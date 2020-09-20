新冠疫情期间 在德留学生如何度过经济困境？

（德国之声中文网）新冠疫情在德国爆发已持续了半年以上，德國陸續经历了學校停課、大学延期开学、關閉鄰國邊境、禁止群體活動等一系列措施。疫情不仅造成许多人失业，许多学生也因为无法参加考试而必须延长学业，尤其对远赴他乡求学的众多外国留学生更是一段艰难时期。

德国政府与各地德国大学配合，祭出应对新冠危机的学生资金补助以及贷款方案，并且只要是就读于政府认证的大学，不论国籍、年龄都具申请资格。

德国联邦教育与研究部为受疫情影响的学生提供过渡性贷款，自今年5月至2021年3月底，由德国联邦信贷银行提供最高每月650欧元的无息学生贷款（KfW-Studienkredit），6月起也开放在德国居住不到三年的外国留学生申请。

德國联邦教育部長卡爾利澤克（Anja Karliczek）表示："我知道有许多学生失业，或是失去了家庭支持。这就是为什么我从疫情爆发开始就采取措施来缓解学生的困境。对我而言重要的是，在紧急情况下不要让在德国的外国留学生无助无援，而大量申请贷款的外国留学生表示这个决定是正确的。"

另外，德国政府也开放学生申请无需偿还的补助金，2020年6月至9月，每月可申请100至500欧元，学生必须提交失业或是家庭经济状况的相关证明。同时，有些德国大学也自行招募捐款，为学生提供不同条件的补助或贷款方案，其中也有针对外国留学生的补助奖学金。

贷款利息和严苛的补助標準

但是，仍然出现对于德国教育部長的批評，有學生代表、政客和工會指出，她對學生的需求做出的反應太遲。此外，过渡性贷款并不是一直都无息，学生必须在贷款后期自行支付约4%的利息，且必须在开始贷款的18个月后，慢慢偿还。

同时，許多外国留學生无法達到严苛的补助標準。亞琛新教學生社區顧問科爾內里亞·馮·凱森伯格（Kornelia von Kaisenberg）表示，申請者最多只能就读到第十個學期："許多外國學生都超過了第十個學期，因為他們必须在學習期間工作，這通常意味著他們的學业必須延长。"

他们申请补助款必须提交许多相关文件，包含自2月至申请当月月份的所有账户余额明细。所有账户总额必须至少低于500欧元。

联邦议员勃兰登堡（Jens Brandenburg）表示，许多补助申请遭到拒绝。今年6月时，包括外国学生的总共约有82,000份补助申请，学生服务中心处理的65,000份申请当中，约有32,500个批准和26,000个拒绝，不符合标准的申请超过三分之一。

他表示："大多数申请通常由于手续而失败，例如打工终止的原因没有明确指出与疫情有关。高拒绝率表明补助申请是不透明的，这对学生没有帮助。"根据联邦教育部发给德国《每日镜报》的消息，在所有被拒绝的补助申请中，有近40％的文件不完整或难以辨认，并且有一半没有证明是"与新冠病毒相关的紧急情况"。

在德留学生的处境

许多远赴德国求学的学生必须利用课余时间打工兼职，以维持在德国的基本生活开销。但是面对突如其来的新冠病毒，许多人不仅要面对无法如期完成学业的风险，还失去了补贴生活费用的兼职工作。若是没有父母经济上的支援，则一时失去了经济来源。

留学生必须自行负担租金、签证、社会捐以及健康保险等不同费用，若是学业因为疫情而不得不延长，对于他们来说将是一笔沉重的负担。

对于有些于假期短暂返乡回国或是今年正要开始德国学业的留学生，先前德国政府提出了网课学生不得入境德国的规定，使得有些留学生虽有签证但不得入境，留学生必须提交"出席义务证明"才得以入境。就算入境德国了也必须经过依各州不同规定的隔离等等措施，替留学之路增添了重重困难。

杨宇（实习记者）

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