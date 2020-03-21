新冠疫情: 德国放弃“全民禁足” 严控人际接触

（德国之声中文网）在周三发表了罕见的电视讲话后，德国总理默克尔本周日通过电话会议，与各联邦州州长以及包括外长、财长、防长、卫生部长、内政部长在内的联邦部长进行磋商，讨论重点就包括是否在全德国下达"禁足令"，进一步限制民众的社会生活。

磋商后，联邦政府与各州政府达成共识，将在从周一（3月23日）起，实施以下措施：

要求民众将家庭生活以外的人际接触降到最低；

在公共场所，人与人之间要尽量至少保持1.5米的距离（一家人之间除外）；

在公共空间，只允许单独一个人或者最多与另外一名并非生活在同一屋檐下的人同行、同处；

禁止在全国所有餐馆、餐厅就餐，但仍然允许送餐和取餐；

理发店、按摩店、刺青店等涉及人际接触的服务行业店铺将被关闭，但医疗机构例外。

部分联邦州已经开始“禁足”

在德国各地纷纷加强对人们的出行管控后，周六（3月21日），很多街道显得比以往空旷了不少。目前，巴伐利亚州、萨尔州、莱法州、汉堡、下萨克森州和黑森州已经部分实行"禁足令"，在没有采购食品、就医买药、遛狗锻炼等正当理由的情况下，不允许出门。

据警方统计，本周六违反规定的情况明显下降。巴伐利亚警方表示只发现了少数个案，例如5名青少年在工地庆祝生日，或者3人在篝火旁喝酒等。在萨尔州，共发现20起违规事件，大部分都是年轻人。

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德国新感染病例的增速有所放缓

德国当局此前已经表示，会在这个周末观察公众对社会疏离措施（social distancing）的执行程度，而这将是决定德国采取何种进一步措施的关键。

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新感染病例增速有所放缓

与此同时，在这个周六，德国新增病例的增速有所放缓。根据罗伯特-科赫研究所周日（3月22日）更新的数据，德国全境感染人数累计18610人，比前日增长1948人，增幅有所下降（上一日增长2705例）。另有9例新增死亡病例，也比前日的15例有所下降。根据罗伯特-科赫研究所数据，截至周日德国共有55例死亡病例。

不过，据《世界报》等德国媒体统计各地卫生局数据，截至周日，德国新冠病毒感染病例已经超过2.2万例，死亡人数达到84。

政界对于“禁足令”有分歧

对于"禁足令"，德国政界看法不一。在已经开始限制外出的巴伐利亚州，州长索德（Markus Söder）称希望德国上下采取统一措施，颁布"禁足令"。而德国副总理兼财长朔尔茨（Olaf Scholz）则在周末明言反对"禁足令"，认为通过禁止外出的措施防御新冠病毒不可取，他对媒体表示，"现在正是人们需要呼吸新鲜空气的时候"。

迄今，德国各地对出行限制的宽严标准不同，由各地政府决断。例如，同属于北威州、相隔仅20多公里的波恩和科隆，面对的政策就不同。在百万人口的大城市科隆，超过两人聚在一起就属于违规，而在人口仅30多万的波恩，该标准还宽松得多，截至本周日，上限还是10人。

周日下午传出消息，德国将全国禁止两人以上（一家人以及居住在一起的人除外）聚在一起，以减少民众之间的接触。