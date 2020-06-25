 新冠疫情重创韩国经济 | 经济纵横 | DW | 23.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

新冠疫情重创韩国经济

韩国央行周四（7月23日）公告，因新冠疫情大流行严重拖累出口，今年第二季度，作为亚洲第四大经济体的韩国经济出现20多年来最糟情况。

Südkorea Seoul | Coronavirus (Reuters/K. Hong-Ji)

（德国之声中文网）韩国央行报告说，4月到6月，韩国经济同比下降2.9%，环比下降3.3%，双双创下1998年第四季度受亚洲金融危机影响下降3.8%以来的最大降幅。

韩国是中国之外新冠疫情爆发最早的国家之一，该国从未硬性规定"停摆"，但从3月份起，全国广泛遵守社交距离，5月份起逐步放宽限制。不过，该国经济仍无法摆脱全球疫情大流行的影响。

韩国经济高度依赖贸易。今年第二季度，该国出口同比下降13.6%，为1974年石油危机以来的最大降幅。       

Südkorea Seoul | Coronavirus | geschlossenes Geschäft (picture-alliance/AP Photo/A. Young-Joon)

新冠疫情期间，首尔商店暂时停业

     

韩国央行在一份声明中指出，出口锐降的主要原因在于机动车、煤炭和石油产品的出口陡降。

今年5月，韩国央行预测，韩国经济今年全年将萎缩0,2%，而在今年2月份的预测报告中，该行曾认为，2020年经济将增长2.1%。上周，韩国央行行长李洙墉（Lee Ju-yeol）已表示，修正这一预测已无可避免，原因在于，出口萎缩程度超预期。

上个月，国际货币基金组织也下调了对韩国经济增长的预测值。该组织现在预期，韩国经济今年将下降2,1 ％；全球发达国家平均降幅为８％。

凝炼／叶宣（德新社、路透社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 02:56

韩国外长：我们必须与风险共存

相关内容

Virus Outbreak China Economy

IMF下调全球经济预期 中国或是唯一免于衰退国家 25.06.2020

国际货币基金组织周三（6月24日）称，由于新冠病毒危机，世界经济今年的萎缩程度将超过原已不乐观的预期值。尤其是受新冠肺炎严重打击的国家，情况更糟。中国是报告中提到的唯一可能免于衰退的经济体，预计2020年能有1%的微弱增长。

Symbolbild Vitamintablette

维生素D真的能预防新冠？ 18.07.2020

维生素D对人体有许多益处。一份研究报告指出，缺乏维生素D可能造成新冠肺炎患者的病症恶化。维生素D真的这么神奇吗？

Tübinger Impfstoff-Studie

研究报告：新冠疫苗或无长期效用 14.07.2020

德国国内首批新冠肺炎康复者的血液测试结果显示，血液中抗体数量下降。这意味着，当事人不久后仍可能染疫。

广告
Taiwan | Coronavirus: Menschen mit Gesichtsmasken am Hsing Tian Kong Tempel (picture-alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

全球疫情依然严峻 台湾实现百日无新增

全球范围内，新冠病毒蔓延的速度正在明显加快。美国霍普金斯大学公布的数据显示，全世界已经有超过一千五百万人感染了新冠病毒，死亡人数则为62万之多。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  