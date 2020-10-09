 新冠疫情重创下的德国工业明显复苏 | 经济纵横 | DW | 11.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

新冠疫情重创下的德国工业明显复苏

遭受第一轮新冠危机打击的德国工业显然已开始复苏，但是尚未恢复到疫情爆发前的水平。尤其是欧元区国家的订单正在增加。

Deutz AG Motorenproduktion (Deutz AG)

DW.COM

德国出口量虽然持续回升，但是数量依然远低于新冠危机前的水平。尽管7月以来连续第三个月增长，出口仍比去年减少了11％。

德国第二季度经济数据出炉，虽然经济萎缩程度小于预期，但经济学家指出， 投资、私人消费、出口、进口数据都呈自由落体式下滑。

在新冠疫情爆发的第一时间，德国政府以很快的速度推出了一系列保障企业生存和就业的措施。包括在各种危机中屡试不爽的“短时工作”制(Kurzarbeit)。同时，政府也推出了一系列财政政策，保护企业不至于在危机中破产倒闭。

（德国之声中文网）德国联邦经济部的最新数据表明，8月份，对德国工业产品的需求比上个月增长4.5%。制造业继续以明显的速度复苏。

然而尽管开始复苏，但订单仍低于危机前的水平。与新冠疫情开始前的2020年2月相比，目前订单减少了3.6%。

尤其是欧元区国家对德国工业企业的订单大幅增加，增幅达到14.6%。而德国国内订单8月份仅增长1.7% 。

警告声音

由于采取了应对新冠疫情的措施，第二季度德国国内生产总值创纪录地大幅下跌，与上一季度相比下降了9.7％。对于夏季季度，专家们现在预计会出现强劲增长。总部位于慕尼黑的德国经济研究所预计将增长6.6％。据该研究所称，9月德国工业企业对未来几个月的预期也有所提高。

Coronavirus | Deutschland Köln Einkaufsstraße Schildergasse (picture-alliance/dpa/M. Becker)

第二波疫情正到来？

但是因感染人数回升，也传来警告的声音。 德国ING银行的经济学家布瑞斯基（Carsten Brzeski）说："德国制造业如何避免重要贸易伙伴的又一轮封锁措施，简直难以想象"。

VP 银行的国民经济师吉泽尔（Thomas Gitzel）也表示："尽管连续四次有所增长，但是还没有理由过度庆贺。因为第二轮新冠病毒感染浪潮正在加强。"

 

李京慧/苗子 (德新社、法新社、路透社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Nationalfeiertag in China

中国国庆黄金周“报复性消费”反弹明显 09.10.2020

据中国文化和旅游部公布的最新测算数据，今年国庆黄金周期间， 中国各省市共接待国内游客6.18亿人次，同比恢复79.0% ；国内旅游收入实现4543.3亿元，同比恢复69.9%。有专家称，这是弥补数月里不能出门遗憾的”一种“报复性”旅游消费。

Deutschland | Coronavirus - Einkaufsstraße Schildergasse

疫情吃紧 德国进一步收紧防疫措施 10.10.2020

在德国大城市和人口密集的地区，新冠疫情再次大规模爆发，全德国单日新增病例数已经连续三天突破4000。为此，默克尔总理和11个大城市的市长磋商决定采取新的严厉措施。

Symbolbild | Coronavirus & Schwangerschaft | Mundschutz

新冠疫情下全球死婴数量激增 11.10.2020

多个国际组织的一份最新报告指出，迄今，全球平均每16秒钟就有一名婴儿死产。而因新冠大流行，一年内有可能再增加20万死产婴。

广告
Boom Supersonic | Neuentwicklung Überschall-Flugzeug (Boom Supersonic)

美国新一代超音速验证机成功突破音障

在很长一段时间里，美国都无法制造出民用超音速飞机，由此落后于俄国、英国和法国人。这对骄傲的美国人来说是一个巨大的打击。现在他们卷土重来，向世人展示了一款新一代超音速客机的验证机。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  