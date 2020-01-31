新冠疫情扩散 返乡德国人中2例确诊

（德国之声中文网）截至2月1日24时，根据中国官方公布的数据，中国境内确诊感染新型冠状病毒人数已经升至14380例，另有近2万例疑似病例，死亡人数高达304人，另外也有300多人治愈出院。

与此同时，在菲律宾也出现了境外首个因新冠病毒而死亡的病例。据悉病逝者为44岁中国籍男子，来自武汉。菲律宾政府宣布，暂时禁止所有来自中国大陆和香港、澳门的游客入境，菲律宾公民和永久居民除外。目前在中国境外有100多例确诊病例，其中人数较多的包括泰国（19例）、日本（20例）、新加坡（18例）、韩国（15例）和澳大利亚（12例）。

德国境内确诊感染新冠病毒的人数已经升至10人。最新被确诊的33岁男子和另外6名感染者一样，都是巴伐利亚州汽车零部件制造商Webasto的公司员工。此外周六还报告了一例德国籍游客在西班牙被确诊的病例。此人目前已经在加那利群岛当地一家医院接受隔离治疗。他此前在德国曾与一名被感染者有过密切接触。

德国政府撤侨的飞机周六下午降落在法兰克福机场。在从武汉地区接回的124人当中，有102名德国公民。在机场接受医学检查后，有11人被送往法兰克福大学诊所--其中有一名女性患者开始被怀疑感染新冠病毒，但后来没有确诊。据卫生部门称，另外10人被送医是因为"跟新冠病毒及类似疾病没有关联"的症状。

与此同时，在送往莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的人员当中，有2人被确诊感染新冠病毒。他们被送往医院隔离治疗。如果算上在西班牙被确诊的德国游客，则一共有11名德国人感染新冠病毒。

各国政府和企业采取紧急预防措施

伊朗政府周六也宣布，鉴于新冠病毒蔓延迅速，暂停所有往返中国的飞机。目前伊朗尚未发现任何感染病例。但是鉴于世界卫生组织已经将新冠病毒定义为"国际关注的突发公共卫生事件"，伊朗政府表示有必要采取谨慎的预防措施。

埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴机场的检疫监控人员

非洲目前也尚未发现任何感染新冠病毒的疫情，但是由于该地区卫生系统薄弱，不少非洲国家都在世卫组织的帮助下开始进行应对疫情传入非洲的准备。

美国科技业巨头苹果公司日前也宣布，由于新冠病毒疫情严重，暂时关闭其位于中国大陆的所有门店和分支机构。停业期限暂定至2月9日。苹果公司还在声明中指出，中国用户仍可继续在网点继续购买苹果产品。

北京已经开始采取措施，应对疫情对经济造成的负面影响。据法新社报道，面对迅速扩散的新冠病毒疫情，中国人民银行周日宣布，"为维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行"，2月3日将开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金，确保流动性充足供应，银行体系整体流动性比去年同期多9000亿元。

雨涵（综合报道）