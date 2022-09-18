新冠疫情究竟何时结束？

（德国之声中文网）在德国巴伐利亚首府，人们正欢度慕尼黑啤酒节，无需接受检测、戴口罩或保持社交距离。和众多国家一样，德国已基本取消防疫限制。

与此同时，德国总理肖尔茨周一（9月26日）刚刚确诊新冠。德国政府发言人赫伯斯特莱特（Steffen Hebestreit）表示，肖尔茨的新冠检测呈阳性，有轻微的感冒症状，在测试阳性后，肖尔茨在总理府开始隔离，取消了这周的公共行程。这位发言人还表示，肖尔茨将通过视频形式参与内部会议。

世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本月中旬表示，“我们现在比过去任何时候都处于更有利的地位，结束这一大流行瘟疫”。美国总统拜登甚至宣布，在美国，新冠疫情已告终结。

无论何种版本，大流行瘟疫的科学定义听上去都差不多。它指的是：爆发了一种新的传染病，且迅速跨越国界传播。但这究竟是什么意思呢？还有：在世界范围内，新冠病毒是否即将告别全球大流行、进入地方病阶段？

斯坦福大学著名医学统计学家约安尼蒂斯（John Ioannidis）在《COVID-19大流行瘟疫的终结》一文中写道，从大流行到地方性流行的过渡可由全球人口中所达到的免疫度比例界定，但是，就像其它值得考虑的因素无固定数值一样，在此也无固定数值：致命性、对卫生系统的压力、实际的或感知的风险、法律限制或公众关注。

统计学意义上风险变小

与2022年1月24日这一周新感染新冠（SARS-CoV2）的迄今最高峰值相比，眼下情况挺不错：根据数据世界（OWiD）提供的统计数字，当时，全球每10万人中有304人7天内染疫。自那时起，这一染疫率几乎在所有大陆都呈明显下降趋势。不过，2022年9月20日那一周，染疫率是42.2，仍是2020年3月11日那一周的107倍，2020年3月11日是世卫组织宣布新冠疫情为大流行瘟疫之时。

事实上，2022年9月全球范围死于新冠病毒的人数仍会多于2020年3月，且是约7倍。但是，在统计学上，染疫后出现重症甚至致命的风险下降：目前的致死率比两年半以来的任何时候都低。

新冠病毒致死率，即死亡人数与感染人数之比，一度高达约10%，而现在，它基本徘徊在0.3%左右，即普通流感水平。美国加州大学旧金山分校传染病学家甘地（Monica Gandhi）指出，“在英国，新冠致死率已低于2022年3月的普通流感”。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 最悲惨的事情 这是14岁的朱利叶斯·加尔萨（Julius Garza）。他在疫情中失去了养父大卫·加尔萨（David Garza）。朱利叶斯比弟弟记得更清楚，2015年养母和养父收养他们的那天之前，生活是什么样子。他说：“爸爸死亡是迄今为止发生在我身上的最悲伤的事情。我永远无法释怀。”

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 纪念爸爸 朱利叶斯和他12岁的弟弟艾丹为死于新冠肺炎的养父祈祷。每月30号，全家人都会举行纪念仪式，共同缅怀大卫·加尔萨的一生。2020年12月30日，他在德克萨斯州的康弗斯（Converse）死于新冠肺炎。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 如何消化痛苦？ 养母玛格丽特和养子朱利叶斯紧紧相拥。他的生母抛弃了他们哥儿俩。他们的生父因性侵他们的继妹而入狱。他们由此进入收养家庭系统。有了这么多艰难经历的朱利叶斯，现在尽力试图面对和消化失去养父的痛苦。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 无法弥补的损失 2020年5月，在伊利诺伊州马特森市（Matteson），13岁的贾斯蒂斯·麦高恩（Justise McGowan）也因新冠病毒失去了父亲史蒂文·麦高恩（Steven McGowan）。爸爸生日那天，她坐在台阶上。新近，美国死于新冠肺炎人数突破100万。拜登总统在电视讲话说：100万例新冠死亡，100万张家庭餐桌旁出现一张空椅，每一个都是无法弥补的损失。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 “她做了他会做的事情” 贾斯蒂斯的头靠在母亲桑德拉肩膀上。丈夫史蒂文去世后，桑德拉·麦高恩-瓦茨（Sandra McGowan-Watts）试图尽可能保持女儿贾斯蒂斯的生活习惯。去夏，修剪花园灌木的时间到了，贾斯蒂斯找到了父亲的绿篱修剪机，立刻开始了工作。桑德拉说，“她做了他会做的事情”。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 一个共同的传统 贾斯蒂斯从烤箱里取出一盘烤好的饼干，回忆起她和爸爸曾有的传统。许多儿童的生活一夜之间剧变，不得不面对情感上的挑战。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 成千上万儿童至少失去父母一方 各级政府的计划中都未包含对像朱利叶斯和艾丹兄弟这样因新冠大流行瘟疫而至少失去一个主要照顾人的美国儿童做登记。研究人员估计，相关儿童超过21.3万。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 “就像触摸一朵云” 艾丹常用现在时态提到爸爸，仿佛大卫仍坐在客厅对面他最喜欢的那把扶椅上，叫这个12岁的孩子过来看《星球大战》系列。艾丹说：“他这么开心。每回拥抱他时，我都会觉得自己就像在触摸一朵云。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 永远回不去了 艾丹、朱利叶斯和玛格丽特对着他们称为“那个容器”的大卫的骨灰盒祈祷。失去他们的爸爸后，玛格丽特确保养子们得到心理咨询。即使疫情终会终结，像她这样的家庭仍会受到的深刻而持久的影响。她说，“我们的‘常态’会和他人的不同，因为，我们失去了一个亲人”。 作者: Kevin Mertens



