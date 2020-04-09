新冠疫情：美国确认人数破50万 意大利宣布延长封锁

（德国之声中文网）复活节周末来临之际，全球的新冠疫情死亡人数超过10万人次。根据美国约翰霍普金斯大学的统计，全世界确诊人数已经增加至170万人，死亡总数超过10万2000人，其中近70%来自欧洲。

截至周五晚间，美国的确诊人数则已超过50万，约18700人死亡。美国人口规模为3.3亿人，其通报感染人数为全球最高。周四至周五晚间，美国因新冠病毒而死亡的人数为2108人，创下自疫情暴发以来的单日死亡人数新高。根据此前的预测，美国的疫情死亡人数将在四月中旬迎来高峰，每日超过2000人死亡。

英国的死亡人数也在不断增加。根据英国《卫报》周五报道，英国医院中24小时内的死亡人数高达980人，死亡总数上升至8958。《卫报》指出，欧洲的其它疫情重灾区国家的死亡高峰已经过去，预计英国的死亡数字将继续上升至少两周。

而在最早暴发疫情的中国，国家卫生健康委员会通报周五增加了46起新病例，包括42例境外移入和4例本土案例，此前一天则为42例。由于每日新增病例大幅下降，中国有望重启商店和工厂。截至目前为止，中国共通报81953起确诊案例，3339人死亡，但批评者认为实际数字应该更高。

根据约翰霍普金斯大学的数据，以总人口数及新冠疫情死亡比例计算，西班牙是目前死亡率最高的国家，平均每10万人就有33人因疫情丧生。西班牙周五通报的死亡人数为605人，是3月24日以来最低数字，其总死亡人数则超过15800人。意大利的死亡比例同样居高不下，平均每10万人有30人死亡，美国则为5人，德国3人。据统计，意大利的新冠疫情死亡人数为18849人居世界之冠，其次则是美国。

教宗在空空如也的彼得大教堂举行了复活节礼拜

意大利延长封锁三周

为防止疫情扩散，意大利宣布延长封锁至5月3日。受到新冠疫情重创的意大利自3月10日开始封锁全国，原本预定在复活节星期一结束封锁。意大利总理孔特发表电视讲话时表示，这是个艰难的必要的决定，"我个人将承担全部政治责任"，否则意大利在抗疫中所取得的第一阶段成功可能付诸流水。意大利的商业协会此前要求政府改变策略，并警告意大利将面临经济停摆的风险。

