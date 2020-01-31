 新冠疫情扩散 中国央行注资支撑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2020

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时政风云

新冠疫情扩散 中国央行注资支撑

在中国境内确诊感染新冠病毒的人数仍在继续攀升，菲律宾出现了海外首例因新冠肺炎而死亡的病例。不少机构周一即将迎来疫情阴影下的节后开工，中国央行将向金融市场注资，以抵御疫情给经济造成的负面影响。

China | Coronavirus | Menschen mit Atemmaske in Peking (picture-alliance/AP Images/Y. Shimbun)

铁路北京站附近的乘客

（德国之声中文网）截至2月1日24时，根据中国官方公布的数据，中国境内确诊感染新型冠状病毒人数已经升至14380例，另有近2万例疑似病例，死亡人数高达304人，另外也有300多人治愈出院。

与此同时，在菲律宾也出现了境外首个因新冠病毒而死亡的病例。据悉病逝者为44岁中国籍男子，来自武汉。菲律宾政府宣布，暂时禁止所有来自中国大陆和香港、澳门的游客入境，菲律宾公民和永久居民除外。目前在中国境外有100多例确诊病例，其中人数较多的包括泰国（19例）、日本（20例）、新加坡（18例）、韩国（15例）和澳大利亚（12例）。

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从中国一个冠状病毒肆虐重区接回德国侨民的一架德国联邦国防军飞机预计周六（2月1日）下午飞抵美因河畔法兰克福机场。此前，该机未在莫斯科，而是在赫尔辛基作中途停留。 (01.02.2020)

中国国内死于新型冠状病毒(2019nCoV)患者数量继续上升。由于担心病毒在海外继续传播，美国宣布新近曾去过中国的外籍人士实施入境限。德国还没有采取类似措施，有政界人士谴责因冠状病毒而歧视亚洲面孔人士。 (01.02.2020)

九位作者、三万余字，德国最具影响力新闻周刊《明镜周刊》施重墨关注中国新冠肺炎。鉴于原文之长，本台仅摘出数段供读者阅读。 (01.02.2020)

德国确诊感染新冠病毒的人数已经升至8人。最新被确诊的33岁男子和另外6名感染者一样，都是巴伐利亚州汽车零部件制造商Webasto的公司员工。此外周六还报告了一例德国籍游客在西班牙被确诊的病例。此人目前已经在加那利群岛当地一家医院接受隔离治疗。他此前在德国曾与一名被感染者有过密切接触。

德国政府撤侨的飞机周六下午降落在法兰克福机场。在从武汉地区接回的124人当中，有102名德国公民。在机场接受医学检查后，有11人被送往法兰克福大学诊所--其中有一名女性患者不排除感染新冠病毒的可能性。据卫生部门称，另外10人被送医是因为"跟新冠病毒及类似疾病没有关联"的症状。

各国政府和企业采取紧急预防措施

伊朗政府周六也宣布，鉴于新冠病毒蔓延迅速，暂停所有往返中国的飞机。目前伊朗尚未发现任何感染病例。但是鉴于世界卫生组织已经将新冠病毒定义为"国际关注的突发公共卫生事件"，伊朗政府表示有必要采取谨慎的预防措施。

Äthiopien Flughafen Addis Abeba | Sicherheitsmaßnahmen gegen Coronavirus (Getty Images/L. Dray)

埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴机场的检疫监控人员

非洲目前也尚未发现任何感染新冠病毒的疫情，但是由于该地区卫生系统薄弱，不少非洲国家都在世卫组织的帮助下开始进行应对疫情传入非洲的准备。

美国科技业巨头苹果公司日前也宣布，由于新冠病毒疫情严重，暂时关闭其位于中国大陆的所有门店和分支机构。停业期限暂定至2月9日。苹果公司还在声明中指出，中国用户仍可继续在网点继续购买苹果产品。

北京已经开始采取措施，应对疫情对经济造成的负面影响。据法新社报道，面对迅速扩散的新冠病毒疫情，中国人民银行周日宣布，"为维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行"，2月3日将开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金，确保流动性充足供应，银行体系整体流动性比去年同期多9000亿元。

雨涵（综合报道）

  • Ausbrüche der Coronavirus-Pneumonie in China (Getty Images/X. Chu)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    武汉新型冠狀病毒

    2020年1月30日，世卫组织将新冠病毒疫情定义为国际关注的突发公共卫生事件。WHO总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此举不是对中国投下不信任票，而是为了防止这种病毒传播到医疗体系较弱的国家。

