新冠疫情：美国超过意大利 病亡人数全球第一

（德国之声中文网） 根据约翰霍普金斯大学的数据，美国已经超过意大利成为新冠病毒感染死亡病例最多的国家。到目前为止美国新冠疫情死亡病例至少为20071例。意大利为至少19468例。

与此同时美国确诊感染的人数已经超过50万人。因此，相较于意大利，美国的病死率则要低一些。

据英国《卫报》报道，美国南部的非洲裔美国人在新冠疫情中受到的冲击格外大。以路易斯安那州为例，虽然这个州的人口密度并不是很大，但是已经有755人因感染新冠病毒而死亡，其中70%为非洲裔美国人。非洲裔美国人在这个州的人口占比为32%。

报道指出，非洲裔美国人在路易斯安那州、阿拉巴马州、密西西比州等联邦州感染新冠病毒的比例格外高、死亡人数也格外多的主要原因是深植于这些地区的种族歧视问题，种族歧视给非洲裔美国人造成的严重贫困也是重要原因。在这些地区生活的非洲裔美国人患有心血管疾病以及糖尿病的比例高于平均水平，这令他们在新冠疫情期间的处境极为不利。

德国总统周六发表电视演讲

德国疫情增速再放缓

德国罗伯特·科赫研究所通报的周六（4月11日）新增病例数为2821例，总确诊人数为120479人。24小时内的感染死亡人数为129人，总死亡人数为2673人。无论是新增的确诊人数还是死亡人数同过去几天相比都有所减少。目前德国总治愈人数为60200。

昨天德国联邦总统施泰因迈尔发表电视讲话，这是德国联邦总统首次在圣诞节之外的时间就时事发表电视讲话。他号召国民保持乐观的心态。他说："我们可以也必将在现有的局势中成长。"他说："国家在一场没有剧本的危机中全力以赴，这是一件好事。"他呼吁国民"继续保持信任"，"因为各级政府都深知他们所承担的巨大责任"。

中国通报的确诊新增人数增长明显。本周日，中国官方通报的新增确诊人数为99人。其中境外输入的新增病例为97例，这是近期一段时间里一天之内新增的境外输入病例的最高值。3月28日，北京方面对海外入境做出了很多严格的限制性规定。

日本急诊医学联合会表示，由于疫情的升级，日本医疗体系已经处在超负荷边缘，急诊科面临崩溃。据报道，目前已经出现很多医院拒绝接诊脑梗、心梗以及感染了新冠病毒的患者的现象。而且很多医院 都严重缺少口罩及防护服。

洪沙 （综合报道）