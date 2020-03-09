新冠疫情：德国16个联邦州全部出现确诊病例

（德国之声中文网）据德国罗伯特·科赫研究所统计的数据，截至3月10日上午9点46分，德国境内确诊病例为1239例。北威州依旧是确诊病例数最多的联邦州，确诊数为534例。该州昨天（3月9日）还首次出现死亡病例。两名患者一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森，年龄分别为78岁和89岁。

德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）上周在参加欧盟内政部长会议时与一位疑似感染者有过接触。虽然包括泽霍费尔在内的德国代表团所有人员都立刻进行了新冠病毒检测，检测结果也都呈阴性，但是为了安全起见，泽霍费尔还是暂时实行居家隔离。

联盟党的联邦议院党团主席布林克豪斯（Ralph Brinkhaus）周二宣布，德国联邦议院将筹集高达10亿欧元资金对抗新冠病毒。

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此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

罗伯特·科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）呼吁德国地方基层和医院开始执行"危机计划"，采取措施。例如医院现在需要考虑准备更多的重症监护室病床以及呼吸机。他还建议医院应该单辟收治疑似病例的门诊，并安排固定的医护人员专门负责这类病人的接诊，这样可以更好地避免交叉感染的情况出现。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 感染者陆续出院 至2月21日，德国境内发现的被感染者均为轻症患者，经过治疗后多数人已经出院。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 米兰归来感染病毒 北威州确诊病例出现的同时，在巴登-符腾堡州也发现一个确诊病例。被确诊的病患是一位25岁的男子。他从意大利米兰旅行回来之后出现流感症状，并立即联系了当地卫生部门。在此之后，这名确诊病患的同行女性友人及女友的父亲也被检测出感染。这位父亲是蒂宾根（Tübingen）大学附属医院病理科的主治医生。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 抢购囤积消毒用品 疫情的蔓延在社会上引发了一定的紧张情绪。很多德国人开始抢购囤积消毒用品、食品及卫生纸。3月4日，德国内政部宣布，为了确保国内在面对疫情爆发时能拥有足够的供应，即日起禁止对外出口医用口罩及其它医用防护装备。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 疫情期间客套可以免了 握手原本是德国人非常注重的一项社交礼仪。但是随着疫情发展，不少人开始暂时放弃这项问候礼仪。德国联邦总理默克尔近日参加一场内阁会议时，伸出手想和联邦内政部长泽霍费尔握手，但是遭到对方的拒绝。默克尔事后还夸赞泽霍费尔防范意识强。



原定于近期在北威州举行的两场德甲比赛以及订于西班牙举行的欧冠赛的一场八分之一决赛目前都决定在无观众观看的前提下举行。

上周末，德国联邦卫生部长施潘建议取消参加人数超过1000人的公共活动，以此来减少聚集性感染的机会。巴伐利亚州下令禁止举办千人以上规模的活动，同时州政府建议停办参加人数在500至1000人之间的活动。北威州、石荷州、图林根州和不来梅市也宣布取消所有千人以上的大型活动。

哈萨克斯坦宣布从周四起禁止来自德国的旅客入境。该国同时也将意大利、法国和西班牙列入疫区国家，也禁止来自这些国家的旅客入境。