新冠疫情扩散无法挡 多个行业与景点受波及

(德国之声中文网) 全球新冠疫情已造成不少运动赛事与旅游相关的企业被迫暂停营业。 迪斯尼与百老汇周四 (3月12日) 传出将暂停营业一段时间。 迪斯尼周四宣布，他们将从3月14日起，暂停营业至三月底。

百老汇则是受到纽约州的公共集会限制，被迫暂停营业。 美国纽约州州长库默 (Andrew Cuomo) 周四宣布，除了学校、医院、养老院及大众运输外，其他地方都不能有超过500人聚集。 纽约著名的大都会美术馆也宣布将暂停营业。

与此同时，美国截至周四晚间为止已出现1300起确诊病例与38起病亡病例，不断上升的疫情也导致许多文化与运动类的活动都被迫取消。 美国职业冰球联盟、职业足球大联盟、美国职业棒球大联盟与全美大学体育协会都纷纷宣布取消赛程或延后赛季开始时间。

另一方面，美国总统特朗普周四再次出面捍卫自己周三对欧洲发出的旅遊禁令，表示自己必须尽快行动，但他也坦承这样的作法可能对经济带来很大的负面影响。他的决定已让不少美国人担忧自己将因此被困在欧洲。

然而，他的决定引发欧盟反弹。 欧盟谴责他的「单方面行动」，并呼吁美国一起合作对抗这个全球流行病。

而在巴西总统博索纳罗的通讯主管韦嘉敦(Fabio Wajngarten) 周四传出确诊感染新冠病毒后，外界也开始关注上周六 (3月7日) 曾与他有近距离接触与合影的美国总统特朗普，是否该接受新冠病毒检测或进行自我隔离。 然而，白宫周四晚间表示，特朗普与副总统彭斯都不会因为有与韦嘉敦近距离接触，而接受病毒测试或是进行自我隔离。

与此同时，加拿大宣布该国总理特鲁多 (Justin Trudeau) 在妻子出现类似流感的症状后，决定在家进行自我隔离。 总理办公室表示，特鲁多的妻子自周三晚间从一场英国主办的活动返家后，便开始出现低烧等轻微的感冒症状，她已进行了新冠病毒的测试，目前正在等待结果。

美国总统特朗普周四也在谈话中建议，东京奥运应该考虑延后举办。 他说：「或许主办方会决定延后一年举行奥运。 」然而，日本奥林匹克大臣桥下彻周五上午表示，他们目前没有计划取消或延后举办奥运。 她说：「我有留意到特朗普总统的建议，但国际奥委会与日本政府目前没有考虑取消或延后举办奥运。 」

欧洲传出更多死亡案例

同一天，欧洲的新冠疫情持续飙升。 意大利周四新增了2651起确诊案例与189起病亡案例，这也将累计的确诊案例与病亡案例提升至15113例与1016例。 意大利伦巴底地区也传出一名67岁医生因感染新冠病毒，周四去世。

法国政府周四则是宣布关闭全国各级学校，并呼吁年龄超过70的公民待在家中。爱尔兰、比利时与葡萄牙也宣布他们将关闭全国所有学校。 西班牙东北部的加泰隆尼亚区的四个城市周四也进入隔离状态，这是西班牙国内首次出现城市隔离状况。

与此同时，希腊、奥地利、挪威与爱尔兰周四都首次传出病亡案例，非洲的加纳则是首次传出新冠病毒确诊案例。 中东疫情最严重的伊朗周四新增1075起确诊案例与75起病亡案例，这也将累计的确诊案例与病亡案例提升至10075例与429例。

德国首相默克尔 (Angela Merkel) 周四在一场记者会表示，未来四至五周决定是新冠疫情如何发展的关键期，并强调德国目前的防疫措施将施行至4月20日。 同时，她也宣布德国周五 (3月13日) 会公布非常全面的财政措施来协助受新冠疫情影响的德国企业。 同时，德国也宣布所有医院将暂停接受所有非急迫性的病患与手术。

德国首相默克尔 (Angela Merkel) 周四在一场记者会表示，未来四至五周决定是新冠疫情如何发展的关键期，并强调德国目前的防疫措施将施行至4月20日。

除了意大利宣布大规模限制各种商业或户外活动外，斯洛伐克与捷克也都对一些国家发出入境禁令。 其他欧洲国家也都针对新冠疫情的发展做好最坏打算，英国昨天也预测该国真实的新冠疫情案例数字可能接近10,000。

然而，世卫组织仍相信这场全球大流行的疫情可受控制，呼吁各国别放弃防止病毒扩散。 世卫组织秘书长谭德赛表示：「各国预计将策略从防止疫情扩散调整为缓和疫情在我看来是危险且错误的举动。 」

杨威廉/张慈 (法新社、路透社)