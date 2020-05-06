新冠疫情死亡率下降了吗？数据揭示复杂现实

（德国之声中文网）什么时候将新冠病毒感染死亡正确的计入死亡数据？答案并不像人们想象的那么简单。不同的国家采用不同的方法来确诊新冠病毒感染病例或者认定新冠病毒感染死因。

有些国家，例如西班牙，进行新冠病毒感染尸检，而在其他国家，例如德国、英国或土耳其，则不常见。

又例如，比利时的每日统计数据中包括了医院以外的所有新冠病毒感染死亡人数--这意味着包括疑似但并未确诊的死亡人数。而意大利等国家只统计了医院中的死亡人数。西班牙直到最近才开始在部分地区统计未入院治疗的新冠病毒相关死亡人数。

全因死亡数字的意义

为什么要查看全因死亡人数？因为我们可以从全因死亡数据中了解更重要的东西。许多专家认为，这是我们可以信赖的唯一公正信息，可以用来衡量新冠疫情的实际影响，据此制定最大化减少危害的防治政策。

新冠病毒感染导致大量患者死亡，但是在很多国家它仍然不是主要的死因。越来越多的人们不愿去医院，因为他们担心会被传染新冠病毒，或者只是不想增加医疗系统的负担。在此种情况下，假如导致死亡的主要疾病，包括心脏病或癌症等增加5％，就可能增加数十万死亡人数。

剑桥大学研究公众风险评估的教授斯皮格哈尔特（David Spiegelhalter）指出了每个国家之间的差异，他对德国之声说："我想说，全因死亡人数是衡量疫情影响的公正标准，因而我对此进行了密切的观察。"

德国之声收集的全因死亡数据和新冠病毒感染死亡数据均表明：由于新冠病毒感染而导致的直接或间接死亡人数比官方记录多出的人数数以千计。我们的数据分析集中在西班牙、英格兰和威尔士，但是其模式也存在于其他国家。

在深入探讨为什么会有未纳入统计数据的大量死亡人数之前，让我们仔细看看一些例子。

新冠病毒感染加剧潜在疾病，导致早期死亡

在给定时间和地点范围之内，如果总体死亡率上升，而新冠病毒感染死亡率没有上升，那么其他死亡原因是什么？西班牙流行疾病和公共卫生中心首席研究员拉劳里（Amparo Larrauri）告诉德国之声，其中有多种可能性。她说："高死亡率部分归因于未确诊的新冠病毒感染。"她同时指出了其他可能的因素，例如早期死亡率。

早期死亡率会影响预期寿命较短和患有主要潜在疾病的人群，尤其是老年人。如果此类患者感染了新冠病毒，则他或她很可能会在临床上迅速衰竭，导致先于预期的死亡。其原因是潜在的疾病，但是新冠病毒雪上加霜。

这就是为什么一些统计专家预期后疫情时代的死亡率降低的原因，因为很多人已经提早死亡。

斯皮格哈特认为，仅仅看"早期死亡率"还不足以解释超额的死亡人数，还有其他重要原因。

今年3月20日至4月24日，英格兰和威尔士的死亡人数比过去10年的平均人数多38,550人，其中大约11,000人没有被认定为新冠病毒感染死亡。

英国和威尔士地区2020年11周至17周全因死亡数量与过去五年平均水平的对比

越来越多的死亡发生在医院以外

英格兰国家统计局每周都会发布死亡人数。这些数据有助于观察疫情影响的整体情况。斯皮格哈尔特说："我认为，我们在这里看到的重点是，死亡地点正从医院转移到家庭和护理院。"

例如，最新发布的数据显示，与过去5年相比，从4月18日到24日，在养老院中死亡的人数增加了373％。其中只有35％被认定为新冠病毒感染。

斯皮格哈尔特解释说："其中一些人可能感染了新冠病毒，但是其他人可能根本没有去医院。"

数据还显示，在这一周内， 36％的死亡发生在养老院，而同期历史平均数字是22％。同时，医院的死亡人数从50％下降到37％。 斯皮格哈尔特说："有证据表明，人们非常担心去医院，不管是因为担心人满为患还是遭遇感染。"

这位教授解释说，这比未登记的新冠病毒感染死亡更令人担忧。 "这就是我们所说的'连带伤害'，它是由社会和医疗体系的中断引起的。这意味着人们未能以本来可以防止其死亡的方式使用医疗服务。"

各国之间的初期病死率差异很大，例如，从比利时的16.42％到新加坡的0.09％不等。

造成这种差异的原因有很多：不进行验尸测试，仅从医院统计感染数字，测试能力差异，统计的误差，以及各国之间缺乏描述和测试程序的统一标准等等。还有，透明度较低的国家的政府为了政治目的粉饰疫情，掩盖真相。

各国新冠死亡率对比

德国的情况怎样？

一些国家并没有发布全死因数据，或者数据发布滞后，其中包括德国。每个国家都有不同的原因。德国之声向北莱茵-威斯特法伦州的统计部门和IT服务机构询问--该州是早期新冠病毒感染的热点地区，现在仍然是受影响最严重的州之一。官员们回复说，并不需要每天收集数据。现在他们正在努力，但是也很难做到。其中原因部分是由于德国由16个州组成的联邦体制，部分是由于疫情打乱了工作流程。

根据德国《时代》周刊的报道，从3月底到2020年4月初，德国的死亡人数比过去4年的平均水平略多（除了流感严重的2018年之外）。

新冠疫情引发的经济危机如何？

根据哈佛大学、伦敦帝国理工学院和牛津大学一项联合调查，仅仅在中等和高等收入国家，2008-2010年的经济危机以及随之而来的失业率上升，导致了26万多例与癌症相关的死亡，其中许多患者被认为原本是可以治愈的。

如今，许多国家都在努力应对新冠疫情带来的经济影响以及失业潮。这就是为什么人们预期疫情压力可能会导致吸烟、饮酒、吸毒以及自杀率上升的原因。

眼下的全因死亡人数说明了什么？

同一项研究发现，在全民健康保险覆盖的国家中，额外的癌症负担较小。否则，患者无法或没有去医院，导致更多本可治愈的患者死亡。对于许多没有全民健康保险覆盖的国家来说，这构成了重大挑战。

新冠病毒感染到底造成或未造成多少额外死亡，可能数月乃至数年都无法获得可靠的数字。但是，全因死亡数字已经表明，新冠疫情导致的全球最终死亡人数将比目前报道的数字高得多。

作者：Serdar Vardar