免疫接种见效

不过，对所有这些数字都应取慎重态度。这一方面是因为，各国的收集数据方式不同；另一方面是因为，死亡的记录比感染更可靠；最后，是因为——到目前为止——很多研究完全没有或没有充分区分当事人是直接还是间接死于新冠病毒。传染病学家甘地指出，这一点也适用于美国。但她仍确信，“尽管如此，在美国，COVID致死率可能也低于典型流感”。

需重症监护治疗的新冠病人数量也显著下降，对卫生系统来说，这是大好消息。 改进了治疗方法可能是其中一个原因。不过医生们认为，起了最大作用的是：人类对该病毒的免疫力提高了——无论是通过接种疫苗，还是经由感染，或两者兼而有之。

马克斯·普朗克动力和自组织研究所的新冠大流行病专家普里泽曼（Viola Priesemann）的观察也支持了这一点。她表示：在未采取任何明显限制或要求行为调整的情况下，夏季染疫波消失不见了。这也是向地方病阶段过渡的标志之一。

新冠病毒不再让人恐惧

大多数国家已取消大部分防疫限制措施：学校基本上不再关闭；检测和隔离及接种疫苗义务大都不再实施或只限于少数情况或群体；即使是戴口罩，现在也只偶尔由国家规定。

在澳大利亚——这个长期严格实施防疫政策且在去年冬季经历了迄今最严重、最致命染疫潮的国家，6个州中也有3个州宣布，将取消乘坐公共交通时强制戴口罩的规定。

一段时间来，媒体关注的重点已经全然不同，如今的关注重点是：乌克兰战争、中国对台湾的威胁、摇摇欲坠的全球经济。而在2021/22年之交，“新冠”和“疫苗”等关键词在全球网络上的搜索频率是目前的十倍。

2020年8月起，国际市场研究机构益普索斯（IPSOS）每月询问各大洲27个国家的约2万人；从2022年8月起询问28个国家的约2万人，点出18个潜在问题中有哪3个问题最让自己忧虑。很长一段时间里，新冠（COVID-19）居首位，但今年年初以来，在18个国家中降至第9。根据该调查结果，不仅是对通货膨胀的巨大恐惧和对气候变化的担忧逐步上升，已超越对新冠的担忧，而且，贫困、失业和犯罪等常年议题在人们心目中的位置重又远高于新冠全球疫情。

或将成为我们生活的一部分

就此而言，越来越多的迹象显示，这种大流行病——作为一种医疗和健康现象，也作为一种政治和社会现象——正接近尾声。不过，并不是所有的孩子都回学校了，甚至在美国也不是。因未接种疫苗，教学和保健人员遭解雇。所以说，限制和传染尚未完全结束。

美国研究人员甘地称，使用“受控”这一说法比说“消失”'更准确，而是否能真走到那一步并予以保持，绝难确定。她强调：“我们无法根除新冠（COVID-19）。”为能保持现有局面，她建议人们，备好经过验证的药物，并鼓励年龄较大和免疫力低下者注射能应对奥密克戎的加强针。

甚至从社会角度出发，马克斯·普朗克研究所专家普里泽曼也认为，不应说这一流行病已经告终：“我们还未完全恢复到大流行瘟疫前的社交接触方式”。不过，她预测：对传染病的认识已发生重大变化，并将影响流感潮。

另外，冠状病毒也会像流感病毒一样，不断产生新变种——有些比现有变种更危险，有些更无害，并出现新的大流行瘟疫——在眼下的这一次结束后。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。