新冠疫苗产权之争：CureVac将与 BioNTech对簿公堂

（德国之声中文网）CureVac已将总部位于美因茨的竞争对手 BioNTech告上法庭，指控BioNTech盗用专利。CureVac公司称："我公司从事mRNA技术研究20多年所积累的知识产权，在研发新冠疫苗方面功不可没。我们将捍卫本公司的权益。" BioNTech是同美国辉瑞一道最早获批高效的mRNA技术新冠疫苗的生化公司，总部设在德国美因茨市。

CureVac公司是在杜塞尔多夫地方法庭提起诉讼的。诉讼主要涉及四项专利。CureVac总裁哈斯（ Franz-Werner Haas）表示，诉讼的目的是要澄清，BioNTech推出的辉瑞BioNTech疫苗" Comirnaty"在多大程度上使用了CureVac的专利技术。哈斯拒绝透露索赔的具体金额， 他表示这应当由法庭来决定。

CureVac表示，他们不会提出紧急禁制令申请，也不会采取法律步骤，阻挠BioNTech疫苗的生产和销售。BioNTech公司则宣布，将会在近期内做出正式回应。

CureVac启动新冠疫苗研发时曾被各方寄予厚望，德国联邦政府曾于2000年年中以3亿欧元购买了CureVac股权，但该公司的疫苗项目最终却以失败告终，推出的疫苗在临床试验中有效率过低，最后不得不从欧洲药监机构撤回了上市申请。现在，CureVac计划同其英国合作伙伴葛兰素史克（ Glaxosmithkline）在第二代新冠疫苗的研发中占据领先地位，并已于今年3月开始了临床试验。

CureVac提出的诉讼理由是，该公司所拥有的知识产权覆盖了多项发明，而这些发明则在辉瑞/BioNTech新冠疫苗的设计和研发中发挥了关键性作用，例如mRNA分子的培育等等。CureVac宣称，该公司"过去22年来获得专利的基础性技术，为研发安全有效的新冠疫苗发挥了作用。有鉴于此，相应的知识产权应通过合理公平的酬报获得认可和尊重，以便为今后mRNA技术的继续研发和推出更高层级、挽救生命的药物提供资金。"

CureVac公司是由霍尔（Ingmar Hoerr ）在2000年创办的。霍尔被视为"信使核糖核酸"mRNA新疫苗技术的发明者。 BioNTech和莫得纳的新冠疫苗都采用了这一技术。 CureVac公司目前在图宾根、法兰克福和波士顿等地共拥有大约550名员工。霍尔本人则已于2020年春季因健康原因辞去了公司董事会主席一职。

（德新社，法新社）

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