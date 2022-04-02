新冠疫情：当局坚持“清零” 上海“封城”继续

（德国之声中文网）为了遏制新冠疫情的快速蔓延，中国政府在经济中心上海采取了极为激进的措施。路透社报道称，中国人民解放军向上海市派遣了两千多人医务人员，帮助上海市对全市2600万居民开展新冠检测。

此前，已有来自江苏、浙江和北京的大约38000名医务人员被派往上海协助防疫。路透社报道称，这是2019年武汉爆发新冠疫情以来，中国政府采取的最大规模防疫行动。按照中国官方的报道，武汉封城期间，政府总共向武汉所在的湖北省派遣了大约四千名医务人员。

上周一开始，上海市以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查。第一批，浦东、浦南及毗邻区域先行实施封控，开展核酸筛查，4月1日5时解封。同时，浦西地区重点区域继续实施封控管理。第二批，4月1日3时起，对浦西地区实施封控，开展核酸筛查，4月5日3时解封。目前，所谓的"封控"措施进一步延长并扩大，几乎所有上海居民都已被禁止离开住所。周日官方发布的信息显示，上海市共发现了8581个无症状感染病例，425人出现了新冠症状。就此，上海已成为中国新冠病例最集中的城市。

全员核酸检测结束 上海继续“封城”

本周一（4月4日），在原定解封时间来临的前一晚，上海疫情防控负责部门发布消息称，4月4日的全员核酸采样“顺利完成”，随后将开展“检测、复核、人员转运和相关分析研判工作”。在以上工作完成之前，上海全境将依然实施封控管理，严格落实“足不出户”。

上海疫情对中国政府一向坚持的"清零政策"构成了极大的挑战。新华社报道称，主管防疫工作的副总理孙春兰已于4月2日赶赴上海并再度强调，要坚持"动态清零"总方针不动摇，要以快制快，遏制疫情扩散，加紧推进应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治。

但很多上海居民对当局强硬的防疫措施显然并不认同。社交媒体上有很多人对限制自由、供应短缺以及隔离地点恶劣的卫生条件表示不满。一名要求匿名的上海居民对路透社表示，他本来已经转阴一个星期，但被要求同两名阳性患者隔离在一个公寓里。他表示："这叫什么隔离？我很担心我被再次感染。"

一段疑似防疫人员同患者家属的通话录音中，这名防疫人员气愤地表示，当局已经将病毒防控当成了"政治任务"。

（路透社，明镜在线）

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