委员黄昭顺及前云林县长张荣味也传出通过特权打疫苗，以及担任台湾行政院顾问的前发言人丁怡铭，也在五月中接种疫苗，都引发争议。

特权乱象

早前，台北市则有诊所私底下帮志工打疫苗。台北好心肝诊所因未按照疫苗相关规定，自行提供志工施打疫苗，遭台北市府裁罚台币200万。台湾艺人侯昌明丶陈雅兰夫妇丶郭子干丶爱奇艺高级副总裁杨鸣都已坦承在好心肝诊所施打疫苗。

台北市长柯文哲在6月10日深夜在脸书发文表示「就管理疏失的部分，向大家道歉」并承诺会调查清楚不会逃避责任。但他也感叹台湾疫苗不足，写道「疫苗够，怎会有疫苗特权阶级？」

台湾各地传出特权施打疫苗乱象，中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦向台媒表示，已展开行政及司法调查，要求各县市卫生局要提出调查报告，检调也会深入调查，并呼吁各县市要依照指挥中心订定的类别施打。

德丶菲插队「前车之鉴」

台湾官员和名人靠特权打疫苗引发关注，在德国丶菲律宾等其他国家也有类似现象。菲律宾今年初有多名市长抢在前线医护人员前注射疫苗。菲国总统府发言人罗克（Harry Roque）三月曾警告，若市长们持续「插队」接种疫苗，菲律宾可能失去疫苗实施计划（COVAX）分配给菲律宾的超过4000万剂的疫苗。

罗克说：「虽然总统杜特尔特能理解市长们接受疫苗注射的决定，但插队仍然是『错误的』。」世卫组织顾问丶澳洲新南威尔士大学流行病学专家麦克劳斯（Mary-Louise McLaws）告诉德国之声，政治人物通常会以为透过向大众展示自身打疫苗，会提高公众接种疫苗的意愿，但这只能在同年龄层上有效。

麦克劳斯认为，若大众看到任何他们喜欢的名人或政治家，按造疫苗接种顺序施打，在宣导施打疫苗上会更有效。她并强调，COVAX计划是为了在有病毒流通的时候，先保护前线防疫人员及弱势群体，因此，这种优先模式对大多数国家来说是合适的。

麦克劳斯向德国之声指出，20岁至39岁的人是常被忽视的群体，因此承担了很大一部分的感染机会，因此构成最大的传播风险，她说：「他们应该优先于政治人物施打疫苗。」

德国今年2月也有官员疑似插队注射疫苗遭调查。德国警方当时搜查了中部城市哈勒的市长办公室，当时有报导称，该市官员提前接种冠状病毒疫苗。检方表示，对涉事官员可能的指控是非法挪用国家提供的疫苗。根据联邦关于剩余疫苗的政令，优先接种疫苗对象应是被认为更易感染新冠病毒者的人。

该市长今年4月初因未遵守疫苗施打顺序而遭到市议会停职。

菲律宾健康医学专家多明哥（Albert Domingo）表示，要结束新冠肺炎这个流行病，必须通过找到加强医疗反应系统的方法，因此医疗工作者必须优先考量接种疫苗，同时要降低和降低染疫死亡率，所以老年人和有多重疾病的人也要优先。

多明哥向德国之声表示：「任何不按照国家规定顺序接受疫苗的人，都会拖慢流行病结束的时间。这与该人的职业或职位无关。」

台湾疫苗数量

台湾目前除了自行采购疫苗外，也通过COVAX获配102万剂疫苗，日前已有60万剂疫苗运抵台湾，美日则分别捐赠台湾75万剂和124万剂疫苗，台湾政府表示目前共采购3000万剂，的开放施打88万剂，预计8月底前到货达1000万剂。

根据当局统计，截至6月10日，仅有78万人接种疫苗，疫苗接种率约3.6％。 台湾中研院基因体中心研究员马彻向台媒指出，台湾当初采购的疫苗管道之一是COVAX平台，虽然台湾和菲律宾从COVAX取得疫苗的情况不尽相同，但台北市出现特权打疫苗丑闻，可能会影响COVAX评估未来是否仍愿意优先供货给台湾。

台湾卫福部长陈时中对此，也在接受立法委员谘询时表示，COVAX对于分配的样态，「当然会关心」。

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