新冠疫苗：世卫呼吁缓打加强针 德国建议青少年接种

（德国之声中文网）德国联邦和州卫生部长们周一（8月2日）批准了一项计划，从9月1日开始为老年人和高危人群注射新冠疫苗的加强针。 目前，新冠德尔塔（Delta）变异毒株在全球快速传播，而测试表明现有疫苗的功效在一段时间后会逐渐消失，国际上，以色列已开始在高危人群施打疫苗加强针。 但周三（8月4日）世卫组织呼吁各国在9月底之前不要开打第三针加强疫苗。世卫认为，应在全球每个国家都保证有10%人口得到疫苗保护后，再开始施打加强针。

德国联邦卫生部长施潘和全国16个州的卫生部长们还投票建议为所有12-17岁的青少年接种疫苗，然而，该建议与德国疫苗接种常设委员会(STIKO)制定的指导方针发生冲突。

施潘说，"我们有足够的疫苗供所有人使用。这就是为什么各州也想让青少年接种变得容易的原因。"

为青少年接种疫苗的争议

德国部长们周一关于为青少年接种疫苗的建议，与德国疫苗接种常设委员会的指导意见并不一致。

该委员会目前只主张为12-17岁中的某些特定个体接种疫苗，而不是全面接种。

然而，政府官员们说，现在是采取行动的时候了。巴伐利亚州卫生部长霍莱切克(Klaus Holetschek)说："重要的是，我们不要浪费时间。"

霍莱切克目前担任州卫生部长会议主席，在谈到部长们这一建议时告诉德广联（ARD）说："STIKO明确表示，'目前'不建议这样做（对青少年全面接种疫苗）。然而，机会来了，我们就要利用它。"

今年5月，欧洲药品管理局（EMA）批准了针对12岁以上人群BioNTech/辉瑞疫苗接种。随后，它又批准了针对同一年龄组的莫德纳（Moderna）疫苗接种。

(法新社、德新社)

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