新冠疫情重创下的德国工业明显复苏

（德国之声中文网）德国联邦经济部的最新数据表明，8月份，对德国工业产品的需求比上个月增长4.5%。制造业继续以明显的速度复苏。

然而尽管开始复苏，但订单仍低于危机前的水平。与新冠疫情开始前的2020年2月相比，目前订单减少了3.6%。

尤其是欧元区国家对德国工业企业的订单大幅增加，增幅达到14.6%。而德国国内订单8月份仅增长1.7% 。

警告声音

由于采取了应对新冠疫情的措施，第二季度德国国内生产总值创纪录地大幅下跌，与上一季度相比下降了9.7％。对于夏季季度，专家们现在预计会出现强劲增长。总部位于慕尼黑的德国经济研究所预计将增长6.6％。据该研究所称，9月德国工业企业对未来几个月的预期也有所提高。

但是因感染人数回升，也传来警告的声音。 德国ING银行的经济学家布瑞斯基（Carsten Brzeski）说："德国制造业如何避免重要贸易伙伴的又一轮封锁措施，简直难以想象"。

VP 银行的国民经济师吉泽尔（Thomas Gitzel）也表示："尽管连续四次有所增长，但是还没有理由过度庆贺。因为第二轮新冠病毒感染浪潮正在加强。"

李京慧/苗子 (德新社、法新社、路透社)

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