新冠疫情：德国感染人数过千 境内首现死亡病例

德国境内新冠病毒感染确诊人数已经升至1151例，并首次发生因感染新冠病毒而死的病例，两名死者均来自于人口最为密集的北威州。该州卫生部长表示，必须非常严肃对待目前的状况。
（德国之声中文网）德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。该州卫生部周一（3月9日）晚间公布这一消息。
其中来自埃森的89岁女性几天前被送入该市大学附属医院。病人入院时总体状况已经相当严重，最终死于新冠病毒引发的肺部感染。埃森市长库芬（Thomas Kufen）对出现死亡病例感到非常遗憾，并对死者家属和亲友表示哀悼。
另一个死亡病例出现在海因斯贝格，这里也是德国首个发现新冠病毒确诊病例的地区。
北威州卫生部长劳曼（Karl-Josef Laumann）表示：“我们必须非常严肃对待目前的状况。”
拥有1790万人口的北威州是德国人口最多的联邦州，人口密度也是德国第一，每平方公里517人。
按照德国罗伯特·科赫研究所3月9日公布的数据 ，德国国内新冠病毒感染确诊人数已经升至1151例，其中感染人数最多的正是北威州，已经超过500例，海因斯贝格县确诊病例将近300。
此前， 一名德国男子在埃及旅游期间被确诊感染新冠病毒不治身亡，这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
一名60岁的德国男子在埃及旅游期间被确诊感染新冠病毒后去世。这名来自汉堡的男子同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游。上周五他因为出现发烧的症状被送医治疗，周日便不治身亡。这也是新冠病毒疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
德国教育和公共卫生方面的专家要求为大中小学停学停课制定全国统一标准。德国DAK医疗保险公司董事会主席施多尔姆（Andreas Storm）指出，目前德国境内有近150所中小学因疫情而停课。他说，有必要制定一个全国适用的标准，对于在什么情况下学校需要停课做出规定。
股市大跌
本周一（3月9日），德国股市一开市，DAX指数便大跌8.04%，造成18年来单日最大跌幅。DAX指数降至2019年年初的水平。德股狂跌是为新冠病毒疫情蔓延所累，另外疫情发展有可能带来的负面经济后果也造成了相当大的担忧情绪。
德国联邦财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）在接受德意志电台采访时表示，新冠病毒疫情是否会对经济构成长远的影响，目前还无法做出判断。不过他强调，联邦政府准备动用一切必须的手段和措施确保经济和就业的稳定。
上周末，德国联邦卫生部长施潘建议取消参加人数超过1000人的公共活动，以此来减少聚集性感染的机会。德乙球队波鸿VfL宣布，由于疫情发展前景不明朗，暂时停止出售本周末的比赛球票。
本周三，欧洲冠军联赛多特蒙德和巴黎圣日耳曼两支俱乐部之间举行的八分之一决赛将在无现场观众观看的情况下举行。周日晚间法国宣布禁止所有1000人以上的聚集活动。
不过莱比锡俱乐部和托特纳姆热刺俱乐部之间的比赛仍将按计划于周二在莱比锡举行。莱比锡卫生部门认为，从英国前来观赛的球迷并非来自疫区，另外罗伯特·科赫研究所的建议针对的是室内的大型聚会，足球比赛在露天的场所举行，因此莱比锡市政府认为这场比赛为疫情带来的风险处于可控范围之内。
另外，一场原本计划有1万名犹太年轻人在奥斯维辛集中营旧址参加的纪念活动也推迟举行。
新冠肺炎全球病例破十万，中国疫情专家钟南山指全球疫情会延续至6月。SARS权威专家丶香港大学微生物学系讲座教授袁国勇则表示「疫情不会完结」，夏天减缓后冬季恐卷土重来，直至70%人口有抗体，疫症才会纾缓。 (09.03.2020)