新冠疫情：德国严控人际接触 默克尔居家隔离

（德国之声中文网）在周三发表了罕见的电视讲话后，德国总理默克尔周日通过电话会议，与各联邦州州长以及包括外长、财长、防长、卫生部长、内政部长在内的联邦部长进行了磋商，讨论重点就包括是否在全德国下达"禁足令"，以及如何通过进一步限制社会生活来减少病毒传播。

磋商后，联邦政府与各州政府达成共识，从周一（3月23日）起，至少在未来两周实施以下措施：

要求民众将家庭生活以外的人际接触降到最低；

在公共场所，人与人之间要尽量至少保持1.5米的距离（一家人或同住一处的人不在此限制之内）；

在公共空间，最多两个人聚在一起（一家人或同住一处的人不在此限制之内）；

禁止在公共场所、私人场所以及公寓中举行大规模聚会、狂欢；

禁止在全国所有餐馆、餐厅就餐，但仍然允许送餐和取餐；

理发店、按摩店、刺青店等涉及人际接触的服务行业店铺暂停营业，但医疗机构例外。

默克尔在宣布了这一系列措施后，本人也要被隔离。德国政府发言人赛博特（Steffen Seibert）表示，默克尔在今天新闻会后得知，为她治疗的一位医生被确诊感染新冠病毒，默克尔因此决定立刻开始居家隔离，并将过几天接受测试，但她在隔离期间将继续工作。

往日人声鼎沸的慕尼黑玛利亚广场如今静悄悄

部分联邦州已经开始“禁足”

在德国各地纷纷加强对人们的出行管控后，这个周末，很多街道显得比以往空旷了不少。目前，巴伐利亚州、萨尔州、莱法州、汉堡、下萨克森州和黑森州已经部分实行了"禁足令"，在没有上班下班、采购食品、就医买药、遛狗带娃、散步锻炼等正当理由的情况下，不允许出门。

据警方统计，本周六违反规定的情况明显下降。巴伐利亚警方表示只发现了少数个案，例如5名青少年在工地庆祝生日，或者3人在篝火旁喝酒等。在萨尔州，共发现20起违规事件，大部分都是年轻人。

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德国新感染病例的增速有所放缓

德国当局此前已经表示，会在这个周末观察公众对社会疏离措施（social distancing）的执行程度，来决定德国采取何种进一步措施。

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新感染病例增速有所放缓

与此同时，在这个周六，德国新增病例的增速有所放缓。根据罗伯特-科赫研究所周日（3月22日）更新的数据，德国全境感染人数累计18610人，比前日增长1948人，增幅有所下降（上一日增长2705例）。另有9例新增死亡病例，也比前日的15例有所下降。根据罗伯特-科赫研究所数据，截至周日德国共有55例死亡病例。

不过，据《世界报》等德国媒体统计各地卫生局数据，截至周日，德国新冠病毒感染病例已经超过2.2万例，死亡人数达到84。

政界对于“禁足令”有分歧

对于"禁足令"，德国政界看法不一。在已经开始限制外出的巴伐利亚州，州长索德（Markus Söder）称希望德国上下采取统一措施，颁布"禁足令"。而德国副总理兼财长朔尔茨（Olaf Scholz）则在周末明言反对"禁足令"，认为通过禁止外出的措施防御新冠病毒不可取，他对媒体表示，"现在正是人们需要呼吸新鲜空气的时候"。

迄今，德国各地对出行限制的宽严标准不同，由各地政府决断。例如，同属于北威州、相隔仅20多公里的波恩和科隆，面对的政策就不同。在百万人口的大城市科隆，超过两人聚在一起就属于违规，而在人口仅30多万的波恩，该标准还宽松得多，截至本周日，上限还是10人。

周日晚些时候传来消息，德国将全国禁止两人以上（一家人或者同住一处的人不在此限制之内）聚在一起，以减少民众之间的接触。