  • A medic in China prepares a H1N1 influenza vaccination for elderly residents in September 2009. (Getty Images/AFP)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    猪流感

    据估计，始于墨西哥韦拉克鲁斯的甲型H1N1流感病毒（也被称为猪流感)导致逾28.4万人死亡。比最初估计的数字1.85万人左右高了15倍还多。不过，根据医学权威杂志《柳叶刀—传染病》表示，实际死亡人数可能高达57.9万人。病毒在全球扩散，美国、加拿大、芬兰、泰国、中国等都发现了感染病人。

  • Experimental Ebola vaccine (Reuters)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    西非埃博拉

    2013年至2016年期间，埃博拉病毒（也称伊波拉病毒，Ebola）的病毒在塞拉利昂、几内亚和利比里亚导致至少1.1万人死亡。《传染病学期刊》在2018年发表的一项研究估计，此次疫情给三国造成的损失高达530亿美元(约合480亿欧元)。

  • A child being administered Polio vaccine in Pakistan (picture alliance/ZUMA Press/M. Achakzai)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    小儿麻痹症

    脊髓灰质炎，又称小儿麻痹症是一种病毒引起的传染性很强的疾病。2014年，巴基斯坦因为未能确保小儿麻痹疫苗的普及，导致小儿麻痹症疫情严重。为儿童注射疫苗的活动在各国开展了多年后，这种致瘫病毒死灰复燃。世界卫生组织将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。警告包含了巴基斯坦、叙利亚和喀麦隆，当时，全世界报告的417例病例中，巴基斯坦占了五分之一以上。

  • A Brazilian baby with microcephaly (picture-alliance/dpa/A. Lacerda)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    寨卡病毒

    2016年，世卫组织将寨卡病毒列为“国际关注的突发公共卫生事件”。第一个病例2015年在巴西被确诊，该病蔓延到60个国家。大约2300名新生儿感染这种病，患上“小头症”（microcepaly），出现发育畸形。

  • Health workers during the Ebola outbreak in the DRC (Reuters/B. Ratner)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    刚果埃博拉

    2019年7月，世卫组织第4次就刚果暴发埃博拉疫情会议后，将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。截至2020年1月14日，世卫组织已在刚果民主共和国确认了3406例埃博拉病例。世界卫生组织估计，埃博拉给刚果带来大约10亿美元的损失。

  • World Health Organization (WHO) logo (AP)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    “国际关注的突发公共卫生事件”的定义

    根据世卫组织官方网站，满足这三个标准的疫情会被定义为“国际关注的突发公共卫生事件”：严重、突然、不寻常、意外；对公共卫生的影响很可能超出受影响国国界；可能需要立即采取国际行动。


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被WHO列为突发卫生事件的疫情

世界卫生组织WHO已经正式将武汉肺炎疫情定为“国际关注的突发公共卫生事件”，在过去10年中，世卫组织5次将疫情列为这个级别。 (31.01.2020)  

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德语媒体：“我不是病毒！” 31.01.2020

在人际传染病例增多之后，不少国家民众开始对这种源自中国武汉的新型冠状病毒产生恐惧，《每日镜报》观察到，有些人连带着把长着亚洲面孔的人都当作了病毒携带者。《柏林日报》则从另一个角度关注新冠病毒，那就是疫情可能造成的经济影响。

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停飞、撤侨：新冠病毒令各国拉响警报 30.01.2020

随着中国境外感染新冠病毒的确诊病例升至100以上，各国都纷纷采取紧急措施，包括从疫情严重的湖北武汉地区撤回本国公民，航空公司暂停往返中国航班，还有一些国家宣布暂停向中国公民发放签证。由于无症状感染者案例的存在，人们对于病毒悄然扩散的恐惧也越来越大。

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德国政府：已派出军机前往武汉撤侨 01.02.2020

经过一番周折，德国政府和中国政府就从湖北武汉接回德国公民的事宜达成一致。外交部长马斯周五表示，负责撤侨的飞机周五出发，预计周六将搭载百余人返回德国。被接回的人员将隔离观察两周。

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媒体看中国

Coronavirus - Illustration (picture-alliance/dpa/AP/enters for Disease Control and Prevention)

德语媒体：恐惧病菌

九位作者、三万余字，德国最具影响力新闻周刊《明镜周刊》施重墨关注中国新冠肺炎。鉴于原文之长，本台仅摘出数段供读者阅读。  