意大利的出行禁令比德国更为严格。根据媒体报道，意大利民众只有在必须工作、就医或买菜时才能出门，而且必须提交含有个人信息以及出门理由的书面确认。

目前意大利、爱尔兰和希腊都宣布延长封锁至五月。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 意大利：限制实施至4月3日，但可能延长至7月31日 意大利在3月9日实施全国性的封锁，命令6000万市民必须在家。学校、大学和非必要的商店都要关闭 – 只有超市、银行、药房以及邮政服务维持营业。允许独自在家附近运动、购物或看病，但前提是打印出门凭证解释其外出原因，警察会对此监督。违列者可被罚400至3000欧元或被判监禁3个月。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 西班牙：封锁至4月11日 西班牙政府于3月14日宣布全国进入紧急状态，超过4600万人受到禁足令的限制。非必要的商店、学校以及酒店已被勒令关闭，与其他欧洲国家接壤的边境亦被封锁。国民可以外出购物和到药店，其他户外活动一律被禁止，除了携狗外出散步。数以千计的军警目前正加强这些封锁措施的落实。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 葡萄牙：国家紧急状态延长至4月17日 葡萄牙议会4月2日表决通过提案，延长全国紧急状态至4月17日，并视情决定是否再次延长。自1976年过渡成为民主政府后，葡萄牙首次宣布进入国家紧急状态。政府被赋予部署军队、干预经济、维持物价和招募人员从事战略物资的生产之权力。强制隔离只适用于已受感染者，高风险人群则需尽量在家，在"特别情况"下才允许外出。国民应尽量在家辨公，银行、药房和食物商店维持营业，政府鼓励餐厅关闭堂食，只提供外带服务。与西班牙接壤的边境几乎被全封，只有九个过境站仍开放予通勤者和食物运输。所有娱乐活动以及大型活动亦均不得举行，包括葡萄牙足球超级联赛。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 法国：封锁措施延长至4月15日 法国于3月17日宣布严厉的全国性封锁措施，严禁所有公众活动。只允许国民在需要购物和处理其他必要事务时才能外出，居民需在表上填写外出原因。户外活动只允许一天一次，且必须独自进行，时间少于1小时。家庭外出的条件是不超出其住址范围的公里(0.6英里)。违规者会面临135至3700欧元的罚款;多次违规者更会面临最高六个月的监禁。鉴于疫情仍很严重，封锁截止期已经从4月1日延长至4月15日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 德国：封锁措施延长至4月19日 与其他许多欧洲国家不同，德国除了拜仁州和萨尔兰州外，其它各州都没有下“禁足令”，而是颁布了“社交隔离令”。3月22日，德国宣布了严厉的社交隔离措施。除了家庭成员或一同居住的人，两人以上的公共活动是违法的。餐厅只能提供外带或外送服务，发廊和纹身店等必须关闭。在外独自运动是允许的，但与他人之间需至少保持1.5米的距离。 而德国境内的学校最早于4月13-24日才可能复课。默克尔总理于4月1日宣布，德国的社交隔离措施将至少延长至4月19日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 英国：封锁至4月13日，但将会再次作出评估 英国政府在3月23日宣布封锁，国民独自外出购物、去药房，或出门上班也被允许。禁止所有社交活动，独自外出运动或骑单车除外。警察会加紧其封锁措施，但不会要求国民出门时需申报其外出之理由。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 荷兰：限制令实施至4月28日 3月31日，鲁特总理宣布荷兰限制令截至期从4月6日延长至4月28日。这就意味着酒吧、餐馆、博物馆和学校的关闭时间比原计划延长三周。公众聚会和大型活动在荷兰则被禁止至6月1日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 比利时：限制措施至少持续到4月19日 比利时的封锁令从3月18日开始生效， 1140万国民被命令留在家中，尽可能避免与外界接触，只有看医生、购买食物或帮助需要的人，以及户外散步和简单锻炼除外。警察在街上巡视，违反规定者将被罚款。至少在4月19日之前，外国旅行也被禁止。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 瑞典：没有严格限制 尽管疫情也像别国一样不断上升，但是瑞典没有采取类似的全国“禁足令”。但是社交隔离措施仍被采纳，很多人选择在家工作，放弃或者减少旅行。瑞典政府3月29日禁止超过50人的聚会，3月31日禁止访问养老院及疗养场所。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 奥地利：封锁措施生效至4月13日 奥地利境内900万居民于3月16日起不得随意外出，购买药物、食物或提款除外。所有运动场所关闭，但国民仍可独自或与同屋居住者一同出门。禁止5人以上的活动，餐厅、酒吧、咖啡馆也被勒令停业，只有超市和外卖服务维持服务。违令者最高要被罚3600欧元。与意大利和瑞士接壤的边境也被封锁，火车和飞机大受影响。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 波兰：限制措施持续到4月11日 波兰于3月13日关闭了边界，大多数外国人被拒绝入境。餐馆、酒吧和非紧要的企业也被关闭。3月24日再度收紧封锁措施，禁止人们离家外出，除非必要的活动，例如买菜、遛狗、上班和照顾老年亲属。在家庭之外，还禁止两个人以上的聚会。波兰政府对共同出席宗教活动、乘坐公共交通的人数都进行了限制。葬礼人数不得超过五人。但是，原定于5月10日举行的波兰总统大选仍按计划进行。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 匈牙利：无限期紧急状态 3月11日，总理奥尔班宣布匈牙利进入紧急状态。 3月30日，国会通过法案无限期延长紧急状态。该法案引起人权团体的警惕。根据新法律，散布与新冠病毒有关的虚假信息，定罪后将面临最高5年的监禁，而违反隔离规定则将面临8年的监禁。上班、购物和锻炼身体仍然被允许，但公众聚会被禁止。匈牙利已于3月17日关闭边界，拒绝外国公民入境。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 捷克：限制措施持续到4月11日 捷克共和国于3月12日宣布为期一个月的紧急状态，关闭边境，并要求所有国民居家隔离，除非必要的活动，这些活动中不包括外出锻炼。从3月26日开始，国民被允许离家外出，但除了家人之外，结伴同行不得超过两人。外出活动时，必须带上口罩或者用围巾遮住嘴巴，违者将被罚款。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 乌克兰：限制措施持续到4月24日 乌克兰从3月17日起全面禁止外国游客入境，只有少量航班仍被允许。学校、酒吧和餐馆被要求关闭，群体聚会被禁止。3月25，乌克兰宣布进入国家紧急状态，并将封锁措施延长至4月24日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 塞尔维亚：无限期封锁 塞尔维亚是欧洲最严封锁国家之一，总统武契奇于3月15日宣布进入无限制紧急状态。大多数国民实行12小时禁足， 65岁以上的居民除周日外24小时禁足，由警察强制执行。包括商业航班在内的所有外国游客禁止入境。全国的公共交通已经暂停，所有公园都已关闭。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 俄国：莫斯科封锁到4月14日 莫斯科居民从3月30日开始被要求居家隔离，至少到4月14日为止。除了就医、购物或上班不得外出。俄罗斯第二大城市圣彼得堡和其他几个地区也在效仿。普京下令从3月30日开始全国放假一周。俄罗斯议会通过了严厉的新法律，因违反封锁令导致他人死亡将面临最高7年刑期。 作者: 周正豪 (实习记者)



