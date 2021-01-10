新冠疫情：德国新增感染及死亡人数居高不下

（德国之声中文网）迄今为止的最高死亡记录是上周五，当天共有1188人因感染新冠病毒而死亡。单日新增感染病例的最高记录是在12月18日，当天罗伯特科赫研究所发布的统计数据为33777新增病例，不过，其中包括3500例补报数据。罗伯特科赫研究所也表示，正确解读当前的感染及死亡数据仍存在相当难度，因为受圣诞和新年假期影响，数据统计过程中出现了延迟、漏报等问题。



与此同时，德国又发现了一例南非变异型新冠病毒感染病例。巴符州社会部发布的消息称，该州一名居民同家人于12月13日从南非返回德国，按照规定接受了隔离及检测。返德五天后，首次进行的检测结果呈阴性。但由于这个家庭中有成员最近出现轻微症状，卫生部门再次进行复检，并将样本送往柏林博爱医院进行进一步的检测分析。周一，柏林发布检测结果，确定这名患者感染了南非变异型新冠病毒 B.1.351。目前，巴符州卫生部门正在对这名患者的亲密接触人群进行进一步的排查。本周一，北威州也确诊了一名南非新冠病毒感染者，此人也于前不久从南非返回德国。不过，目前这名患者已经康复。



德国科隆的商业街冷冷清清



德国政府宣布，将对来自变异新冠病毒频发地区游客入境实行更严格的规定。来自政府圈的消息称，周三联邦内阁已经批准了卫生部的相关法律草案。今后入境检测义务将不仅适用于来自疫情严重国家的游客，变种病毒肆虐国家的游客也同样需要接受入境检测。上述人群在乘机前往德国前，就需要出具新冠阴性检测报告方可登机。此外，这些人入境德国后，还需进行隔离。德国政府还表示，已接受新冠疫苗接种者入境德国后，也不能免除接受检测和隔离的义务。

法国专家：英国和南非病毒之外，还有其他变种病毒

法国政府科学顾问德尔福莱西（ Delfraissy）坚信，除了目前已知的英国和南非新冠变异病毒之外，还存在更多的变异病毒类型。德尔福莱西对媒体表示，世界上还有其他类型的变异病毒正在传播。他说，英国变异病毒在法国境内传播之快，令他“非常担忧”，政府必须采取强有力的遏制手段。不过他同时也表示，目前并没有必要因此关闭中小学校。一般认为，目前法国境内新冠病毒感染者当中，英国变异病毒的感染比例约为1%。周三，法国总统马克龙将同内阁成员一道商讨进一步的防疫措施。

美国：死亡病例再创新高

霍普金斯大学周二晚间发布的数据显示，过去24小时内， 美国新冠病毒死亡病例再创记录，共有4470人感染新冠病毒后死亡。这是美国单日死亡病例首次突破四千。而单日新增感染人数则为235000人。目前，在医院接受治疗的新冠患者总数为131000人。全球范围内，美国是新冠疫情最严重的国家之一，全球总计近两百万的新冠死亡病例中，有38万来自美国。

印度开启全球最大规模接种行动

印尼总统接受疫苗接种

印度周六开始为民众接种新冠疫苗。鉴于印度人口超过13亿，基本设施落后，以及民众对疫苗普遍持怀疑态度，接种工作无疑将面临诸多困难。印度政府称，截至今年七月，将为三亿人口接种疫苗。最先接种疫苗的将是该国三千万医务人员以及高风险人群，然后两亿七千万年龄超过五十岁的印度人将分批接种疫苗。来自七百个区县的大约15万医务人员已经接受了接种疫苗的特别培训。

中国：春节在即，疫情反弹

中国国家卫生健康委员会周三发布消息称，过去24小时新增本土病例为115例，为过去六个月以来的单日最高记录，此前一天的单日新增为55例。为了应对数月以来规模最大的新冠疫情，当局已经对疫情严重地区实施了封锁，2000多万人被限制出行，其中环绕北京的河北省疫情最为严重。



中国传统节日春节来临之际，政府还建议民众取消不必要的出行计划。中国疾控中心周三在新闻发布会上也表示，如果检测和预防措施能得到认真执行，春季假期不大可能引发疫情的大规模爆发。今年的春节假期从2月11日开始，一般来说，随着春季临近，涉及众多人口的春运也将开启。



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