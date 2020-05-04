新冠疫苗：一场没有领跑者的竞赛

（德国之声中文网） "年底前我们就会有新冠疫苗"，特朗普在美国时间周日（5月3日）信心满满地预测。"我们正在力推此事"，并称他认为很多公司都距离目标不远了。而此前卫生专家普遍表示，研发疫苗至少需要一年时间。

目前，特朗普政府正在展开名为"曲速行动"( Operation Warp Speed)疫苗研发计划。美国顶级卫生专家安东尼·福西（Anthony Fauci）上周四对CNN电视台表示，疫苗可能会在明年1月问世，但福西也说，"这个我不能保证"。

在中国，目前有两款新冠疫苗进入二期临床。4月24日，中国生物宣布，新冠病毒灭活疫苗正式进入二期临床，这距离该疫苗的一期临床开启仅12天。在之前的4月12日，中国军事科学院军事医学研究院研发的腺病毒载体新冠病毒疫苗已开启二期临床研究。

无法预测谁将成功

在全球范围内，大约一百个研究团体正在研制疫苗，其中十几个已进入或者即将进入临床接种阶段。这听起来虽然数量不少，但研究者认为，这只是增加了将试验推进的机率--毕竟只有少数可能突破重重难关将试验继续下去。

领导牛津大学疫苗研究的波拉德（AndrewPollard）博士对美联社表示，研究团体多多益善。他说，"我们不是在和彼此竞争，而是在和全球流行的病毒竞赛，越多人参与这场竞赛越好"。

现实是：现在无法预测是否能有安全的疫苗，也无法说，谁是试验中的领跑者，哪个疫苗试验最有希望成功。

就像卫生专家福西所说的一样："你需要多试，这样才会有机会，获得一个安全、有效的疫苗。

多国快马加鞭

3月时，少数志愿者接受了人体接种，测试副作用。如今，中国、美国和欧洲都在进行较大规模的试验，排查不同的候选疫苗。

下一步将回到现实生活中，在疫区对更大规模的人群进行测试。

据美联社报道，按照不同统计方式，目前在中国、美国、英国和德国，总共有8到11种候选疫苗处于早期试验阶段。德国上周批准了首个新冠疫苗项目进行临床接种试验。Biontech公司将同时对四种疫苗进行测试。

在其他一些国家，更多的试验点也在展开研发。在5月至7月间，更多候选疫苗将进入临床试验阶段。

另一个好消息是：目前也不存在志愿者缺乏的问题。

疫苗是如何运作的？

美联社的文章指出，目前在研发的大多数疫苗旨在训练免疫系统，识别新冠病毒的一部分--主要是其细胞膜上的"尖峰"蛋白（spikeprotein）。

其中一种方法是用无害的病毒将"尖峰"蛋白携至人体内。这种疫苗研究相对容易，但确定哪种病毒是最好的"携带者"是关键问题。

另一种方法是注入一段新冠病毒的基因信息，该信息诱导人体自身产生对"尖峰"蛋白的免疫应答。这是一种尚且未经验证的新技术，但生产起来更快。例如，Biontech研发的疫苗在种类上就属于基因疫苗。

此外，还有一些方法也在试验中：例如"尖峰"蛋白纳米颗粒制成的疫苗，甚至是鼻喷雾剂而非传统针剂。

香港大学微生物学专家陈志伟在接受中国官媒采访时表示，目前的候选疫苗可以概括位两大类。一类是此前无同类疫苗获批过的新型疫苗，主要是指核酸疫苗，分为RNA（核糖核酸）疫苗和DNA（脱氧核糖核酸）疫苗，这类疫苗是将RNA或DNA片段直接导入人体细胞内。第二类是此前已得到广泛应用的传统类型疫苗，包括灭活病毒疫苗、基因工程亚单位疫苗、重组病毒载体疫苗等。

该报道称，中国目前选择了5条技术路线推进新冠病毒疫苗研发，分别是灭活疫苗、基因工程重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗，覆盖了全球在研新冠病毒疫苗的主要类型。

面临的难题与挑战

迄今为止，大部分的疫苗研究都在追踪其安全性和人体耐受性，看志愿者的血液是否显示出免疫反应。一些很快进入了更大规模的测试。

这里存在一个棘手的问题：如果在研究地点疫情正在缓解，或者正在实施禁足措施，那么试验前景就会受影响。

如果感染者的数量过少，科学家可能无法判定，究竟是疫苗起了作用，或者是禁足令起了效果。以牛津大学的研究为例，其目前的试验有1000名参与者，而下阶段计划测试5000名志愿者的试验，则可能要转移至其他国家进行。

在美国，一些议员曾经提出更有争议的试验：招募的健康志愿者自愿接受新冠病毒感染，以证明疫苗能保护他们。但是鉴于一些健康的成年人也因感染该病毒而去世，医生现在也未能了解其中究竟，这种的"挑战研究"存在严重的安全隐患和道德问题。