新冠疫情：湖北首日“零新增” 武汉放宽隔离

（德国之声中文网）中国卫生当局在北京表示，"境外输入型病例"一天内增加了34例，这也是近来新增外来病例最多的一天。德新社报道称，这些所谓外来病例，并非外国人，大多数是从境外返乡的中国人。迄今为止，中国共发现189个外来病例。

由于担心疫情死灰复燃，当局要求来自境外的人士接受严格的隔离。

中国党和国家领导人习近平周三在中共中央常委会议上表示，鉴于疫情已在全球范围内蔓延，因此中国的防疫工作和经济发展仍面临"严峻挑战"。新华社报道称，中共中央常委会议还要求"武汉市逐步推进复工复产，湖北省其他地区要稳妥有序解除管制措施。"

美联社报道称，在仍处于封锁状态的武汉，限制性措施已经有所放松。官方周三宣布，已没有疫情的街区，居民可以在小区内自由行动，但不得多人聚集。一些店铺也得以重新开放。

官方的中国新闻网周四报导称："街头巷尾春意盎然...大批患者痊愈出院，方舱医院休舱，医护人员分批撤离…"武汉封城之后，中国各地共向武汉派出了4.2万名医护人员。

大批民众离开武汉江夏方舱医院

1月23日，疫情严重的武汉被全面封锁，稍后，上千万武汉人被要求居家隔离。中国总计3245个死亡病例和81000多感染病例，绝大多数发生在武汉。

上周，中国最高领导人习近平在疫情爆发以来，首次前往武汉。分析家当时认为，这表明当地疫情已得到控制，武汉距离取消封锁可能已为时不远。此前，中国副总理孙春兰视察武汉时，隔离中的民众曾高呼"一切都是假的"以示抗议。