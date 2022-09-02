新冠疫情: 欧盟警告今冬可能出现全新变异毒株

（德国之声中文网）周五（9月2日），欧盟委员会和医疗专家敦促各成员国政府加强措施，遏制今年冬季可能出现的新冠病毒（COVID-19）感染高峰。

此前，欧洲药品管理局（EMA）批准使用莫德纳（Moderna）和辉瑞（BioNTech-Pfizer）的最新疫苗。这些疫苗已被更新以应对奥密克戎变异毒株。

新冠疫苗是怎样升级的？

各国政府应该采取什么措施？

欧盟委员会公布了一套具体措施和战略，供27个成员国政府冬季来临前及冬季采用。

这些措施包括优先为高风险人群注射新的加强针，以及努力填补那些尚未接种或尚未完成接种疫苗人群的空白——特别是现在才有资格接种疫苗的儿童。

欧盟委员会还敦促各成员国通过重新启动疫苗接种中心或由普通医生注射来保持疫苗接种能力。

虽然关于在公共场合佩戴口罩的许多限制已经取消，但委员会“强烈鼓励”各国政府确保在公共交通等特定场合使用口罩。

如何面对奥密克戎最新变种？

欧盟委员会指出，今年夏天的新冠感染病例激增“非常清楚地提醒我们，疫情还没有结束”。

随着更多的活动转移到室内，儿童在凉爽的秋季返回学校，病毒传播的可能性增加。此外，欧盟委员会说，由于疫情防范的疲劳和限制的取消，人们在行为上发生的变化也可能产生影响。

欧盟委员会警告说，这些因素使得病毒更容易迅速传播，为新的变种大开方便之门。这些变种可能逃避现有的免疫保护，更容易传播或导致更严重的疾病。

欧洲药品管理局还警告说，新的冠状病毒变种可能即将出现，但现有的疫苗仍然具有保护作用。

欧洲药品管理局疫苗负责人卡瓦列里（Marco Cavaleri）在周五的新闻发布会上说：“可能会有一个我们今天还无法预测的全新变种出现。”

他呼吁人们不要坐等针对奥密克戎变种的最新疫苗。

他表示，“原来的疫苗仍然能够防止新冠重症和死亡”，尽管它们在预防感染方面效果稍逊于最新疫苗。

欧盟委员会表示，整个欧盟内每周仍有超过2300人因新冠病毒感染而死亡。



(法新社、路透社、天主教通讯社)

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