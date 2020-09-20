新冠疫情笼罩 日本自杀率明显增加

（德国之声中文网）今年以来，日本发生了多起引起轰动的名人自杀事件：先是22岁的女子职业摔角选手、电视真人秀参与者木村花自杀身亡，接下来走上绝路的则是33岁的影视明星三浦春马。9月份，两位女演员芦名星和竹内结子也以自杀方式告别了人生。不过，自杀现象绝不限于演艺圈，疫情笼罩下的日本，自杀正在成为一个社会问题。自杀事件的数量本来已经连续下降多年，但今年七月，自杀人数又恢复到了去年同期水平，而八月共有1850起自杀事件，比去年同期增加15%。

日本政府也承认，自今年七月以来，自杀人数呈现递增趋势。有鉴于此，政府已将预防自杀行为的预算提高了40%，总计约值2900万欧元。而这笔钱也确实是雪中送炭：受疫情影响，很多心理辅导站和热线都因捐赠锐减，减少了工作时间和服务内容。但与此同时，需要心理救助的人数却在不断上升。

经济困境

专家认为，自杀个案增多同疫情爆发有直接关系。随着疫情到来，人们的防疫观念有所提高，但公众生活却受到限制，人际交流急剧减少。一月至六月，自杀人数一度减少了10%。但疫情造成的社会和经济后果，令许多日本人心理健康出了问题。失业率从二月的2.4%飙升至八月的3.0%。失业人口高达210万人之多。很多小店铺和小企业因收入锐减而宣告破产，业主债台高筑。一位女士在向大阪救援组织Befrienders求助时说到：“为了开办餐馆我付出了很大的努力，但现在一个客人都没有。

新冠疫情本身在日本造成的死亡病例并不多，因而自杀个案的增加尤其引人注意。迄今为止，新冠病毒死亡病例大约有1600个，但自杀死亡者却多达13000。女性自杀者的激增尤其令人警觉。与去年同期相比，今年八月，女性自杀者人数上升了40%，为651人，其中大多是20至40岁的青、中年女性。福岛大学健康问题专家Masaharu Maeda认为，多数自杀个案同经济原因有关：疫情导致的经济下滑，对女性的冲击远大于男性。因为大多数女性的工作岗位是短期或临时性的，因此裁员时当然也是首当其冲。

孩童遭受压力

未成年人自杀的问题也同样引人注意，多年来，未成年人的自杀个案也在不断上升。今年八月，共有59名中小学生自杀伤亡，是去年同期的两倍。自杀原因包括校园霸凌和学业压力过大。受疫情影响，学校一度关门，复课后追赶进度的压力，使一些学生不堪重负。儿童救助中心“Tamariba”的负责人西野对彭博社表示：“有些刚五岁的孩子，居然就萌生了自杀或出走的念头。”

日本是世界上为数不多及时发布自杀案例和统计数据的国家。不过，相关的媒体报道显示，疫情期间，其他国家的自杀案例也呈现上升趋势。比如韩国今年春季的女性自杀个案明显增多。美国一项研究报告称，今后10年内，“因绝望而死亡”的案例将多达75000起。所谓绝望死亡是指自杀和过量吞食毒品。印度自杀预防基金的报告称，该国自残和自杀案例也在明显增多。

世界卫生组织在130个国家发起的一项问卷调查显示，60%的受访国家中，民众的心理卫生状况受到疫情的严重影响。而在日本，心理健康传统上并未受到应有的重视。亚洲发展银行首席经济官，同时也是研究因经济原因而自杀问题的专家泽田康幸对彭博社表示：“政府提供资助当然很重要，但同时政府也应当意识到，保障民众心理健康也应是政府医疗政策的一个重要组成部分。”

德国之声对自杀事件的报道持谨慎态度，因为有迹象表明，某些形式的报道有可能导致模仿反应。如果您有自杀念头或紧急的情绪波动，请随时寻求帮助。在您所在国家和地区可以找到寻求帮助的地方，请访问网站www.befrienders.org。在德国，可以拨打以下的咨询电话寻求帮助：0800/111 0 111或者0800/111 0 222。

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