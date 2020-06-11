 新冠疫情:美确诊数过200万 全球破730万 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.06.2020

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时政风云

新冠疫情:美确诊数过200万 全球破730万

北京出现一名最近没有离开北京、也无密切接触史的新冠病人；美国的新冠确诊人数已突破200万，全球超过730万。德国汉莎航空公司正考虑裁员2万以上。

USA Corona-Pandemie | Langone Health Hospital in New York Applaus (picture-alliance/ZUMAPRESS/D. Herrick)

美国在9月将可能累计20万人死于新冠

DW.COM

发出全球旅行警告还没有多长时间，从6月15日起旅行警告就将逐步取消，至少对于欧洲而言。但是更为遥远的旅游目的地仍遥不可及。 (10.06.2020)

德国总理默克尔、法国总统马克龙等欧洲六国领导人呼吁欧委会，为应对今后可能出现的大流行病做好准备。德国病毒学家认为，第二波新冠疫情在德国应该可以避免。 (10.06.2020)

因新冠危机市值大跌的汉莎航空公司失去了在股市"德甲" ——达克斯（Dax）中的一席之地，降格进中型公司指数（MDax）。一家房地产公司则晋级成为达克斯三十强新成员。 (05.06.2020)

最终汉莎为拿到国家的救助，不得不向欧盟低头。本周一，汉莎集团监事会终于同意一周前谈妥的救助方案。 (01.06.2020)

（德国之声中文网）周四，北京有一人被确诊感染新冠病毒。据媒体报道，该男性患者自述近来两周没有离开过北京，也无同外来人员密切接触史。对其样本核酸检查为阳性。该患者独自骑车到医院检查，全程佩戴口罩，现已转到地坛医院观察治疗。其家庭中的2名密切接触者核酸检测均呈阴性；其居住的小区重新实施封闭式管理，恢复测体温等措施。

美国至9月死于新冠人数恐过20万

美国有21个联邦州的感染人数持续上升，而出现这一现象的部分原因在于许多联邦州已宣布解除活动禁令、恢复正常生活。目前美国的新冠死亡人数大约在11万3000人，确诊人数已超过200万。纵观全球，累计确诊人数已达730万，死亡41.5万人。

美国哈佛大学全球健康研究所根据计算模型显示的数据称，截止到今年9月，美国新冠死亡人数将超过20万人。这个研究所的所长扎哈（Ashish Jha ）对CNN说，"即便传染曲线持平、而不是继续上升，死亡总人数在9月的某一天超过20万仍是一个合理的估值。而这还仅仅只是9月，病疫大流行不会在9月就结束。

Hannover | Minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland gelandet (Reuters/F. Bimmer)

抵达德国的未成年难民

德国单日新增确诊数又增加

德国周三（6月10日）新确诊555名新冠病人，由此患病总数上升至18万5416，死亡人数为8755，单日增加26名死者。周三的两项新增数字都明显高于前日。尽管如此，德国政府将从6月15日开始向所有欧盟国家开放边界，但延长对160个非欧盟国家的旅行警告直到8月底。据丹麦媒体报道，下周一，德国将有14000人前往丹麦度假。丹麦旅游业相当依赖德国游客，去年，德国游客消费了丹麦酒店、旅馆等的过夜总数的三分之一。

在对欧盟国家开放边界的同时，德国重新开始接收来自欧盟其它国家的难民。大约有243名儿童在亲属的陪伴下将从希腊启程前往德国，此外，德国政府还计划本月底或7月初从意大利以及马耳他接收80名难民。新冠疫情爆发前，德国政府承诺接收滞留在希腊岛上的儿童以及患病难民，今年4月，他们当中有47人从希腊飞到德国，但此后接收难民行动因新冠疫情、边界封锁而停止。在边界重新开启前，德国每天大约只有百余人入境。

周四，德国海外商会代表团抵达俄罗斯访问，这是今年3月为遏制新冠病毒传播而实施关闭边境以来的首次该类访问。代表团共有50名成员，于周三夜间抵达莫斯科。目前，两国的边界都还没有正式开放，但莫斯科政府对汉莎公司专门发放了这趟飞行许可。

Symbolbild- Lufthansa (Reuters/F. Bensch)

汉莎齐刷刷停在地上

汉莎考虑裁员2万以上

德国汉莎航空公司在召开特别股东大会前表示，因目前飞行需求严重不足，22000个就业位置可能不保。目前，公司正在同工会就裁员计划进行紧急谈判。显然，减员规模将大于预期。此前，人们谈论的减员数字是10000人。汉莎人事总经理尼戈曼（Michael Niggemann ）表示，危机期间必须大幅降低人员成本，否则将失去重启的机会，汉莎也会在疫情之后一蹶不振。飞行员工会再度表示愿意放弃总共高达3.5亿欧元的薪资。这意味着，某些飞行员将降低45%的收入。"我们唯一希望公司理事会奉行尊重员工的政策"，工会这样说，并表示不接受为降低福利而将工作岗位外迁的做法。
疫情爆发后，汉莎业务除货运外几乎全部归零。不久前，德国政府向汉莎提供90亿欧元的资助，在欧盟的压力下，为拿到这笔资金，汉莎必须放弃法兰克福和慕尼黑机场的24个升降时段。汉莎能否这样做，必须有股东大会的授权。汉莎股东大会将于6月25日召开。仅在今年1季度，汉莎就亏损了数十亿欧元。目前汉莎航空公司共有雇员约13万8000名。

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