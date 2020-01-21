新冠疫情阻断北京会谈 莱比锡中欧峰会不容乐观

（德国之声中文网）欧盟贸易委员霍根(Phil Hogan)和其他欧盟高级官员原计划3月底前往北京，为9月在德国莱比锡举行的中欧峰会与中国高级官员会谈。双方期待能在此次峰会上签署一项协议。

本周三（2月19日），霍根对欧洲议会国际贸易委员会表示，3月的北京会谈可能取消，莱比锡峰会达成协议也不容乐观。

"由于新型冠状病毒爆发，我们已经耽误太多时间，而且还将继续耽误。很多会议都被取消了。……如果要在莱比锡峰会达成一项协议，我们就必须在7月前基本谈妥。"

欧盟期待该项欧中协议能让中国开放更多经济领域给欧洲企业，以及为欧洲企业进入中国市场谈好条件，比如是否必须与中国本地企业合作。

霍根说，"我们在很多问题上都与中方取得了一些进展，但行业补贴和强制技术转让等关键事项尚未谈妥。"

他还警告说，不要假设欧盟与其他亚洲贸易伙伴的谈判一帆风顺，尽管原因各不相同。欧盟规定的从2024年开始逐步淘汰棕榈油作为运输燃料，印度尼西亚和马来西亚正在就此规定与欧盟谈判。

新冠病毒：哪些行业已经受创 德国总理在武汉 2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 少有的情况 一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

新冠病毒：哪些行业已经受创 跟不上病毒 不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 零售商和餐饮业 肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没时间看球 和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

新冠病毒：哪些行业已经受创 汽车生产商尤其受威胁 汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没人躲得过 在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

新冠病毒：哪些行业已经受创 本田倍加小心 日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

新冠病毒：哪些行业已经受创 缺补给 疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

新冠病毒：哪些行业已经受创 中国人足不出户 在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

新冠病毒：哪些行业已经受创 有备无患 在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。



霍根说，欧盟希望建立一个工作小组，与这两个棕榈油生产大国就此事项达成共识，但尚未取得进展。他说，欧盟与两国的贸易交易前景因此受到影响。

他说，"在这个问题解决之前，我们将不会与印度尼西亚达成任何协议，也不会马来西亚重新开始谈判。"

霍根本周还会见了印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar），并认定与印度的自由贸易协议在短期内也不可能达成。

"我们有充分的理由在2013年中止谈判，也没有看到任何条件的变化让我们能够重新启动。"他说，较少的投资保护协议可望达成。

张平/ 凝炼（路透社）