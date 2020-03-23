新冠疫情：当医疗器械变成“军工产品”

（德国之声中文网）美国汽车制造商福特前不久宣布，将投身呼吸机和口罩的生产，以缓解疫情急需。这是该企业对特朗普总统相关呼吁的回应，特朗普希望动员一切可以动员的力量，遏制疫情蔓延。

德国目前也在考虑让其他行业的企业参与到医疗产品的生产。一些企业已经开始生产洗手消毒液，并免费提供医院使用，毕竟该产品的技术门槛不高。

鉴于现在消毒液的基本原料乙醇也已供不应求，一些大型生态乙醇生产商，比如Crop-Energies或 Verbio也将开始生产消毒液。

来自巴符州的内衣厂家Mey和运动服装生产商Trigema则已经开始生产口罩。这两家企业目前都在生产多次性普通口罩，供医护人员使用。

以口罩取代T恤

Trigema总裁沃尔夫冈·格鲁普（Wolfgang Grupp）对德国之声表示："最近很多人问我们是否可以生产口罩。于是，上周五我们开始加工口罩，到周二首批一万只口罩已经交货。很快我们将能每周生产十万只口罩。"

格鲁普说，疫情期间，大多数服装店铺已经关门，Trigema的订货量减少了一半，"因此我们有充分的人力物力用于生产口罩。"

这是一种简单的纺织品口罩，清洗后可重复使用。医院哪些部门可以使用这类口罩，将取决于质检部门的评级。格鲁普说，质检过程还需要等待几周时间。

他说，已经有人告诉他，他们生产的口罩完全可以达到EN14683的标准，可以满足医院工作人员为患者送餐或帮患者洗漱时的要求。

格鲁普坦承，我们当然达不到"FFP1,2或3"级别的要求。生产这类能够过滤空气的口罩，必须要用到特殊的设备和材料。来自帕骚的衬衣厂Eterna和柏林的婚纱厂Bianco Evento目前也在其产品目录里增加了口罩的项目。

"医用物资的生产绝非儿戏"

上述例子说明，临时转产医用物资虽然可行，但也并非没有局限性。尼可拉斯·库扎迪（Niklas Kuczaty）对德国之声表示："生产医疗设备绝非儿戏，它需要满足一系列复杂的技术规范。"

库扎迪是德国机械工业联合会医疗器械小组的负责人。受德国卫生部请求，他向会员企业发出了呼吁：抗击疫情，急需医疗器械供应商。

库扎迪说，厂家反响积极，很快就收到了数百份回应。回应内容也涉及很广：一家企业表示愿意同中国供应商合作，短时间内提供五十万只口罩。另一家公司则可以提供相关设备的运输、安装和调试工作。

多余的产能

库扎迪说："很显然，大家都愿意帮忙。另一方面，受疫情影响，很多企业出现了产能过剩的问题，他们当然也愿意通过生产医疗设备化解这些多余的产能。"

但是，同样不容忽视的问题是，并不是所有医疗物资的生产都像生产消毒液和普通口罩那样简单易行。延伸阅读：呼吸机供不应求！汽车厂商紧急救援？

库扎迪说："让大众公司一夜之间转产呼吸机，根本不现实。但是，给大众公司几周的时间，让他们用3D打印机生产呼吸机的某些部件却是可行的。"

库扎迪认为，正因为医疗设备的标准和规范很复杂，因此，与其让其他企业跨行转产，还不如让现有医疗设备企业转产或扩大生产范围，因为这样做显然更有可行性。

"跨行业转产需要耗时数年"

由于汽车工业当前并不景气，因此早在新冠疫情发生前，就曾有汽车厂家计划涉足医疗器械领域。库扎迪说："我总是对他们说，你们要做好心理准备，要想在医疗器械领域站稳脚跟，需要好几年的时间。"

美国的情况似乎也大同小异。因此，福特汽车为其转产医疗设备的计划，找到了两个称职的合作伙伴：通用电气和3M。

德国抗击疫情的努力中，机械工业联合会VDMA在供货商、制造商和医院之间，扮演着中介角色。库扎迪说，与此同时，我们也希望为供需双方提供一个信息平台。

今后，一旦某个供货商无法供货，这个平台还将帮助厂家找到替代企业。库扎迪说："目前尚未出现供货短缺的问题，就我们所知，现在供应链仍在正常运作。"