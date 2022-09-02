新冠疫情: 欧盟警告今冬可能出现全新变异毒株

（德国之声中文网）周五（9月2日），欧盟委员会和医疗专家敦促各成员国政府加强措施，遏制今年冬季可能出现的新冠病毒（COVID-19）感染高峰。
此前，欧洲药品管理局（EMA）批准使用莫德纳（Moderna）和辉瑞（BioNTech-Pfizer）的最新疫苗。这些疫苗已被更新以应对奥密克戎变异毒株。
各国政府应该采取什么措施？
欧盟委员会公布了一套具体措施和战略，供27个成员国政府冬季来临前及冬季采用。
这些措施包括优先为高风险人群注射新的加强针，以及努力填补那些尚未接种或尚未完成接种疫苗人群的空白——特别是现在才有资格接种疫苗的儿童。
欧盟委员会还敦促各成员国通过重新启动疫苗接种中心或由普通医生注射来保持疫苗接种能力。
虽然关于在公共场合佩戴口罩的许多限制已经取消，但委员会“强烈鼓励”各国政府确保在公共交通等特定场合使用口罩。
如何面对奥密克戎最新变种？
欧盟委员会指出，今年夏天的新冠感染病例激增“非常清楚地提醒我们，疫情还没有结束”。
随着更多的活动转移到室内，儿童在凉爽的秋季返回学校，病毒传播的可能性增加。此外，欧盟委员会说，由于疫情防范的疲劳和限制的取消，人们在行为上发生的变化也可能产生影响。
欧盟委员会警告说，这些因素使得病毒更容易迅速传播，为新的变种大开方便之门。这些变种可能逃避现有的免疫保护，更容易传播或导致更严重的疾病。
欧洲药品管理局还警告说，新的冠状病毒变种可能即将出现，但现有的疫苗仍然具有保护作用。
欧洲药品管理局疫苗负责人卡瓦列里（Marco Cavaleri）在周五的新闻发布会上说：“可能会有一个我们今天还无法预测的全新变种出现。”
他呼吁人们不要坐等针对奥密克戎变种的最新疫苗。
他表示，“原来的疫苗仍然能够防止新冠重症和死亡”，尽管它们在预防感染方面效果稍逊于最新疫苗。
欧盟委员会表示，整个欧盟内每周仍有超过2300人因新冠病毒感染而死亡。
(法新社、路透社、天主教通讯社)
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美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在
最悲惨的事情
这是14岁的朱利叶斯·加尔萨（Julius Garza）。他在疫情中失去了养父大卫·加尔萨（David Garza）。朱利叶斯比弟弟记得更清楚，2015年养母和养父收养他们的那天之前，生活是什么样子。他说：“爸爸死亡是迄今为止发生在我身上的最悲伤的事情。我永远无法释怀。”
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纪念爸爸
朱利叶斯和他12岁的弟弟艾丹为死于新冠肺炎的养父祈祷。每月30号，全家人都会举行纪念仪式，共同缅怀大卫·加尔萨的一生。2020年12月30日，他在德克萨斯州的康弗斯（Converse）死于新冠肺炎。
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如何消化痛苦？
养母玛格丽特和养子朱利叶斯紧紧相拥。他的生母抛弃了他们哥儿俩。他们的生父因性侵他们的继妹而入狱。他们由此进入收养家庭系统。有了这么多艰难经历的朱利叶斯，现在尽力试图面对和消化失去养父的痛苦。
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无法弥补的损失
2020年5月，在伊利诺伊州马特森市（Matteson），13岁的贾斯蒂斯·麦高恩（Justise McGowan）也因新冠病毒失去了父亲史蒂文·麦高恩（Steven McGowan）。爸爸生日那天，她坐在台阶上。新近，美国死于新冠肺炎人数突破100万。拜登总统在电视讲话说：100万例新冠死亡，100万张家庭餐桌旁出现一张空椅，每一个都是无法弥补的损失。
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“她做了他会做的事情”
贾斯蒂斯的头靠在母亲桑德拉肩膀上。丈夫史蒂文去世后，桑德拉·麦高恩-瓦茨（Sandra McGowan-Watts）试图尽可能保持女儿贾斯蒂斯的生活习惯。去夏，修剪花园灌木的时间到了，贾斯蒂斯找到了父亲的绿篱修剪机，立刻开始了工作。桑德拉说，“她做了他会做的事情”。
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一个共同的传统
贾斯蒂斯从烤箱里取出一盘烤好的饼干，回忆起她和爸爸曾有的传统。许多儿童的生活一夜之间剧变，不得不面对情感上的挑战。
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成千上万儿童至少失去父母一方
各级政府的计划中都未包含对像朱利叶斯和艾丹兄弟这样因新冠大流行瘟疫而至少失去一个主要照顾人的美国儿童做登记。研究人员估计，相关儿童超过21.3万。
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“就像触摸一朵云”
艾丹常用现在时态提到爸爸，仿佛大卫仍坐在客厅对面他最喜欢的那把扶椅上，叫这个12岁的孩子过来看《星球大战》系列。艾丹说：“他这么开心。每回拥抱他时，我都会觉得自己就像在触摸一朵云。
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永远回不去了
艾丹、朱利叶斯和玛格丽特对着他们称为“那个容器”的大卫的骨灰盒祈祷。失去他们的爸爸后，玛格丽特确保养子们得到心理咨询。即使疫情终会终结，像她这样的家庭仍会受到的深刻而持久的影响。她说，“我们的‘常态’会和他人的不同，因为，我们失去了一个亲人”。
作者: Kevin Mertens