美国总统特朗普已经指示政府，协助意大利对抗新冠疫情。根据特朗普周五晚间公开的备忘录，驻扎意大利的美军将协助建设野战医院及运输食品，未感染新冠病毒的意大利病患可以在美军的医疗设施中看诊。此外，备忘录还指示美国商务部长罗斯（WilburRoss）鼓励美国企业向意大利输送医疗设备等必要物资。美国是在接到意大利政府的请求后作出的回应。

目前最令各界关心的问题是何时才能放松各种限制。西班牙政府宣布，工厂和建筑工地下周一可以重启作业，学校及多数商店和办公室将继续关闭。

美国总统特朗普则表示，在状况安全之前不会解除限制，但宣布成立"开放我们的国家"（OpeningOurCountry）工作小组并表示希望尽快恢复经济运作。

世界卫生组织秘书长谭德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）警告，过早放松限制可能造成疫情再次爆发。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 疫情之下不忘团结 从3月底开始，德国一些联邦州开始收治欧洲其他国家如意大利或者法国的重症病人。另外，德国联邦军也派出改装的运输机前往意大利北部疫情最为严重的地区收运新冠病人。目前德国重症病房仍有一定的接诊能力。但根据德国科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）的表态，这种持续不了多久。德国的疫情"目前仍然处于刚开始不久的阶段"。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” “接触禁令”开始生效 3月23日 德国联邦政府宣布的“接触禁令”开始生效。要求在公共空间，最多两个人聚在一起，一家人或同住一处的人不在此限制之内。禁止在公共场所、私人场所以及公寓中举行大规模聚会、狂欢。并关闭全国所有餐馆、餐饮服务，但仍然允许送餐和取餐。"接触禁令"的第二天，北威州政府就向有关部门下达了一份对违规责任方的处罚标准，规定非家庭成员两人以上在公共场合聚集，每人将被处以200欧元罚款；聚众野餐，每人罚款250欧元；购买餐饮外卖后在距离餐馆50米范围以内"就地消费"也是违规行为，将被罚款200欧元。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令” 巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫 3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国汽车行业面临巨大困境 鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 步步加强防疫措施 德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国全境关闭中小学和幼儿园 德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 多国禁止或限制德国人入境 美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国16个联邦州全部出现确诊病例 此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 没有观众的球赛 德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国境内首次出现新冠病毒死亡病例 3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国男子感染新冠病毒在埃及去世 3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。



张筠青/任琛（德新社、路透社、法新社）