新冠疫情让德国人更加"性趣多多"

（德国之声中文网）本周二公布的一项调查结果显示，新冠疫情并没有对大多数德国人的性生活产生什么影响。在1000名受访者中，约87%的人认为危机并没有让他们的性生活变少。

总部位于纽伦堡的国际消费者研究机构GfK为一家约会门户网站(Secret.de)所做的调查显示，近60%的情侣表示，防疫限制让他们之间的关系更加亲密。

在回答更详细问题的受访者中，有五分之一的人透露，他们的性生活比以前更为频繁，12%的人说他们的性生活更加和谐。

但是，四分之一的受访者承认也发生过影响感情生活的矛盾。受访的单身人士中，40%的人选择暂停约会，11%选择与别人约会见面，但保持一定距离，10%的人无法抗拒与情侣亲吻，还有10%的人发生过性行为。

四分之一的受访者在网上或通过电话调情，这与Secret.de的统计数据，即5月份约会门户网站的使用量有所增加的现象吻合。

安全套销售上升

与此同时，三家总部位于德国的安全套制造商在接受德新社采访时表示，3月份超市出现囤积卫生纸和面条的抢购潮时，避孕套的销售也直线上升。

安全套生产商的一名主管里希特（Robert Richter）介绍说，疫情前，德国性工作者对安全套的需求占总销量的大约25%，但现在，由于实施了种种疫情措施，色情行业对安全套的需求几乎降为零。他说："我猜想，关系稳定的情侣性生活次数会更多，否则的话，销售量会出现下降。"

德国联邦健康教育中心（BZgA）2018年公布的一项调查发现，在德国性生活频繁的男性和女性中，46%的人选择安全套，47%的人选择避孕药。尤其是30岁以下的人不看好用激素避孕。

普遍满意

去年12月，国际消费者研究机构对2000名年龄在18岁至74岁之间的男性和女性进行了一项调查，结果发现，德国人普遍对自己的性生活感到满意。

在受访者中，38%的人认为他们的性生活"非常好"或"很好"，但各地区的情况有很大不同。

最满意的是来自德国北部和东部梅克伦堡-前波莫瑞和图林根州的受访者，表示对性生活不满意的人住在德国西北部地区，汉堡、不来梅和下萨克森州。

消费者信心低

上个礼拜，GfK进行的一项更广泛的消费者调查发现，经历了4月德国各地严厉的防疫措施，看到意大利、西班牙和纽约疫情危机的震荡后，5月消费者情绪已稍有回升。

然而，该机构表示德国5月的消费者信心指数为负18.9点，为有史以来的第二低。不过与4月的冲击相比，并没有出现明显的恶化。GfK总结道："尽管如此，消费者的不确定性很大……在他们看来，德国经济远未走出低谷，陷入深度衰退。人们对失业的恐惧仍然很高，加上收入减少，这都是导致消费疲弱的主要原因。"