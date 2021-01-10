 新冠疫情：德国新增感染及死亡人数居高不下 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

新冠疫情：德国新增感染及死亡人数居高不下

过去24小时内，德国疾控中心罗伯特科赫研究所共收到19600例新增感染报告，死亡病例也高达1060人。此外，美国、中国等国家的疫情也令人担忧。

Deutschland Coronavirus FFP2 Maskenpflicht in Bayern

德国巴伐利亚州要求民众在进入零售店和乘坐公交时必须佩戴防护等级更高的FFP2口罩

（德国之声中文网）迄今为止的最高死亡记录是上周五，当天共有1188人因感染新冠病毒而死亡。单日新增感染病例的最高记录是在12月18日，当天罗伯特科赫研究所发布的统计数据为33777新增病例，不过，其中包括3500例补报数据。罗伯特科赫研究所也表示，正确解读当前的感染及死亡数据仍存在相当难度，因为受圣诞和新年假期影响，数据统计过程中出现了延迟、漏报等问题。

与此同时，德国又发现了一例南非变异型新冠病毒感染病例。巴符州社会部发布的消息称，该州一名居民同家人于12月13日从南非返回德国，按照规定接受了隔离及检测。返德五天后，首次进行的检测结果呈阴性。但由于这个家庭中有成员最近出现轻微症状，卫生部门再次进行复检，并将样本送往柏林博爱医院进行进一步的检测分析。周一，柏林发布检测结果，确定这名患者感染了南非变异型新冠病毒 B.1.351。目前，巴符州卫生部门正在对这名患者的亲密接触人群进行进一步的排查。本周一，北威州也确诊了一名南非新冠病毒感染者，此人也于前不久从南非返回德国。不过，目前这名患者已经康复。

Lockdown I Köln I Wenige Passanten in der Innenstadt

德国科隆的商业街冷冷清清


德国政府宣布，将对来自变异新冠病毒频发地区游客入境实行更严格的规定。来自政府圈的消息称，周三联邦内阁已经批准了卫生部的相关法律草案。今后入境检测义务将不仅适用于来自疫情严重国家的游客，变种病毒肆虐国家的游客也同样需要接受入境检测。上述人群在乘机前往德国前，就需要出具新冠阴性检测报告方可登机。此外，这些人入境德国后，还需进行隔离。德国政府还表示，已接受新冠疫苗接种者入境德国后，也不能免除接受检测和隔离的义务。

法国专家：英国和南非病毒之外，还有其他变种病毒

法国政府科学顾问德尔福莱西（ Delfraissy）坚信，除了目前已知的英国和南非新冠变异病毒之外，还存在更多的变异病毒类型。德尔福莱西对媒体表示，世界上还有其他类型的变异病毒正在传播。他说，英国变异病毒在法国境内传播之快，令他“非常担忧”，政府必须采取强有力的遏制手段。不过他同时也表示，目前并没有必要因此关闭中小学校。一般认为，目前法国境内新冠病毒感染者当中，英国变异病毒的感染比例约为1%。周三，法国总统马克龙将同内阁成员一道商讨进一步的防疫措施。

美国：死亡病例再创新高

霍普金斯大学周二晚间发布的数据显示，过去24小时内， 美国新冠病毒死亡病例再创记录，共有4470人感染新冠病毒后死亡。这是美国单日死亡病例首次突破四千。而单日新增感染人数则为235000人。目前，在医院接受治疗的新冠患者总数为131000人。全球范围内，美国是新冠疫情最严重的国家之一，全球总计近两百万的新冠死亡病例中，有38万来自美国。

印度开启全球最大规模接种行动

Indonesien Präsident Joko Widodo Covid-19 Impfung

印尼总统接受疫苗接种

印度周六开始为民众接种新冠疫苗。鉴于印度人口超过13亿，基本设施落后，以及民众对疫苗普遍持怀疑态度，接种工作无疑将面临诸多困难。印度政府称，截至今年七月，将为三亿人口接种疫苗。最先接种疫苗的将是该国三千万医务人员以及高风险人群，然后两亿七千万年龄超过五十岁的印度人将分批接种疫苗。来自七百个区县的大约15万医务人员已经接受了接种疫苗的特别培训。

中国：春节在即，疫情反弹

中国国家卫生健康委员会周三发布消息称，过去24小时新增本土病例为115例，为过去六个月以来的单日最高记录，此前一天的单日新增为55例。为了应对数月以来规模最大的新冠疫情，当局已经对疫情严重地区实施了封锁，2000多万人被限制出行，其中环绕北京的河北省疫情最为严重。

中国传统节日春节来临之际，政府还建议民众取消不必要的出行计划。中国疾控中心周三在新闻发布会上也表示，如果检测和预防措施能得到认真执行，春季假期不大可能引发疫情的大规模爆发。今年的春节假期从2月11日开始，一般来说，随着春季临近，涉及众多人口的春运也将开启。
 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

世卫组织：2021年尚无法实现新冠全球群体免疫

世卫组织首席科学家表示，虽然疫苗接种行动广泛展开，但本年内人类还无法实现群体免疫。她强调，在此之前，大家仍须遵守戴口罩等防疫规定。  

因新冠变种 世卫组织称欧洲局势严峻

鉴于传染性极强的变种新冠传播加快，新冠染疫数字增加，世卫组织发出警报。  

德国新冠死亡病例总数突破4万

最新数据显示，德国新冠疫情死亡病例数字已经突破了4万，新增感染数字也居高不下。因此，各州政府进一步收紧了防疫措施。在英国，卫生官员警告说，医疗系统将在三星期内崩溃，伦敦现在将希望寄托于疫苗接种工作。  

中国单日新增逾百例 河北推迟召开人大会议

河北疫情持续恶化，将中国单日新增确诊病例数推上去年7月以来新高。１月１１日，河北官方宣布推迟原定于１月２５日召开的人大会议。黑龙江也出现无症状感染病例。  

相关内容

Symbolbild I Verlängerung des Lockdowns in Deutschland

德国新冠死亡病例总数突破4万 10.01.2021

最新数据显示，德国新冠疫情死亡病例数字已经突破了4万，新增感染数字也居高不下。因此，各州政府进一步收紧了防疫措施。在英国，卫生官员警告说，医疗系统将在三星期内崩溃，伦敦现在将希望寄托于疫苗接种工作。

Coronavirus - Berlin Intensivpflege

德国新冠单日死亡创新高 欧盟加大疫苗采购力度 08.01.2021

德国等多个国家的疫情数据再创悲哀记录。与此同时，欧盟将疫苗订购量增加了一倍。

“巴铁”不再铁？中国疫苗难觅测试者 13.01.2021

面临新冠疫情第二波的巴基斯坦将希望寄托在中国研发的疫苗之上。伊斯兰堡政府想尽快得到疫苗，但却难以找到足够志愿者参加疫苗测试。

广告

长平观察

Schweiz, Genf: UN Human Rights Council

长平观察：台湾入联——与其重返，不如重建

美国常驻联合国代表克拉夫特访台行程取消。成败随人，让“亚细亚的孤儿”更添身世飘零之感。时评人长平认为，台湾可以有更好的出路和更大的使命。  