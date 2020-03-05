新冠疫情给防护服制造商带来巨大商机

（德国之声中文网）当下，领军世界市场的防护服生产商杜邦公司正在全力进行生产。杜邦卢森堡康特恩分厂生产部经理格兰德（Albrecht Gerland）向德新社表示："自从爆发新冠病毒以来，我们发现需求大幅度增加。"先是大量产品供往发生疫情的中国。随着新冠病毒的日益传播，当下欧洲受到越来越多的关注。

位于卢森堡康特恩市的杜邦工厂主要是生产制作防护服的无纺布。这种名叫特卫强（Tyvek）的化纤材料又薄又轻，而且具有极强的耐撕扯和透气性能。尤其是在亚洲新建的那些缝纫厂，这种材料被大批加工成防护服。

一般来说，美国专用化学材料制造商杜邦公司的防护服生产量为每年2亿套。生产部经理格兰德说，今年因特殊需求，产量会大幅度增加。

一次性防护服主要是给与疾病感染者和患者打交道的人使用，如医生、护士和护工。此外，负责监督检查工作的政府机构、警察和海关人员的需求正在增长。

杜邦在全球拥有两家生产防护服面料的工厂，一个位于美国的里士满，另一个位于卢森堡的康特恩。

杜邦公司的防护服生产量为每年2亿套 今年因特殊需求，产量会大幅度增加（资料图片）

昼夜开工 加班加点

随着新冠病毒的日益传播，其他一些企业的产品也一下子供不应求，例如生产消毒液或者口罩的公司。但是大多数企业则受到新冠病毒的严重影响。根据德国工商大会的一项民意调查，估计2020年德国将有二分之一的企业营业额下降。

位于卢森堡的杜邦工厂现在昼夜开工，工人加班加点的进行生产。工厂负责人迈耶尔说："对我们的工厂来说，新冠病毒意味着更多的工作和消耗更多的精力。"为了帮助疫情地区的人，该厂的1200名员工"全力以赴"投入工作。康特恩工厂现在投资3.4亿欧元新增了一条生产线。

据杜邦德国分公司的一位发言人说，目前杜邦公司的防护服供不应求。但是公司会"尽最大可能"来满足需求。这位发言人说："为了达到满足危机地区的生产量，我们调整了销售渠道。"也就是说，用特卫强材料制作的其他产品如信封或者医用包装材料被减产。

格兰德说，除了亚洲的7家缝纫厂之外，一家位于墨西哥和一家位于罗马尼亚的缝纫厂都是欧洲的供货商。欧洲市场上的防护服主要是在越南生产的。中国爆发新冠病毒之后，一周之内，对中国的供货量一下子增加了30倍。由于现在到处发生疫情，因此公司对供货地区进行了协调平衡。

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李京慧/任琛 （德新社）