新冠疫情蔓延 德国上调传染风险评级

（德国之声中文网）周一（3月2日），德国卫生部长施潘（Jens Spahn）邀请多位医学和公共卫生专家召开记者会，介绍德国新冠疫情现状以及当局的应对措施建议。

罗伯特·科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）介绍，至周一早，德国共有150例确诊病例。全德共16个州中，有10个州的49个县以发现病例。其中北威州最多，共86例，巴伐利亚26例，巴符州19例。150例确诊病例中有140个病例有感染者接触或疫区旅行史。另有10例未发现可能的感染来源。

风险升级

维勒用"动态十足"来形容目前的疫情发展。他估计，德国还会出现更多输入病例，同时，国内传播继续，可能出现新的传染链和区域性传播。罗伯特·科赫研究所已将德国的大范围传染风险评估级别从"较低"上调到"中等"。

卫生部长施潘表示，德国的防疫方针是尽全力抑制、延缓疫情的传播。政府希望以最大限度的信息透明、公开，以及科学依据较为充分的评估来减轻公众的不安。他承认，不可能打消所有的担忧，但希望能帮助人们更理性、现实地判断所面对的情况。

个人无忧，社会堪忧

柏林大学附属夏里特医院的病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）表示，由于人们对新冠病毒的致死率、传播速度等基本要素的认知都有限，因此很难做出准确预测。他强调，大多数感染者的症状都很轻，甚至几乎没有察觉。因此更需要担心的"不是个人的健康安全，而是整个社会、医疗系统在疫情下面临的压力"。他估计，新冠病毒的传播速度低于以往的全球性大流感。

这位专家上周在一场谈话节目里的一句话让德国人吃惊不小，他说，新冠疫情结束之时，德国可能有70%的人口感染。他解释说，关键不是多少人感染，而是传染持续多久。一场全球性病毒大流行在自然结束前，会让多少人感染呢？如果保持在可控范围内，当人口的三分之二具有免疫力之际，传染病就流行不起来了。

保险公司买单

法兰克福市卫生局局长哥特沙尔克（René Gottschalk）表示，德国医疗卫生部门有信心在现有的条件下，控制疫情的大规模扩散。

德国执业医生协会的代表则表示，只要是合理需要，医疗保险公司将支付病毒核酸检测，以及确诊病患治疗的费用。当然他并不建议无接触史的轻症者贸然就医要求检测，"开业医生的任务首先是保障日常医疗服务的运作"。

德国不会封关、限制旅行

在回答有关应在多大程度上实施强制隔离、旅行限制以及取消大兴活动等措施时，施潘表示，其实这些问题都有章可循。各级政府应按照现有的流行病预防方案、企业单位应根据自身情况决定是否停业。根据《传染病防治法》，大型活动负责方有权决定是否引安全考虑取消活动。

德国政府的方针是，要有单独的风险评估，没有一刀切。一旦有感染，先确定接触人群，有目标地隔离，而不是全面关停。

施潘认为，关闭边界、旅行限制不是恰当的手段。必须想到，限制接触和交通的同时，抛开经济影响不谈，还必将阻碍正常通勤、运输，影响基本供应，甚至必须的医疗服务和供应。但是他举例说，在北威州疫情集中的Heinsberg县和其它一些地方，有的学校已经停课，一些公共设施关闭。所以今后德国人的日常生活会受到一定的影响。