新冠疫情让美国经济遭受重创

(德国之声中文网)因爆发新冠疫情，4月份美国的失业率上升到14.7％，创二战结束以来的最高纪录。在2月份新冠疫情爆发之前，美国失业率还只占3.5％，但是三月份便已经上升到4.4％。

自三月以来，美国已经有3300万人因新冠危机首次申请失业救济。由于数据统计的延时，4月份的失业率只是根据截至4月中旬的数据做出的评估，因此还不能完全体现出就业危机的严重程度。

在美国历史上，只有在1920年代和30年代的全球经济危机时期出现过比现在更高的失业率。据估计，那时美国的失业率达到25％。

密歇根州的一场招聘会

3月份，美国为减少病毒的传播几乎在所有50个州都实施了出行限制。大约3.3亿的美国人中，绝大多数人的公共生活陷于瘫痪。很多商店、购物中心和企业关门，餐馆和酒店空无一人。这些公司的许多员工因失去工作被迫申请失业救济。在美国，裁减员工相对来说更加简单和快捷。

自本月初以来，美国许多联邦州开始重新放宽疫情限制措施，尽管许多地方的疫情看来还难以得到控制。但是以特朗普总统为首的政府希望从第三季度开始迅速复苏就业市场和经济。

直到二月份，美国经济还一片繁荣景象，股市达到最高峰。专家们曾预计经济增长超过百分之二。但是在自3月初新冠病毒迅速传播以来，良好的经济前景被毁。尽管美国启动了大规模的经济刺激计划，但是经济仍日渐衰退。

这给准备在11月大选中竞选连任的特朗普带来极大不利。特朗普最近施加压力，要求各州取消限制措施，以重新推动经济发展。为此他不惜继续出现新的感染和死亡。

据约翰·霍普金斯大学研究人员公布的消息，迄今美国3.3亿人口中已经有大约126万人感染新冠病毒，约占全球感染者的三分之一。在美国已经有75000多人死于新冠病毒。

李京慧/达扬/（德新社）