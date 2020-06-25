新冠疫情重创韩国经济

（德国之声中文网）韩国央行报告说，4月到6月，韩国经济同比下降2.9%，环比下降3.3%，双双创下1998年第四季度受亚洲金融危机影响下降3.8%以来的最大降幅。

韩国是中国之外新冠疫情爆发最早的国家之一，该国从未硬性规定"停摆"，但从3月份起，全国广泛遵守社交距离，5月份起逐步放宽限制。不过，该国经济仍无法摆脱全球疫情大流行的影响。

韩国经济高度依赖贸易。今年第二季度，该国出口同比下降13.6%，为1974年石油危机以来的最大降幅。

韩国央行在一份声明中指出，出口锐降的主要原因在于机动车、煤炭和石油产品的出口陡降。

今年5月，韩国央行预测，韩国经济今年全年将萎缩0,2%，而在今年2月份的预测报告中，该行曾认为，2020年经济将增长2.1%。上周，韩国央行行长李洙墉（Lee Ju-yeol）已表示，修正这一预测已无可避免，原因在于，出口萎缩程度超预期。

上个月，国际货币基金组织也下调了对韩国经济增长的预测值。该组织现在预期，韩国经济今年将下降2,1 ％；全球发达国家平均降幅为８％。

凝炼／叶宣（德新社、路透社）

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