新冠疫情挡不住 大众汽车盈利创纪录    

（德国之声中文网）根据周四（7月29日）公布的数据，"尽管条件具持续挑战性"，大众汽车集团今年上半年营业利润达到114亿欧元，创迄今最高纪录。由此，这个欧洲最大汽车集团得以进一步消减新冠瘟疫导致的销售低迷和2020年春季部分停工造成的后果。

去年同期，大众亏损约15亿欧元。但今年的营业利润现在即已高于去年全年。今年1至6月，这家位于沃尔夫斯堡的公司税后收入达84亿欧元。根据首席执行官迪斯提供的数据，今年头６个月，营业额增长三分之一以上，达到1300亿欧元，"尤其是高端车业务最近表现很好，有两位数的回报。"

不过，大众集团同时发出警告说，半导体供应瓶颈和配件不能交付的风险 "加剧"，因此，将对今年下半年的业绩带来重大影响。

上半年取得创纪录业绩后，大众再次提高了全年盈利目标。现在，6.0%至7.5%的营业增长额将被计为息、税前结果。迪斯和首席财务官安特利茨（Arno Antlitz）上次提出的增长目标值是5.5%至7.0%。

"目标可能落空"

北州银行（NordLB）的汽车行业分析师施沃佩（Frank Schwope）评论道，"提高中期目标听上去不错，但迄今所发生的情况足已表明，外部因素（大流行瘟疫）或内部因素（柴油丑闻），或单是市场疲软，就常使目标失去意义。他称，令人惊讶的是，在多年抱怨电动汽车利润微薄后，梦幻回报率居然就唾手可及了。

施沃佩预计，今年，电动车交付量将在50万至70万辆左右。这位分析家同时估计，2022年，在纯电动汽车交付数量方面，大众集团就能与特斯拉持平，2023年甚至引领全球市场。

旗下的保时捷SE亦受益

随着大众汽车集团整体趋好，旗下保时捷汽车控股公司（Porsche Automobil Holding SE）也预期今年的利润会高于以往。这家MDax（中型达克斯指数）公司周四宣布，34亿至49亿欧元的税后收入已在计划之中。此前，首席执行官兼大众汽车集团监事会主席波奇（Hans Dieter Pötsch）为首的管理层给出的目标是26亿至41亿欧元。在大众集团再次提高其回报率目标后，保时捷也跟着提高了本公司的预期值。这家斯图加特公司的收益在很大程度上取决于总部设在沃尔夫斯堡的大众康采恩的整体业绩，该控股公司持有大众集团多数股权。

旺盛的需求也使其它众多汽车制造商峰回路转。戴姆勒新近公布的数字同样强劲。不过，大流行瘟疫病带来的滞后影响，仍将继续困扰该行业：到处都需要的微芯片十分短缺。

谈及供应危机和客户不得不长期等待问题，迪斯告诉德新社："我相信，我们能在第四季度赶上"。但与此同时，鉴于存在供应瓶颈，大众康采恩不再预期未来几个月的交付量会有像迄今这样的大幅增长。

（德新社）

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