新冠疫情改变全球化模式

（德国之声中文网）全球贸易正逐渐复苏并帮助世界经济重新站稳步伐。这是DHL和纽约大学斯特恩商学院周四共同发布的2020全球连通性指数（GCI）的核心信息。疫情期间的社交限制以及封锁措施导致人流大幅减少，同时推动了“全球数字化”。

报告作者依据现有数据进行了广泛分析，找出了全球化继续进行的模式。纽约大学学者、报告作者奥特曼（Steven Altman）和巴斯蒂安（Phillip Bastian）在这份DHL第七次发表的GCI报告中针对169个国家及地区的国际贸易、资本、信息和人员流动做出分析。

分析结果显示：与2019年相比，2020年的全球连通性明显减弱。新冠疫情导致的社交距离、边界关闭、旅游限制以及空中交通的暂时停摆都留下了深刻的轨迹。尽管如此，报告作者并不认为全球连通性指数会跌落到2008/09年全球金融危机时的水平。原因是“贸易和资本流动已再次展开，国际数据流动甚至在疫情中高度获益，因为人际间以及跨境交流已经转向数字化。”

这波全球数字化的主要推动力包括网络数据流量、电话、视频会议和电子商务，其使用量大幅上升。

旅行及社交限制反而使全球的数据流动明显提升

全球化止步？一派胡言！

报告作者奥特曼强调，新冠疫情严重影响全球的经济及社会生活，但国家之间的基本联系依旧密切。“我们的研究显示，尽管疫情改变了国家之间的联系的方式（至少暂时如此），但2020的全球化并未崩溃。”

报告也分析了如果关键贸易联系如发生崩溃将存在哪些风险。奥特曼认为，新冠疫情的经验更清楚地表明，未来的国际连通必须更有效率。他强调：“强化全球连通性能有助于世界更快摆脱新冠疫情，因为那些与国际流动的连通性更好的国家，往往会有更强的经济增长。”

汉堡港口的货柜码头

国际贸易蓬勃发展

根据联合国最新预测，2020年的出境旅客将减少70%。国际旅游业最早可能要在2023年才能重回危机前的水平。

此外，新冠疫情爆发的这一年也严重影响资金流动：据联合国预估，评估企业在国外的采购、建设和再投资活动的外商直接投资指数（FDI）今年可能回落30%至40%。

但GCI报告所评估的贸易流量却惊人的良好。“经历了疫情初期的大幅衰退后，国际贸易表现出强劲的复苏，仍旧是全球经济不可或缺的支柱。”

最新的集装箱吞吐量指数也证实了全球货物流动的复苏：自数月前开始，德国RWI经济研究所和海运经济与物流研究所（ISL）每月的统计数据都呈现上升趋势，九月更创下历史新高。RWI经济专家施密特（Torsten Schmidt）指出：“集装箱吞吐量显示，全球贸易继续强劲增长。目前甚至超越新冠危机前的水平。”RWI/ISL的集装箱吞吐量指数是一项重要的经济前期指标，反映了75个国际重要集装箱港口的发展情况。

张筠青/李鱼（Deutsche Post DHL、RWI）

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